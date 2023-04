CapIntel annonce la conclusion d’un partenariat stratégique avec SEI

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--CapIntel, une entreprise de technologie financière de premier plan qui aide les gestionnaires d’actifs, les grossistes et les conseillers financiers à accroître l’efficacité de leurs tâches quotidiennes, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un nouveau partenariat stratégique avec SEI® (NASDAQ : SEIC), un fournisseur mondial de solutions technologiques et de placement qui rapprochent les entreprises du secteur des services financiers. SEI utilisera la plateforme de vente intuitive de CapIntel pour simplifier davantage ses processus de vente et de marketing et améliorer la communication sur ses solutions de placement.

Grâce à ses capacités en matière de gestion des placements, de traitement du processus d’investissement et d’opérations de placement, SEI est connue pour ses méthodes d’investissement novatrices, notamment les placements axés sur les buts et à faible volatilité. La division de gestion d’actifs de SEI Canada offre aux investisseurs particuliers canadiens des stratégies multigestionnaires et diversifiées à l’échelle mondiale, tout en affichant un penchant national adéquat, par l’intermédiaire de courtiers sélectionnés et leurs conseillers financiers.

Au cours des dernières années, le secteur de la gestion de patrimoine s’est empressé de mettre à niveau ses outils technologiques afin de s’adapter à la réalité du « virage numérique ». Ces efforts combinés aux nouvelles réformes axées sur le client placent la quête de solutions technologiques à l’avant-plan des préoccupations de nombreuses entreprises. Cependant, l’adoption compartimentée de la technologie a entraîné une expérience utilisateur fragmentée et inefficace, créant de nouveaux irritants pour les grossistes, les gestionnaires d’actifs, les conseillers financiers et, en fin de compte, leurs clients.

La plateforme de CapIntel contribuera à rationaliser la façon dont le groupe de distribution de services de gestion d’actif de SEI interagit avec les conseillers externes et facilitera la sélection des fonds communs de placement et des stratégies en fonction des objectifs à court et à long terme des clients. L’ajout de la solution de CapIntel, de ses modèles de marque et de son matériel de présentation pourra également améliorer la capacité de SEI à aider les conseillers à relever des défis et à simplifier leurs activités de placement.

« Plus que jamais, il est nécessaire de désencombrer le marché canadien de la gestion de patrimoine », a déclaré Karla Webster Gill, cheffe de distribution de services de gestion d’actif à SEI Canada. « Nous sommes convaincus qu’en intégrant CapIntel à notre pile technologique, nous pourrons simplifier davantage la mise en œuvre de notre solution de placement auprès des courtiers et des entreprises indépendantes avec lesquels nous travaillons. »

« Alors que le secteur des services financiers continue d’évoluer, notre priorité est de collaborer avec nos partenaires stratégiques pour cerner les lacunes et offrir des solutions pertinentes qui permettent aux équipes de se concentrer sur leurs activités principales », a déclaré James Rockwood, chef de la direction de CapIntel. « Pendant trop longtemps, les systèmes cloisonnés ont nui au secteur. Nous sommes ravis de doter SEI d’outils technologiques intégrés pour faire passer, rapidement et judicieusement, ses capacités de création de présentations et d’habilitation des ventes à la vitesse supérieure. »

L’accélération de la transition technologique constitue une priorité pour de nombreux acteurs du secteur de la gestion de patrimoine. Toutefois, une approche intégrée est essentielle pour atteindre les objectifs à long terme d’amélioration de l’expérience des grossistes, des gestionnaires d’actifs, des conseillers financiers et de leurs clients.

À propos de CapIntel

CapIntel est une entreprise de technologie financière interentreprises fondée au Canada, au service d’institutions financières partout en Amérique du Nord. Ses applications Web intuitives améliorent l’expérience globale des professionnels de la gestion du patrimoine et des investisseurs. La mission de l’entreprise est d’améliorer les finances personnelles, ce qui signifie en grande partie accroître le patrimoine au moyen de placements tout en favorisant des conversations constructives entre les conseillers et leurs clients. Sa plateforme aide les conseillers financiers à fournir à leurs clients des renseignements clairs, axés sur les données et personnalisés, afin que ces derniers puissent acquérir une meilleure compréhension de leurs placements et avoir la tranquillité d’esprit de savoir que leur avenir est assuré. Comptant plus de 12 000 conseillers et 800 grossistes qui utilisent sa plateforme en Amérique du Nord, CapIntel transforme l’expérience conseiller-client. Pour en savoir plus, consultez https://capintel.com/fr/.

À propos de SEI Canada

SEI a fondé son entreprise canadienne en 1983, mettant au point des techniques novatrices de gestion d’actifs pour les investisseurs institutionnels. Aujourd’hui, SEI offre des solutions intégrées de gestion des placements et de conseils stratégiques pour aider les investisseurs institutionnels à atteindre leurs objectifs organisationnels et à s’acquitter de leurs responsabilités fiduciaires. Misant sur son expertise en matière de placement, SEI a commencé à fournir des solutions de placement aux investisseurs particuliers par l’entremise de conseillers en placement en 1994. L’approche de placement propose des stratégies multigestionnaires et diversifiées à l’échelle mondiale, tout en affichant un penchant national adéquat, pour les investisseurs particuliers canadiens. Les stratégies axées sur les objectifs, les stratégies de répartition stratégique de l’actif et les fonds de catégories d’actif de SEI sont disponibles par l’intermédiaire de courtiers sélectionnés. Pour en savoir plus, visitez seic.com/fr-CA.

À propos de SEI®

SEI (NASDAQ : SEIC) offre des solutions technologiques et de placement qui rapprochent les entreprises de l’industrie des services financiers. Grâce à ses capacités dans les domaines du traitement des placements, des opérations et de la gestion d’actifs, SEI collabore avec des sociétés, des institutions financières et des professionnels du secteur ainsi qu’avec des familles très fortunées, afin de résoudre des problèmes, de gérer le changement et d’aider à protéger les actifs, pour favoriser la croissance actuelle et future. Au 31 mars 2023, SEI offrait des services-conseils, des services de gestion ou des services d’administration à l’égard d’un actif totalisant près de CA 1 760 milliards de dollars. Pour en savoir plus, visitez seic.com.