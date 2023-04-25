Currys 選擇 LTIMindtree 成為核心數位轉型合作夥伴

Currys 的技術總監 Arron D’Aubney 及 LTIMindtree 的 EVP 及營運總監 Srinivas Rao，在簽約儀式上。（照片：美國商業資訊）

Currys 的技術總監 Arron D’Aubney 及 LTIMindtree 的 EVP 及營運總監 Srinivas Rao，在簽約儀式上。（照片：美國商業資訊）

倫敦及印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005] 是一家全球科技顧問和數位解決方案公司，宣布成為英國領先科技產品及服務零售商 Currys 的關鍵數位轉型合作夥伴。在為期五年的合作中，Currys 將利用 LTIMindtree 廣泛的零售業務諮詢與科技能力，為消費者和員工帶來下一階段的全管道轉型。

自 2022 年以來，LTIMindtree 成功為 Currys 多個市場的消費者交付互聯的高度個人化全管道購物體驗。在此基礎上，兩家公司開展全新的合作夥伴關係。過去 12 個月的資料顯示，全管道是消費者的首選模式，而 Currys 正是建立在該趨勢的基礎上。

「我們很高興選擇 LTIMindtree 作為我們轉型之旅第二階段的關鍵數位合作夥伴。鑑於其卓越的技術與深厚的行業知識，選擇值得信賴的合作夥伴協助我們鞏固消費者技術與轉型倡議再自然不過。」Currys 技術長 Arron D’Aubney 表示。「我們先前與 LTIMindtree 的合作在我們發展為「數位優先」全管道零售商的過程中起到關鍵作用。Currys 正是建立在此優勢之上，如今全管道仍然是消費者的首選模式。雙方選擇繼續展開合作，Currys 確信能夠實現日益增長的員工投入度，提升消費者滿意度，並取得可持續業務增長，從而實現人人皆可使用科技的宏偉使命。」他補充道。

價值數百萬美元的合作旨在提高 Currys 的全管道收入來源及推動成本轉化。因此，這亦有助於 Currys 增強市場地位。

「我們與 Currys 的合作深度印證了 LTIMindtree 在零售空間的能力。我們成功為消費者交付一流的全管道購物體驗。在下一階段，我們仍致力於利用自身的數位專業知識推動整體轉型目標。」LTIMindtree 行政總裁兼常務董事 Debashis Chatterjee 說。「LTIMindtree 明白選擇合適的合作夥伴對於推動戰略轉型倡議的重要性，而我們很榮幸能成為 Currys 的合作夥伴。」他補充道。

LTIMindtree 將鞏固並簡化面向消費者和員工的應用程式，協助 Currys 實現系統現代化，進而加速創新、增強效率，並改善整體終端用戶體驗。

關於 LTIMindtree:

LTIMindtree 是全球性的科技顧問服務和數位解決方案公司，讓各行各業的企業能夠利用數位科技來重新構想商業模式，加快創新，並擴大成長。作為 700 多個客戶的數位轉型合作夥伴，LTIMindtree 帶來廣泛的領域和科技專長，在日益融合的世界中幫助推動卓越的競爭差異化、客戶體驗和業務成果。LTIMindtree 是 Larsen & Toubro Group 旗下的公司，在遍佈 30 多個國家近 9 萬名才華洋溢且富有創業精神的專業人士支持下，結合了昔日 Larsen and Toubro Infotech 與 Mindtree 在解決複雜的商業挑戰和推動規模化轉型方面備受業界讚譽的優勢。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.ltimindtree.com。

關於 Currys plc.：

Currys plc 是一家領先的科技產品與服務全管道零售商，透過網上及遍佈 8 個國家的 826 間線下門店營運。我們協助消費者享受卓越技術，不論人們選擇以何種方式前來購物。

在英國和愛爾蘭，我們以 Currys 品牌名稱進行交易；在北歐，我們以 Elkjøp 品牌名稱進行交易；在希臘，我們以 Kotsovolos 品牌名稱進行交易。我們是這些市場的領導者，擁有 3 萬名才華橫溢且負責任的員工。我們提供全方位服務與支援，讓客戶能夠在生活中輕鬆發現、選擇、購買和享受適合他們的科技。集團擁有位於英國紐瓦克市的先進維修工廠、位於香港的採購辦事處以及廣泛的分銷網路，能夠快速高效地交付給商店和家庭。

我們的願景是協助人人享受卓越技術，其核心是一個強大的社會目的。我們相信科技的力量能夠改善生活，幫助人們實現互聯互通以及高效、健康和愉悅的生活。我們幫助每個人享受這些益處，憑藉我們的規模和專業知識，我們在這方面具有獨特優勢。

我們是透過維修、回收和重複使用來延長技術壽命領域的領導者。我們在營運和更廣泛的價值鏈中減少對環境的影響，我們將在 2040 年實現淨零排放。我們為客戶提供的產品能幫助其節約能源、減少浪費和節約用水。此外，我們與慈善組織合作，將非凡技術的益處帶給那些可能無法獲得這些技術的人。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。