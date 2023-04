stc Group betreedt Europa via haar infrastructuurtak 'TAWAL'

RIYAD, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--stc Group, een motor van digitale transformatie in de MENA-regio, kondigt vandaag aan dat haar dochteronderneming op het gebied van ICT-infrastructuur, TAWAL, een overeenkomst heeft getekend om de telecommunicatietorens van United Group over te nemen.

De overeenkomst, ter waarde van EUR 1.220 miljard, ondersteunt de ambitieuze strategie van stc Group om haar internationale voetafdruk uit te breiden in belangrijke markten met een aanzienlijk groeipotentieel.

Deze stap markeert de eerste stap van TAWAL in Europa en vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal in het internationale expansietraject van het bedrijf en de groeiambities van stc Group die actief zijn toegenomen in de aan ICT grenzende gebieden, waaronder recente investeringen in ICT, IoT, Cloud, Cybersecurity, Fintech en digitaal entertainment via haar dochterondernemingen.

Na afronding van de overname zal TAWAL meer dan 4.800 locaties in handen hebben en exploiteren in Bulgarije, Kroatië en Slovenië (alle drie lidstaten van de Europese Unie, met twee die al lid zijn van de eurozone), en het volledige scala aan passieve infrastructuurdiensten leveren, variërend van torens op de grond, kleine cellen op het dak tot oplossingen in gebouwen. Als onderdeel van de 20-jarige hoofdserviceovereenkomst met United Group zal TAWAL meer dan 2.000 extra deelbare sites implementeren, terwijl co-locatierelaties met andere mobiele netwerkoperators zullen worden onderhouden en uitgebreid. Hierdoor kan de stc Group de digitale transformatie stimuleren via connectiviteit van wereldklasse.

Olayan Alwetaid, Chief Executive Officer, stc Group, stelde: "Onze overeenkomst met United Group vertegenwoordigt een opwindend nieuw hoofdstuk voor TAWAL en de bredere stc Group. De overeenkomst is een belangrijke mijlpaal in onze ambitieuze groeistrategie en de uitbreiding van onze internationale voetafdruk. We leiden al de transformatie van de digitale mogelijkheden van Saoedi-Arabië, en deze transactie versterkt onze inzet om te investeren in de beste technologie en infrastructuur om het voortouw te nemen bij het in staat stellen van de wereld om verbinding te maken."

Mohammed Alhakbani, Chief Executive Officer, TAWAL, verklaarde: "We zijn verheugd om samen te werken met United Group bij onze eerste investering op de Europese markt. Het partnerschap ondersteunt ons doel om door te gaan met het leveren van innovatieve en efficiënte ICT-infrastructuuroplossingen aan onze partners en om de kwaliteit van dienstverlening te bieden waar we om bekend staan."

De transactie is onder voorbehoud van wettelijke goedkeuring door de relevante autoriteiten in Bulgarije en Slovenië. Na voltooiing zullen de activiteiten van TAWAL op de Europese markt worden omgedoopt tot 'TAWAL Europe' en zullen deze dienen als het platform van TAWAL voor toekomstige uitbreidingen in Europa.

TAWAL bezit momenteel een portfolio van meer dan 16.000 telecomtorens. Het bedrijf ondersteunt actief digitale transformatieplannen in Saoedi-Arabië, breidt zijn bereik uit naar nieuwe steden en plattelandsgebieden in het Koninkrijk en rolt actief technologieën die geschikt zijn voor slimme steden uit, zoals camouflage-telecomtorens, slimme palen die 5G- en IoT-toepassingen kunnen hosten, oplossingen in gebouwen en kleine cellen.

*Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.