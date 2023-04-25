AGCO和Hexagon同意擴大Hexagon農業引導系統的分銷

喬治亞州德盧斯和巴西容迪亞伊--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--農業機械、基礎設施和精準農業科技的全球製造商和分銷商AGCO (NYSE: AGCO)今天宣佈，已與Hexagon簽署協議，以擴大其工廠裝配和售後市場引導產品陣容。新的引導系統將作為Massey Ferguson和Valtra曳引機上的Fuse Guide出售。

新安排擴大了AGCO和Hexagon的現有協議，該協議透過工廠裝配和AGCO經銷商分銷Hexagon | NovAtel全球導航衛星系統(GNSS)接收器和全球TerraStar校正服務。Fuse Guide將提供經過市場驗證、堅固耐用的引導和電子轉向系統。與AGCO的高品質引導系統一樣，Fuse Guide也將使用高精度的NovAtel SMART7接收器。

該解決方案讓客戶可以自行選擇第三方售後市場系統或AGCO的高品質整合式引導系統——MF Guide和Valtra Guide。Fuse Guide計畫於2023年第二季在巴西上市，並於2024年推向更多市場。

AGCO Fuse產品市場總監Mark Theuerkauf表示：「引導和自動轉向技術是實施精準農業以提高投入效率和作物產量的第一步。我們預期，該協議可為更多地區的農民提供易於使用且具有價格競爭力的引導解決方案，此將有助於提高精準農業科技在我們的成長型市場中的採用率。」

關於 AGCO

AGCO (NYSE:AGCO)是農業機械和精準農業科技設計、製造和分銷領域的全球領導者。AGCO透過其差異化的品牌組合為客戶創造價值，其中核心品牌包括Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting®和Valtra®。借助其Fuse®智慧農業解決方案，AGCO的全系列設備和服務可協助農民以永續的方式為全球提供糧食。AGCO成立於1990年，總部位於美國喬治亞州德盧斯，2022年淨銷售額約為127億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.AGCOcorp.com。有關公司新聞、資訊和活動，請在Twitter：@AGCOCorp上關注我們。如欲查看Twitter上的財經新聞，請關注主題標籤#AGCOIR。

關於Hexagon

Hexagon是集感測器、軟體和自動化科技於一體的數位現實解決方案領域的全球領導者。我們運用資料的力量，致力於提高工業、製造、基礎設施、公共部門和行動運輸領域的效率、生產力、品質和安全性。

我們的技術正在塑造生產和人員相關的生態系統，使其具有越來越高的互聯和自動化水準，從而確保可升級、永續的未來。

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B)在50個國家/地區擁有約2.4萬名員工，淨銷售額約為52億歐元。敬請造訪hexagon.com瞭解更多資訊，並在@HexagonAB上關注我們。