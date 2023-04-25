AGCO和Hexagon同意扩大Hexagon农业引导系统的分销

佐治亚州德卢斯和巴西容迪亚伊--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--农业机械、基础设施和精准农业技术的全球制造商和分销商AGCO (NYSE: AGCO)今天宣布，已与Hexagon签署协议，以扩大其工厂装配和售后市场引导产品阵容。新的引导系统将作为Massey Ferguson和Valtra拖拉机上的Fuse Guide出售。

新安排扩充了AGCO和Hexagon之间现有的协议，即通过工厂装配和AGCO经销商分销Hexagon | NovAtel全球导航卫星系统(GNSS)接收器和全球TerraStar校正服务。Fuse Guide将提供经过市场检验、坚固耐用的引导和电子转向系统。与AGCO的高品质引导系统一样，Fuse Guide也将使用高精度的NovAtel SMART7接收器。

该解决方案让客户可以自行选择第三方售后市场系统或AGCO的高品质集成式引导系统——MF Guide和Valtra Guide。Fuse Guide计划于2023年第二季度在巴西上市，并于2024年推向更多市场。

AGCO Fuse产品市场总监Mark Theuerkauf表示：“引导和自动转向技术是实施精准农业以提高投入效率和作物产量的第一步。我们预计，通过为更多地区的农民提供易于使用且具有价格竞争力的引导解决方案，该协议将有助于提高精准农业技术在我们的成长型市场中的采用率。”

关于 AGCO

AGCO (NYSE:AGCO)是农业机械和精准农业技术设计、制造和分销领域的全球领导者。AGCO通过其差异化的品牌组合为客户创造价值，其中核心品牌包括Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting®和Valtra®。借助其Fuse®智能农业解决方案，AGCO的全系列设备和服务可帮助农民以可持续的方式为全球提供粮食。AGCO成立于1990年，总部位于美国佐治亚州德卢斯，2022年净销售额约为127亿美元。如需了解更多信息，请访问www.AGCOcorp.com。有关公司新闻、信息和活动，请在Twitter：@AGCOCorp上关注我们。如需查看Twitter上的财经新闻，请关注主题标签#AGCOIR。

关于Hexagon

Hexagon是集传感器、软件和自动化技术为一身的数字现实解决方案领域的全球领导者。我们运用数据的力量，致力于提高工业、制造、基础设施、公共部门和移动出行领域的效率、生产力、质量和安全性。

我们的技术正在塑造生产和人员相关的生态系统，使其具有越来越高的互联和自动化水平，从而确保实现可扩展、可持续的未来。

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B)在50个国家/地区拥有约2.4万名员工，净销售额约为52亿欧元。敬请访问hexagon.com了解更多信息，并在@HexagonAB上关注我们。