Cleareye.ai annonce l’activation du module Compliance sur la plateforme ClearTrade ® chez J.P. Morgan

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Mettant à profit la dynamique générée par l’alliance stratégique scellée en septembre dernier, Cleareye.ai poursuit sa collaboration avec J.P. Morgan Trade and Working Capital, qui a lancé le module ClearTrade® Compliance en janvier. ClearTrade® Compliance automatise le repérage des risques élevés liés aux transactions et aide, de manière automatisée, les utilisateurs à évaluer et à gérer les signaux d’alarme. Le module est pré-intégré à des fournisseurs de données externes pour le suivi des navires et des conteneurs, la validation des connaissements et l’identification des biens militaires et à double usage. ClearTrade® Compliance réduit les risques encourus par les banques et augmente l’efficacité et les contrôles organisationnels, ce qui permet aux banques d’appliquer des normes plus élevées aux marchés mondiaux sans augmenter les coûts.

ClearTrade® est une suite logicielle complète de financement des échanges commerciaux qui sécurise les opérations commerciales et les technologies bancaires grâce à son offre en trois modules de numérisation, de conformité et d’examen automatisé des documents.

Le module Digitization (numérisation) utilise l’ICR/OCR et le NLP pour extraire les informations contenues dans les documents et procéder au mappage des données directement sur le système de back-office de la banque, d’où une efficacité opérationnelle accrue et une amélioration potentielle du filtrage des sanctions.

Sur la base des données extraites du module Digitization, le module Compliance (conformité) exécute une série de contrôles de prudence des navires et des conteneurs et génère des informations qui contribuent à améliorer le contrôle et la gestion des risques liés à chaque transaction.

Le module Automated Document Examination (examen automatisé des documents) utilise des technologies avancées pour interpréter et identifier les règles et les conditions, puis procéder à la validation en fonction des documents de présentation afin d’optimiser le traitement des transactions commerciales.

La plateforme ClearTrade® rend la gestion des documents plus rapide et plus précise. Le puissant système de traitement des images et d’extraction des données de la plateforme améliore considérablement (de plus de 90%) la précision et la confiance. Le traitement manuel est éliminé et les données sont intégrées au système de back-office de la banque, ce qui améliore l’efficacité opérationnelle et réduit le délai d’exécution des transactions.

En utilisant la plateforme ClearTrade®, J.P. Morgan a accéléré son parcours vers la sécurisation de ses opérations de financement du commerce et prévoit d’étendre le développement et le déploiement de la plateforme à l’échelle mondiale.

James Fraser, responsable mondial Commerce pour JPMorgan Payments, déclare : « Maintenant que notre secteur a dépassé la période de la pandémie de Covid-19, nous avons encore plus de raisons de nous concentrer sur la numérisation du commerce. La plateforme ClearTrade® de Cleareye est personnalisable et nous permet de rationaliser les processus manuels et gourmands en papier associés à la diligence raisonnable. L’alliance stratégique entre J.P. Morgan et Cleareye permettra à Cleareye d’offrir aux banques du monde entier un traitement automatisé de bout en bout. »

Mariya George, PDG de Cleareye, déclare : « Dans le cadre de notre alliance stratégique avec J.P. Morgan, Cleareye contribue à révolutionner les marchés de la fintech et de la regtech. Non seulement la plateforme ClearTrade® contribue à révolutionner les marchés de la fintech et de la regtech. Non seulement la plateforme ClearTrade® favorise la rationalisation des transactions commerciales, mais elle rassemble également des données provenant de sources mondiales pour permettre aux banques de prendre des décisions en toute confiance aux fins d’un fonctionnement sûr, efficace et légal des échanges, réduisant ainsi le risque de blanchiment d’argent basé sur les transactions commerciales tout en satisfaisant à l’évolution de la réglementation. »

