Cleareye.ai 宣布 J.P. Morgan 的「合規」模組在 ClearTrade ® 平台上線

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Cleareye.ai 去年 9 月便與 J.P.Morgan Trade and Working Capital 結成了戰略聯盟，借著這股勢頭，他們繼續合作，並在1月份推出了 ClearTrade®「合規」模組。ClearTrade®「合規」模組可自動識別交易的高風險特徵，並以自動化的方式説明使用者評估和管理危險信號。它預先與外部資料提供商集成，可進行船舶和集裝箱跟蹤、提單驗證，並可識別軍用和軍民兩用貨物。這可以幫助銀行降低風險，提高效率並加強組織控制，讓銀行能夠在不增加相關成本的情況下，將全球市場提高到更高的標準。

ClearTrade® 是一套全面的貿易金融軟體，透過其「數位化」、「合規」和「單據自動檢查」三個模組，在貿易運營和技術方面為銀行未來發展提供保障。

「數位化」模組利用 ICR/OCR 和 NLP 提取在單據中找到的資訊，並將資料直接映射到銀行的後台系統，從而提高運營效率，並有可能提高制裁篩查準確性。

「合規」模組根據透過「數位化」模組提取的資料，應用一系列危險信號，並進行船舶和集裝箱檢查，從而提供資訊，幫助更好地控制和因應與每筆交易有關的風險。

「單據自動檢查」模組運用先進技術解讀和明確規則及條件，同時根據示範單據進行驗證，以優化貿易業務處理流程。

ClearTrade® 平台可以加快單據處理速度並提高準確性。該平台強大的影像處理和資料提取功能顯著提高了準確性和可信度，達到了 90% 以上。這省去了人工流程，並可將資料注入銀行的後台系統，從而提高了運營效率，並縮短了交易週期。

使用 ClearTrade® 平台後，J.P.Morgan 加快了建立面向未來的貿易融資業務的旅程，而且計劃加大該平台的使用力度並在全球範圍內投入使用。

JPMorgan Payments 全球貿易主管 James Fraser表示：「由於 COVID 疫情過後，我們這個行業不斷變化，因此我們更要專注於實現貿易數位化。透過 Cleareye 的 ClearTrade ClearTrade® 平台，我們可以進行定制，這有助於簡化與盡職調查有關且紙質檔繁多的人工流程。與 J.P. Morgan 結成戰略聯盟後，Cleareye 可以將簡單直接的處理方式推向世界各地的銀行。」

Cleareye 的 CEO Mariya George 表示：「與 J.P. Morgan 結成戰略聯盟後，Cleareye 一直致力於為金融技術和監管技術市場帶來變革。ClearTrade® 不僅可以幫助簡化貿易交易，還匯總了全球各個來源的資料，使銀行能夠充滿信心地做出決策，推動提高貿易安全性、效率及合法性，從而降低貿易洗錢風險，同時滿足不斷變化的監管要求。」

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