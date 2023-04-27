InEight 的创新科技助力建筑行业实现顶级可见性

亚利桑那州斯科茨代尔--(BUSINESS WIRE)--建筑投资方案管理软件领域的全球领先企业 InEight Inc. 宣布推出创新技术，进一步实现了在单一集成平台上连接 16 个基本项目控制业务流程的战略。新的功能通过利用涵盖项目范围、成本和进度的实时“自助”仪表板，可为建筑项目的各个阶段提供可见性，并为人工智能从过去的项目中进行学习奠定了数据基础。

由于多点解决方案常常被松散地连接在难以维护的技术网络中，因此，融合了建筑行业广泛专业知识的综合型建筑管理平台日益被视为一个更好的替代选择。通过连接从估算到预算、从合同管理到变更管理、从文件控制到移交的端到端业务流程，业主、承包商和工程师可以提供智能的投资方案，快速应对变化，并为各个利益相关者提供前所未及的协作性和可见性。

这些全新的创新包括 InEight Explore 的大幅扩展，这是一种实时数字仪表板，可全方位显示项目进度、成本和时间安排，以及整个项目和产品系列的变化以及存在的风险。由于 InEight 仪表板是由嵌入式 Microsoft Power BI 提供支持，因此相关团队可以轻松定义特定于项目的 KPI、指标和仪表板，而不需要数据库或编程知识。这种独特、自助式的仪表板和项目分析方法是通过 InEight 平台提高可见性和协作性的关键因素。

借助该技术，不仅能够了解当前项目的信息，还可以看到有关已完成项目的数据，便于使用历史数据对项目计划进行基准测试和验证。事实上，InEight 的互联数据方法为建筑公司创建高价值的知识库奠定了基础，这种知识库可用于“训练”人工智能模型以增强人类智能。InEight 已经可以使用人工智能创建新的项目进度表并提出建议。该公司未来还计划在跨范围、成本和进度的众多工作流程中使用人工智能。

InEight 首席产品官 Brad Barth 表示：“我们看到投资方案在预算和进度方面面临的压力越来越大，因此行业对于更准确且风险经过调整的项目计划，以及更高效的项目绩效也有了更高的需求。InEight 在解决这些挑战方面进行了大量的投入，我们研发出的互联式项目控制平台可以消除工作流程中的摩擦，并帮助所有利益相关者掌握全局情况，从而提升项目成果的可预见性。”

关于 InEight

InEight 为世界各地的建筑业主、承包商、工程师和设计师提供经过实地测试的项目管理软件。全球超过 57.5 万名用户和 850 多家客户均依赖 InEight 获得实时见解，以管理相关风险，并使项目在整个生命周期内始终符合进度和预算要求。

从预规划到设计、从估算到调度、从现场执行到项目交付，InEight 为全球基础设施、公共部门、能源电力、石油、天然气化工、采矿和商业等领域价值超过 1 万亿美元的项目提供了助力。有关更多信息，请通过 LinkedIn 关注 InEight 或访问 InEight.com。

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