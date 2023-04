CNT Equador migra para o O3b mPOWER da SES para trazer serviços aprimorados de internet e celular para as Ilhas Galápagos

LUXEMBURGO & GALÁPAGOS, Equador--(BUSINESS WIRE)--Para ajudar o Equador a acelerar sua iniciativa de inclusão digital nas Ilhas Galápagos, ambientalmente frágeis, a provedora de telecomunicações CNT e a SES anunciam hoje um importante acordo de expansão da capacidade de satélites da Órbita Terrestre Média (MEO) para fornecer mais banda larga, o que muda a conectividade e os serviços celulares 3G/4G/5G para residentes, empresas e turistas em todo o arquipélago no leste do Oceano Pacífico.

Como parte do acordo de atualização, a CNT aumentou significativamente sua capacidade MEO de 1,5 gigabits para 2,5 gigabits na constelação O3b da SES, com planos de migrar para o sistema O3b mPOWER de última geração lançado recentemente. A CNT aproveitará o aumento da capacidade do satélite do MEO para fornecer acesso à internet de alta velocidade, serviços de celular e TV por assinatura para residências e empresas em Galápagos, incluindo a maior ilha de Isabela. A cadeia das Ilhas Galápagos fica a cerca de 600 milhas (965 km) da costa do Equador, onde os satélites O3b da SES permitem conectividade de última geração desde 2015.

A rede de satélites MEO da SES é totalmente capaz de fornecer conectividade confiável e de alta potência à cadeia remota de ilhas vulcânicas. Os satélites SES trazem conectividade imediata para Galápagos, muito antes da tão esperada chegada de um cabo de fibra submarino em 2024 e sem nenhum impacto ambiental em um dos mais diversos e delicados ecossistemas de espécies vegetais e animais do mundo.

“ Este aumento significativo na capacidade do MEO representa a próxima etapa em uma parceria de longo prazo entre a SES e a CNT dedicada a cumprir a promessa do Equador de realmente reduzir a divisão digital nas Ilhas Galápagos”, comenta Ralph Suástegui Brborich, gerente geral da CNT. “ Com o atual serviço de satélite O3b e a conectividade O3b mPOWER a caminho, as pessoas, empresas, comunidades de Galápagos e os milhares de turistas que as visitam a cada ano terão acesso a alguns dos melhores serviços de celular 4G/5G da região”.

“ A SES está entusiasmada em apoiar o governo equatoriano e a CNT na diminuição da divisão digital nas Ilhas Galápagos com o longo alcance de nossos satélites O3b MEO. Essas redes confiáveis e de alta potência estão mudando para sempre vidas e comunidades para melhor, sem causar nenhum impacto negativo nesse ambiente frágil”, afirma Omar Trujillo, vice-presidente de Vendas Coporativas da SES para as Américas. “ Vimos a diferença imediata que a nossa conectividade via satélite fez em todo o arquipélago e estamos ansiosos para aproveitar esse sucesso e acelerar o plano de inclusão digital do Equador à medida que migramos para o sistema O3b mPOWER nos próximos meses”.

Sobre a SES

A SES tem uma visão ousada para oferecer experiências incríveis em todos os lugares do mundo, distribuindo o conteúdo de vídeo de alta qualidade e fornecendo conectividade perfeita em todo o mundo. Líder em soluções globais de conectividade de conteúdo, a SES opera a única constelação multi-órbita mundial de satélites com a combinação única de cobertura global e alto desempenho, incluindo e provendo comercialmente, o sistema de baixa latência - O3b MEO (Medium Earth Orbit). Ao alavancar uma rede vasta e inteligente, conectada em nuvem, a SES é capaz de fornecer soluções de conectividade de alta qualidade em qualquer lugar em terra, no mar ou no ar, e é um parceiro confiável para as principais empresas de telecomunicações do mundo, operadoras de rede móvel, governos, provedores de conectividade e serviços em nuvem, emissoras de televisão, operadores de plataformas de vídeo e proprietários de conteúdo. Com aproximadamente 8.000 canais, a plataforma de Vídeo da SES tem um alcance incomparável de 369 milhões de domicílios, fornecendo serviços de mídia gerenciados para conteúdo linear e não linear. A empresa está listada nas bolsas de valores de Paris e Luxemburgo (Ticker: SESG). Mais informações estão disponíveis em: www.ses.com.