InEight 的創新技術為建築業帶來無與倫比的可視性

亞利桑那州斯科次代爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- InEight Inc. 是建築資本專案管理軟體全球領導者，該公司宣布推出創新功能，進一步實現在一個整合平台上連接其 16 個基本專案控制業務流程的策略。新功能透過即時的「自助式」儀表板，提供涵蓋範圍、成本和排程的資料，實現跨所有建築專案階段的可視性，為 AI 從過去的專案中學習奠定資料基礎。

在多點解決方案中，各種解決方案鬆散地串聯在一起，形成難以維護的技術網路。與之相比，灌輸了廣泛建築業專業知識的全面建設管理平台越來越被視為更優越的替代方案。透過將從估算到預算、從合約管理到變更管理，以及從文件控制到周轉率的端對端業務流程連接起來，業主、承建商和工程師可以交付智慧資本專案，對變化快速做出反應，在各方利害關係人之間取得前所未有的協作和可視性。

新的創新功能包括對 InEight Explore 的顯著擴充，即透過即時數位儀表板，為整個專案和投資組合的專案進度、成本和排程，以及變更和風險提供全面的可視性。InEight 儀表板由嵌入式 Microsoft Power BI 提供支援，因此團隊可以輕鬆為自己的專案定義專用的 KPI、指標和儀表板，而無需資料庫或程式設計知識。這種獨特的自助式儀表板和專案分析方法是 InEight 平台實現提高可視性和協作效能的關鍵因素。

這個檢視目前專案資訊的視窗也適用於已完成的專案，為利用歷史紀錄資料執行基準測試和驗證專案計劃創造了新的條件。事實上，InEight 的「連接式」資料方法為建築業組織建立極具價值的知識庫奠定了基礎，可以用來「訓練」AI 模型以增強人類智慧。InEight 已經可以使用 AI 建立新的專案排程並提出建議，未來還計劃在許多涉及範圍、成本和排程的工作流程中使用 AI。

InEight 的產品長 Brad Barth 表示：「我們看到資本專案的預算和排程面臨的壓力越來越大，這導致對更準確、風險更低的專案計劃，和更高效績效的需求日益增加。InEight 大量投資於解決這些挑戰，提供『連接式』專案控制平台，消除工作流程中的摩擦，並幫助所有利害關係人看到更全面的視圖，從而推動取得更可預測的專案成果。」

關於 InEight

InEight 為正在建構我們周圍世界的業主、承建商、工程師、設計師提供經過現場測試的專案管理軟體。全球超過 575,000 名使用者和 850 多家客戶依賴 InEight 獲得即時洞察資訊，以幫助管理風險，並在整個生命週期中保持專案的進度及預算。

從預先計劃到設計，從估算到排程，從現場執行到周轉率，InEight 已為全球基礎建設、公共部門、能源和電力、石油、天然氣及化學品、採礦及商業領域的專案提供超過 1 兆美元的支援。若要瞭解更多資訊，請在 LinkedIn 上關注 InEight 或造訪InEight.com。

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