Inovações da InEight possibilitam visibilidade incomparável na construção

SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--A InEight Inc., líder mundial em software de gestão de projetos de capital na construção, anunciou recentes inovações que ajudam a alcançar sua estratégia de conectar 16 processos empresariais essenciais de controle de projetos em uma plataforma única integrada. Os novos recursos dão visibilidade em todas as fases dos projetos de construção, com painéis ao vivo e de "autoatendimento" que abrangem escopo, custo e prazo, dando a base de dados para que a IA aprenda com projetos anteriores.

Uma plataforma completa de gestão de construção, repleta de ampla expertise do setor da construção, está sendo cada vez mais vista como uma alternativa superior a várias soluções multipontos que se combinam superficialmente em uma rede de tecnologias que são difíceis de manter. Ao conectar processos empresariais de ponta a ponta, de estimativa a orçamento, de gestão de contratos a gestão de mudanças, e de controle de documentos a faturamento, os proprietários, provedores de serviços e engenheiros podem entregar projetos de capital inteligentes com resposta rápida a mudanças, colaboração sem precedentes e visibilidade às partes interessadas.

As recentes inovações incluem uma expansão significativa dos InEight Explore, painéis digitais ao vivo que dão uma visibilidade completa do andamento dos projetos, custos e prazos, além das mudanças e dos riscos em todos os projetos e portfólios. Como os painéis InEight contam com o Microsoft Power BI embutido, as equipes podem facilmente definir seus próprios KPIs (indicadores-chave de desempenho) específicos ao projeto, métricas e painéis, sem precisar de conhecimento de banco de dados ou programação. Essa abordagem única de autoatendimento dada aos painéis e à análise dos projetos é um ingrediente importante para a alta visibilidade e a colaboração possibilitadas pela plataforma da InEight.

Essa visão sobre as informações dos projetos atuais também se estende aos projetos concluídos, dando novas oportunidades para comparar e validar planos de projeto usando dados históricos. De fato, a abordagem de dados conectados da InEight define a base para que as organizações de construção criem uma biblioteca de conhecimento com imenso valor que pode ser usada para "treinar" modelos de IA para aumentar inteligência humana. A InEight já pode usar IA para criar novos prazos de projeto e dar sugestões, com outros usos planejados para o futuro em vários fluxos de trabalho, incluindo escopo, custo e prazo.

Brad Barth, diretor de produtos da InEight, afirmou: "Estamos vendo uma pressão maior nos orçamentos e prazos de projetos de capital e isso está levando a uma necessidade crescente por planos de projeto mais precisos e ajustados aos riscos e desempenho mais eficiente. A InEight está bastante investida em solucionar esses desafios, com uma plataforma de controles de projeto conectada que remove atritos nos fluxos de trabalho e ajuda todas as partes interessadas a terem uma visão geral a fim de levar a resultados mais previsíveis aos projetos."

Sobre a InEight

A InEight fornece software de gestão de projetos testados em campo para proprietários, fornecedores de serviço, engenheiros e designers que estão construindo o mundo a nossa volta. Mais de 575 mil usuários e mais de 850 clientes em todo o mundo contam com a InEight para obter informações em tempo real que ajudam a gerenciar riscos e manter os projetos no prazo e dentro do orçamento durante todo o seu ciclo de vida.

De pré-planejamento a design, de estimativa a prazos, e de execução em campo a faturamento, a InEight tem movido mais de $1 trilhão em projetos mundialmente nas áreas de infraestrutura, setor público, energia e eletricidade, petróleo, gás e químicos, mineração e comercial. Para mais informações, siga a InEight no LinkedIn ou acesse InEight.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.