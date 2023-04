TreviPay Partners et Mirakl fourniront des solutions de paiement et de facturation aux places de marché

OVERLAND PARK, Kansas--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, le réseau mondial de paiements et de facturation B2B, s’est associé à Mirakl, la solution SaaS choisie par les plus importantes entreprises internationales pour gérer leurs activités de place de marché et de dropshipping, afin d'offrir une solution centralisée de paiement, de facturation et de financement aux fabricants, distributeurs et organismes de groupement d’achats présents sur les plateformes marketplace et de dropshipping gérées par Mirakl dans le monde entier.

L'adoption des places de marché s’accélère très rapidement au sein de l’espace B2B, comme en atteste leur chiffre d’affaires, qui a doublé pour atteindre 112 milliards USD à l’international en 2022. Comme le nombre de places de marché B2B continue à croître, celles-ci doivent proposer de meilleurs outils pour se distinguer de la concurrence et attirer puis retenir acheteurs et vendeurs. Les acheteurs B2B axés sur le numérique exigent des possibilités de paiement flexibles, rapides et pratiques, alors que les vendeurs ont besoin d’un traitement des comptes débiteurs (CD) numérisé, rationalisé et géré en externe afin d’être performants et de libérer du temps et des ressources.

Grâce à TreviPay, les opérateurs de places de marché peuvent proposer une facturation consolidée, ce qui signifie que lorsque les acheteurs se fournissent chez un ou plusieurs commerçants sur la place de marché, ils ne reçoivent qu’une seule facture consolidée. Par ailleurs, TreviPay permet aux commerçants présents sur la place de marché d’accepter les paiements par carte de crédit ou de proposer une facturation à termes nets (donnant aux acheteurs la possibilité de payer à 30, 60 ou 90 jours) tout en étant payés immédiatement. Les paiements au commerçant peuvent être effectués sur un seul compte ou répartis sur plusieurs comptes bancaires, et les paiements peuvent également être fractionnés. Enfin, les processus décisionnaires et d’intégration de TreviPay facilitent la tâche aux commerçants pour approuver les nouveaux acheteurs et capter efficacement les dépenses au long cours des acheteurs plus irréguliers ou de moindre envergure. Plutôt que d'engager de multiples paiements et de facturer les fournisseurs, TreviPay offre la simplicité d’un interlocuteur unique aux places de marché et à leurs commerçants.

« Les marchés souhaitent se concentrer sur la création de communautés dynamiques pour satisfaire leurs acheteurs et vendeurs plutôt que sur la mise en place de divisions CD chargées de gérer les factures et les paiements. C’est là qu’intervient TreviPay », a déclaré Brandon Spear, PDG de TreviPay. « Nous savons que la fidélité commence par le paiement sur les places de marché B2B. Les acheteurs souhaitent obtenir des réponses de crédit en moins de 30 secondes et bénéficier de choix de paiement assortis d’options qui répondent à leurs besoins. Et les commerçants ont besoin de taux d’approbation élevés afin d’accroître le volume de transactions tout en étant payés immédiatement. »

« Les places de marché B2B florissantes offrent une expérience de paiement et de facturation qui correspond à la façon dont acheteurs et vendeurs exercent leurs activités à l’heure actuelle », a déclaré Andy Barker, vice-président directeur des services financiers chez Mirakl. « En s’associant à TreviPay, Mirakl élargit son écosystème de partenaires éprouvés pour continuer à répondre aux besoins des entreprises de tous les secteurs, de sorte que toutes les places de marché opérées par Mirakl puissent dépasser les attentes des acheteurs B2B actuels axés sur le numérique. »

Au moment du lancement de ce partenariat, deux clients en coentreprise nous avaient déjà rejoints. Pour en savoir plus sur l’amélioration des paiements sur les places de marché B2B, veuillez contacter TreviPay ou Mirakl dès aujourd’hui.

À propos de TreviPay

Chez TreviPay, nous sommes convaincus que la fidélité commence par le paiement. Ayant saisi les exigences uniques et diversifiées des vendeurs B2B, TreviPay propose un réseau mondial de paiements et de facturation B2B qui permet aux entreprises d'offrir choix et commodité de paiement, d'ouvrir de nouveaux marchés et d'automatiser les comptes débiteurs. Fort de plus de quatre décennies d'expérience, TreviPay est au service de leaders cherchant à fidéliser leurs clients tout en optimisant leur efficacité et en adoptant de nouveaux canaux numériques, surtout dans les secteurs caractérisés par de vastes réseaux de distribution comme la fabrication, le commerce de détail et le transport. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur trevipay.com.

À propos de Mirakl

Mirakl est la solution SaaS choisie par les plus importantes entreprises du monde entier pour gérer leurs activités de marketplace et de dropshipping. La technologie intuitive, sécurisée et évolutive de Mirakl répond à l’ensemble des enjeux de croissance numérique rentable de tous les aspects du commerce, des modèles de plateformes à la personnalisation en passant par les paiements. Les plateformes constituent le nouvel avantage concurrentiel du commerce électronique, et les leaders du marché comme ABB, Astore by AccorHotels, Best Buy Canada, Carrefour, Catch, Changi Airport, The Kroger Co., Leroy Merlin, Macy's Inc., Maisons du Monde et Toyota Material Handling s'associent avec Mirakl pour réussir dans un paysage du commerce électronique en pleine mutation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.mirakl.com.

