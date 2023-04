Les innovations d'InEight offrent une visibilité inégalée dans le secteur de la construction

SCOTTSDALE, Arizona--(BUSINESS WIRE)--InEight Inc., un leader mondial dans le domaine des logiciels de gestion de projets d'investissement dans le secteur de la construction, a annoncé de nouvelles innovations qui viennent concrétiser sa stratégie visant à relier 16 processus opérationnels essentiels de contrôle de projets sur une plateforme unique et intégrée. Les nouvelles fonctionnalités offrent une visibilité sur toutes les phases du projet de construction grâce à des tableaux de bord en temps réel et en « libre-service » couvrant les objectifs, le coût et le planning. Elles fournissent également la base de données qui permet à l'IA d'apprendre à partir des projets antérieurs.

Une plateforme complète de gestion de la construction, bénéficiant d'une expertise approfondie de l'industrie de la construction, est de plus en plus considérée comme une alternative supérieure à de multiples solutions ponctuelles vaguement reliées entre elles dans un océan de technologies difficiles à maintenir. En connectant les processus opérationnels de bout en bout, de l'estimation à la budgétisation, de la gestion des contrats à la gestion des modifications, et du contrôle des documents au chiffre d’affaires, les patrons, les entrepreneurs et les ingénieurs peuvent réaliser des projets d'investissement intelligents qui s’adaptent aux changements dans de brefs délais, avec une collaboration et une visibilité sans précédent entre les parties prenantes.

Les nouvelles innovations comprennent une expansion majeure d'InEight Explore - des tableaux de bord numériques en temps réel qui offrent une visibilité complète sur le déroulement des projets, les coûts et les plannings, de même que sur les changements et les risques concernant l'ensemble des projets et des portefeuilles. Dans la mesure où les tableaux de bord InEight sont basés sur Microsoft Power BI, les équipes peuvent facilement définir leurs propres indicateurs clés de performance, indicateurs et tableaux de bord propres au projet, sans avoir besoin de connaissances en matière de base de base de données ou de programmation. Cette approche unique en libre-service des tableaux de bord et de l’analyse de projets est un ingrédient clé de la visibilité et de la collaboration accrues ; en outre, ces dernières ont été rendues possibles par la plateforme InEight.

Cette fenêtre sur les informations des projets actuels s’étend également aux projets achevés, offrant de nouvelles opportunités pour comparer et valider les plans de projet au moyen de données antérieures. En effet, l’approche de données connectées d’InEight a mis en place tout ce qu’il faut pour que les entreprises de construction créent une bibliothèque de connaissances très précieuse capable de « former » des modèles d’IA dans l’optique d’accroître l’intelligence humaine. InEight peut déjà utiliser l’IA pour créer de nouveaux plannings de projets et faire des suggestions ; il est prévu que l’IA sera utilisée pour que de nombreux flux de travail couvrent les objectifs, les coûts et le calendrier.

Brad Barth, Chief Product Officer chez InEight, a déclaré : « Nous constatons une pression accrue sur les budgets et les frises chronologiques des projets d’investissement, ce qui entraîne un besoin croissant de plans de projet plus précis, adaptés aux risques et plus efficaces. InEight est très investie dans la résolution de ces défis, avec une plateforme de contrôle de projets connectée qui élimine les frictions des flux de travail et permet à toutes les parties prenantes d’avoir une vue d’ensemble pour obtenir des résultats de projet plus prévisibles. »

À propos d'InEight

InEight fournit un logiciel de gestion de projet qui a été testé sur le terrain et qui est destiné aux patrons, aux entrepreneurs, aux ingénieurs et designers qui bâtissent le monde dans lequel nous évoluons. Plus de 575 000 utilisateurs et plus de 850 clients dans le monde entier font confiance à InEight pour obtenir des informations en temps réel qui leur permettent de faire face aux risques tout en se conformant au planning et au budget des projets tout au long de leurs cycles de vie.

De la pré-planification à la conception, de l'estimation au planning et de la réalisation sur le terrain au chiffre d'affaires, InEight a accompagné des projets de plus de 1 000 milliards de dollars dans le monde entier ; lesdits projets relèvent des domaines de l'infrastructure, du secteur public, de l'énergie, du pétrole, du gaz et de la chimie, de l'exploitation minière et des activités commerciales. Pour plus d’informations, suivez InEight sur LinkedIn ou visitez le site InEight.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.