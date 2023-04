JumpCloud et Google annonce une nouvelle solution pour améliorer la productivité et la gestion informatique des entreprises

PARIS--(BUSINESS WIRE)--JumpCloud Inc. annonce aujourd'hui son partenariat avec Google Cloud pour proposer une nouvelle offre commune permettant aux entreprises de combiner Google Workspace avec la plateforme Open Directory de JumpCloud. Cette solution vise à renforcer la sécurité et la gestion des collaborateurs en mode hybride. Les entreprises disposent désormais d'une alternative complète, sécurisée et orientée vers le cloud aux solutions héritées. Par la même occasion, elles sont à présent libres de choisir des solutions modernes, basées sur le cloud, qui prennent en compte le travail hybride et s’adaptent aux environnements multi-plateformes.

« Alors que les entreprises adoptent des modèles de travail hybride, les équipes informatiques doivent être en mesure d’évaluer les outils qui leur permettent d'optimiser à grande échelle et en toute sécurité la productivité de leurs collaborateurs », a déclaré Kevin Ichhpurani, VP Global partner ecosystem and channels chez Google Cloud. « Les organisations peuvent désormais combiner les fonctionnalités innovantes de Google Workspace avec les services de gestion des appareils et des accès de JumpCloud, dotant ainsi leurs équipes informatiques d’une solution de collaboration moderne, flexible et capable d'évoluer avec les besoins de l'entreprise ».

Cette offre tout-en-un intègre, entre autres, des outils de collaboration et de suivi de la productivité, des services d’annuaire, la gestion des appareils et des accès, l’authentification unique (SSO) et l’authentification multifactorielle (MFA). Ainsi, les entreprises peuvent choisir les meilleurs dispositifs, les meilleures applications, les meilleures solutions et les meilleurs fournisseurs d’infrastructure sans craindre l'enfermement propriétaire ou sans frais élevés.

« La rigidité des systèmes fermés, hérités et sur site permet difficilement aux entreprises de se moderniser et de migrer vers le cloud », a déclaré Greg Keller, cofondateur et Chief Strategy Officer de JumpCloud. « Notre partenariat avec Google Cloud met à disposition des équipes informatiques une solution flexible, moderne et abordable pour s'assurer que les employés utilisent efficacement Google Workspace et toute autre solution informatique, où qu’ils se trouvent et depuis l’appareil de leur choix. Cette offre représente également une formidable opportunité pour les partenaires de distribution de Google Cloud, qui disposent désormais d'une solution unique et compétitive intégrant des outils de collaboration, de services d’annuaire et de gestion des appareils ».

L’offre Google Workspace et JumpCloud est disponible auprès des revendeurs Google Workspace dans le monde entier.

Pour en savoir plus, rejoignez l'IT Hour de JumpCloud le vendredi 28 avril à 17h30. Durant cette session Seth Siciliano, Head of ISV Partnership Google Workspace, et Chase Doelling, Principal Strategist chez JumpCloud, discuteront des détails et des avantages de cette nouvelle collaboration.

À propos de JumpCloud

JumpCloud® aide les équipes informatiques à Make Work Happen® en centralisant la gestion des identités et des appareils des utilisateurs, permettant aux petites et moyennes entreprises d'adopter des modèles de sécurité Zero Trust. JumpCloud a une base d'utilisateurs mondiale de plus de 200 000 organisations, avec plus de 5 000 clients payants, dont Cars.com, GoFundMe, Grab, ClassPass, Uplight, Beyond Finance et Foursquare. JumpCloud a levé plus de 400 millions de dollars auprès d'investisseurs de classe mondiale, notamment Sapphire Ventures, General Atlantic, Sands Capital, Atlassian et CrowdStrike.