Cleareye.ai宣布J.P. Morgan的“合规”模块在ClearTrade®平台上线

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Cleareye.ai去年9月便与J.P.Morgan Trade and Working Capital结成了战略联盟，借着这股势头，他们继续合作，并在1月份推出了ClearTrade®“合规”模块。ClearTrade®“合规”模块可自动识别交易的高风险特征，并以自动化的方式帮助用户评估和管理危险信号。它预先与外部数据提供商集成，可进行船舶和集装箱跟踪、提单验证，并可识别军用和军民两用货物。这可以帮助银行降低风险，提高效率并加强组织控制，让银行能够在不增加相关成本的情况下，将全球市场提高到更高的标准。

ClearTrade®是一套全面的贸易金融软件，通过其“数字化”“合规”和“单据自动检查”三个模块，在贸易运营和技术方面为银行未来发展提供保障。

“数字化”模块利用ICR/OCR和NLP提取在单据中找到的信息，并将数据直接映射到银行的后台系统，从而提高运营效率，并有可能提高制裁筛查准确性。

“合规”模块根据通过“数字化”模块提取的数据，应用一系列危险信号，并进行船舶和集装箱检查，从而提供信息，帮助更好地控制和应对与每笔交易有关的风险。

“单据自动检查”模块运用先进技术解读和明确规则及条件，同时根据示范单据进行验证，以优化贸易业务处理流程。

ClearTrade®平台可以加快单据处理速度并提高准确性。该平台强大的图像处理和数据提取功能显著提高了准确性和可信度，达到了90%以上。这省去了人工流程，并可将数据注入银行的后台系统，从而提高了运营效率，并缩短了交易周期。

使用ClearTrade®平台后，J.P.Morgan加快了建立面向未来的贸易融资业务的旅程，而且计划加大该平台的使用力度并在全球范围内投入使用。

JPMorgan Payments全球贸易主管James Fraser表示：“ 由于COVID疫情过后，我们这个行业不断变化，因此我们更要专注于实现贸易数字化。通过Cleareye的ClearTrade® 平台，我们可以进行定制，这有助于简化与尽职调查有关且纸质文件繁多的人工流程。与J.P. Morgan结成战略联盟后，Cleareye可以将简单直接的处理方式推向世界各地的银行。”

Cleareye CEO Mariya George表示：“ 与J.P. Morgan结成战略联盟后，Cleareye一直致力于为金融技术和监管技术市场带来变革。ClearTrade® 不仅可以帮助简化贸易交易，还汇总了全球各个来源的数据，使银行能够充满信心地做出决策，推动提高贸易安全性、效率及合法性，从而降低贸易洗钱风险，同时满足不断变化的监管要求。”

如对本公告或Cleareye.ai与J.P.Morgan之间的战略联盟有任何疑问，请联系您的Cleareye.ai销售代表，获取更多信息，或访问我们的网站www.cleareye.ai

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