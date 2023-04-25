Currys 选择 LTIMindtree 作为核心数字化转型合作伙伴

伦敦和印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005] 是一家综合型技术咨询和数字解决方案公司，该公司宣布其已经被英国领先技术产品和服务零售商 Currys 选为关键数字化转型合作伙伴。在为期五年的合作当中，Currys 将利用 LTIMindtree 广泛的零售业务咨询和技术能力，为消费者和员工带来下一阶段的全渠道转型。

自 2022 年以来，LTIMindtree 成功为 Currys 多个市场的消费者交付互联的高度个性化全渠道购物体验。在此基础上，两家公司开展了全新的合作伙伴关系。过去 12 个月的数据显示，全渠道是消费者的首选模型，而 Currys 正是建立在该趋势的基础上。

“我们很高兴能选择 LTIMindtree 作为我们转型之旅第二阶段的关键数字合作伙伴。鉴于其卓越的技术和深厚的的行业知识，与该值得信赖的合作伙伴合作来助力我们巩固消费者技术和转型倡议只是个简单的决定。”Arron D'Aubney，Currys首席技术官表示。“之前我们与 LTIMindtree 的合作在我们发展为数字优先全渠道零售商的过程中起到关键作用。Currys 建立在此优势上，如今全渠道仍然是消费者的首选模式。借助该更新的合作伙伴关系，Currys 自信其能够简化日益增长的员工参与度，提升消费者满意度，并取得可持续业务增长，从而有利于实现人人皆可使用技术的愿景。”他补充道。

该数百万美元的合作旨在提高 Currys 的全渠道收入来源，并推动成本转化。因此，这还使 Currys 能够增强其市场地位。

“我们与 Currys 的合作深度证实了 LTIMindtree 在零售空间的能力。我们为消费者成功交付了一流的全渠道购物体验。在下一阶段，我们仍致力于利用我们的数字专业知识来推动整体转型目标。”LTIMindtree 的首席执行官兼董事总经理 Debashis Chatterjee 表示。“LTIMindtree 明白选择合适的合作伙伴来推动战略转型倡议的有多么地重要，我们很荣幸能成为 Currys 的合作伙伴。”他补充道。

通过巩固并简化面向消费者和员工的应用程序，LTIMindtree 将助力 Currys 实现系统现代化，进而加速创新，提升效率，并整体改善终端用户的体验效果。

关于 LTIMindtree：

LTIMindtree 是一家综合型技术咨询和数字解决方案公司，让各行各业的企业能够利用数字技术来重新构想商业模式，加快创新，并最大限度地实现增长。作为 700 多家客户的数字化转型合作伙伴，LTIMindtree 带来了广泛的领域和技术专长，在日益融合的世界中帮助推动卓越的竞争差异化、客户体验和业务成果。LTIMindtree 是 Larsen & Toubro Group 旗下的公司，在遍布 30 多个国家的近 9 万名才华横溢且富有创业精神的专业人士支持下，将昔日的 Larsen and Toubro Infotech 和 Mindtree 在解决复杂的商业挑战和实现规模化转型方面的行业优势结合在一起。如需了解更多信息，请访问 www.ltimindtree.com。

关于 Currys plc.：

Currys plc 是一家领先的技术产品和服务全渠道零售商，通过遍布 8 个国家的 826 家商店运营或在线运营。我们帮助大家享受卓越的技术，人们选择到我们这里购物。

在英国和爱尔兰，我们通过 Currys 进行交易；在北欧，我们通过 Elkjøp 品牌进行交易；在希腊，我们通过 Kotsovolos 进行交易。我们是这些市场的领导者，拥有 3 万名能干忠诚的员工。我们全方位的服务与支持，使客户能够在生活中轻松发现、选择、购买和享受合适的技术。集团拥有位于英国纽瓦克市艺术级的维修工厂、香港的采购办事处和广泛的销售网，能够给商店和家庭带来高效的交付工作。

我们的愿景是助力人人享受非凡技术，这其中包含着强大的社会目的。我们相信，技术的力量能够改善生活，帮助人们实现互联互通、高效、健康和愉悦的生活。借助我们的规模和专业知识，我们随时帮助大家享受这些益处，在这方面我们有着得天独厚的优势。

在通过维修、回收和重复使用来延长技术寿命领域，我们是领导者。我们正在运营和我们更广泛的价值链中减少对环境的影响，预计到 2040 年实现净零排放。我们为客户提供的产品能帮助其节约能源、减少浪费和节约用水。此外，我们与慈善组织进行合作，让那些可能无法获得这些技术的人也能够受益于这项神奇的技术。

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