stc Group fait son entrée en Europe par le biais de sa filiale des technologies et de l’information « TAWAL »

RIYAD, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--stc Group, facilitateur de la transformation numérique dans la région MENA, a aujourd’hui annoncé que TAWAL, sa filiale d’infrastructure des technologies de l’information et de la communication (TIC), a signé un accord pour acquérir les infrastructures de tours de télécommunications de United Group.

L’accord, d’une valeur de 1,22 milliard d’euros, permettra de soutenir la stratégie ambitieuse de stc Group visant à étendre son empreinte internationale sur des marchés clés présentant un potentiel de croissance significatif.

Cette décision marque le premier investissement de TAWAL en Europe, et représente une étape majeure dans son parcours d’expansion internationale et soutient les ambitions de croissance de stc Group, qui connait une croissance active dans les différents domaines TIC, y compris les investissements récents dans les TIC, l’IoT, le Cloud, la cybersécurité, la Fintech et le divertissement numérique par le biais de ses filiales.

Après la finalisation de l’acquisition, TAWAL possédera et exploitera l’unité d’infrastructure mobile de United Group en Bulgarie, Croatie et Slovénie (tous des États membres de l’Union européenne, dont deux sont déjà membres de la zone euro), qui compte plus de 4 800 sites, fournissant ainsi une gamme complète de services d’infrastructure passive, dont des tours au sol, des petites cellules sur les toits, et les solutions bâtiments. Dans le cadre de l’accord-cadre de prestation de services de 20 ans avec United Group, TAWAL déploiera plus de 2 000 sites partageables supplémentaires, tout en maintenant et élargissant les relations de colocalisation avec d’autres opérateurs de réseaux mobiles, permettant à stc Group de conduire la transformation numérique en fournissant une connectivité de classe mondiale.

Olayan Alwetaid, PDG de stc Group, a déclaré : « Notre accord avec United Group représente un nouveau chapitre passionnant pour TAWAL et le groupe stc et constitue une étape importante dans notre stratégie de croissance ambitieuse pour étendre notre empreinte internationale. Nous sommes déjà à la pointe de la transformation des capacités numériques de l’Arabie saoudite et cette transaction renforce notre engagement à investir dans les meilleures technologies et infrastructures pour ouvrir la voie et permettre au monde de se connecter facilement. »

Pour sa part, Mohammed Alhakbani, PDG de TAWAL, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à United Group pour notre premier investissement sur le marché européen. Ce partenariat soutient notre objectif de continuer à fournir des solutions d’infrastructure TIC innovantes et efficaces à nos partenaires et à fournir la qualité des services qui font notre renommée. »

La finalisation de la transaction reste soumise à l’approbation réglementaire des autorités compétentes en Bulgarie et en Slovénie. Une fois la transaction conclue, les opérations de TAWAL sur le marché européen seront rebaptisées « TAWAL Europe » et serviront de plate-forme à TAWAL pour toute expansion future en Europe.

TAWAL possède actuellement un portefeuille de plus de 16 000 tours de télécommunications. La société soutient activement les plans de transformation numérique en Arabie saoudite, en étendant sa portée dans de nouvelles villes et zones rurales du Royaume et en déployant activement des technologies prêtes pour les villes intelligentes, telles que les tours de télécommunications de camouflage, les poteaux intelligents capables d’héberger des applications 5G et IoT, des solutions bâtiments et des petites cellules.

Source: AETOSWire