Caterpillar and NMG’s technical teams gathered at Caterpillar’s Immersive Visualization Center to advance electrification plans. (Photo: Business Wire)

Eric Desaulniers, NMG President and CEO, and Bernard Perron, NMG COO, with Caterpillar’s first battery electric 793 large mining truck demonstrated at Caterpillar’s Tucson Proving Ground in Arizona. (Photo: Business Wire)

Denise Johnson and Eric Desaulniers, surrounded by members of their respective electrification leadership teams. (Photo: Business Wire)

Denise Johnson and Eric Desaulniers, surrounded by members of their respective electrification leadership teams. (Photo: Business Wire)

Caterpillar et NMG renforcent leur collaboration zéro gaz d'échappement par des ententes définitives sur l’approvisionnement de la flotte et des infrastructures de la mine Matawinie, ainsi que par un protocole d’entente « offtake » sur les matériaux pour batteries de NMG

Donnant suite à leur entente de collaboration de 2021 et aux travaux techniques réalisés au cours des deux dernières années, Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX.V : NOU) et Caterpillar Inc. (« Caterpillar ») (NYSE : CAT) ont conclu des ententes définitives en vue de procurer une solution intégrée comprenant une flotte minière, des infrastructures connexes et des services d’entretien « zéro échappement » pour la mine Matawinie de NMG. Caterpillar s’apprête à devenir le fournisseur d’équipement d’extraction lourd de NMG, assurant la transition progressive des modèles traditionnels vers des machines zéro gaz d’échappement CatMD à mesure que celles-ci seront disponibles. Par ailleurs, NMG et Caterpillar ont conclu un protocole d’entente non contraignant dans le cadre de leurs discussions commerciales ciblant le matériel d’anode actif de NMG. Ce protocole d’entente « offtake » pourrait permettre d’établir une chaîne de valeur entièrement circulaire où NMG fournirait des matériaux de graphite carboneutres à Caterpillar pour le développement d’une chaîne d’approvisionnement des batteries stable, résiliente et durable qui permettrait ensuite l’électrification de ses véhicules lourds, dont la flotte Matawinie de NMG.

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de NMG, a déclaré : « Caterpillar offre à NMG une solution complète pour la mine Matawinie, ce qui permettra de réduire le risque lié à l’adoption de nouvelles technologies et d’optimiser l’excellence opérationnelle par des infrastructures intégrées. À chaque étape du développement, la direction s’est efforcée de rehausser les possibilités de développement durable dans notre secteur. Et maintenant, notre nouvelle relation commerciale portant sur les matériaux de batterie de NMG accroît davantage l’impact de notre collaboration avec Caterpillar et la pertinence de la stratégie commerciale de NMG. Aujourd’hui, nous plaçons la barre encore plus haut ! »

Denise Johnson, présidente du groupe Caterpillar, a commenté : « Je suis fière de la collaboration et du travail que NMG et Caterpillar ont réalisés ensemble pour le site Matawinie. Ce projet est emballant, car il montre ce qu’il est possible de faire lorsqu’une feuille de route pour la transition énergétique allie les produits traditionnels avec un site d’avenir intégré et électrifié. »

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a réagi : « Non seulement bénéficierons-nous de l’expertise exceptionnelle de Caterpillar, de ses produits renommés et de ses dernières avancées technologiques, mais notre équipe sera elle aussi à l’avant-plan de la révolution électrique dans le secteur, présentant son point de vue, testant l’équipement en vue de son optimisation et offrant des matériaux pour batteries qui soutiendront l’électrification en dehors de notre mine. Cette collaboration reflète vraiment notre vision du leadership et de la coordination des efforts en vue de faire avancer les pratiques minières responsables et la décarbonisation mondiale. Je salue l’engagement de Denise et de l’équipe de Caterpillar, sans qui nous n’aurions pas eu les moyens de nos ambitions. »

Feuille de route vers une extraction zéro gaz d’échappement à la mine Matawinie

Dans le cadre des ententes, Caterpillar et NMG ont planifié la conception et la mise à l’essai de l’équipement et des infrastructures à la mine Matawinie de la Société à Saint-Michel-des-Saints, au Québec, au Canada. Les équipements en production commerciale serviront d’abord à soutenir les opérations durant la phase de préproduction et les premières années de production, puis seront progressivement remplacés par des machines zéro gaz d’échappement CatMD à mesure que celles-ci seront disponibles.

L’objectif étant d’avoir terminé la transition vers l’électrification d’ici la cinquième année des opérations commerciales de la mine Matawinie, les équipes techniques travailleront en étroite collaboration pour tester les modèles Early Learner et les unités pilotes de Caterpillar ainsi que pour soutenir le développement technologique. NMG se servira de ces machines pour son exploitation minière et recueillera des données sur leur utilisation dans diverses conditions météorologiques, topographiques et opérationnelles sur place. La rétroaction provenant des opérations minières de NMG devrait également favoriser le perfectionnement des machines et des sites électrifiés.

En fonction de la commercialisation des machines zéro gaz d’échappement CatMD, Caterpillar réservera des créneaux de production pour NMG, ce qui devrait permettre à la Société de bénéficier de livraisons dans les délais et d’améliorations technologiques tout au long de la durée du contrat. Les ententes comprennent l’accès à des machines telles que des pelles hydrauliques, des camions hors-route, des chargeuses, des tracteurs et des niveleuses, de même qu’à des infrastructures de chargement et de stockage de l’énergie et à des services d’entretien de l’équipement.

NMG et le service Job Site Solutions de Caterpillar ont convenu d’une solution novatrice pour réduire l’intensité de capital initial de la mine Matawinie. Cette solution donne accès à l’équipement en appliquant un tarif horaire selon l’utilisation et comprend un soutien en gestion des actifs afin d’améliorer le temps de fonctionnement, la prévisibilité et l’efficience. Caterpillar, en collaboration avec Toromont Industries Ltd., un concessionnaire autorisé pour les véhicules Cat, s’occupera de la stratégie d’entretien et de réparation de l’équipement afin de maximiser la disponibilité des machines. NMG aura également l’occasion de louer ou d’acquérir les machines, si elle le souhaite, par l’entremise de Toromont.

L’électrification a énormément progressé dans les secteurs de l’industrie lourde au cours des dernières années, stimulée par l’innovation active et les engagements fermes envers la décarbonisation (Agence internationale de l’énergie, mai 2022). En effet, en 2022, Caterpillar a dévoilé son premier prototype de grand chargeur de chantier alimenté par batterie, faisant la démonstration des derniers progrès technologiques et du potentiel des solutions électriques en le faisant fonctionner pleinement chargé à sa capacité nominale. Au cours de la prochaine étape de leur collaboration, Caterpillar compte aider NMG à faire progresser les objectifs de la Société en matière de Net Zéro.

Le matériel d’anode actif de NMG

Le protocole d’accord « offtake » entre NMG et Caterpillar porte sur le matériel d’anode actif de NMG qui sera produit à la mine Matawinie et à l’usine de matériaux de batteries de Bécancour de la Société.

Rod Shurman, vice-président directeur de Caterpillar chargé de la division Électrification et solutions d’alimentation avancées, a souligné : « Il faut un approvisionnement stable, résilient et durable de matériaux pour batteries si l’on veut concrétiser les occasions que représente l’électrification pour notre clientèle. Cette collaboration avec NMG est un exemple qui illustre comment Caterpillar établit intentionnellement sa chaîne de valeur en vue de soutenir les objectifs de ses clients en matière de développement durable tout en affirmant son rôle dans la transition énergétique mondiale. »

Établissant une production entièrement intégrée et électrifiée de graphite naturel, du minerai aux matériaux pour batteries, les solutions de NMG ont démontré une empreinte écologique à la tête de l’industrie dans une récente analyse du cycle de vie. Les opérations entièrement électriques prévues de NMG, alimentées par l’énergie renouvelable, ainsi que les écotechnologies de traitement, devraient générer des matériaux avancés ayant un impact exceptionnellement faible sur les changements climatiques, en adéquation avec les efforts de décarbonisation mondiaux.

À propos de Caterpillar

Avec les ventes de 2022 et des recettes s’élevant à 59,4 milliards de dollars, Caterpillar Inc. est le premier constructeur au monde d’équipements de construction et d’exploitation minière, de moteurs diesel et au gaz naturel de chantier, de turbines à gaz industriel et de locomotives électriques-diesel. Depuis près de 100 ans, nous aidons nos clients à bâtir un monde meilleur, durable, et nous nous engageons à contribuer à un avenir faible en carbone. Nos produits et services innovants, pris en charge par notre réseau international de concessionnaires, produisent une valeur exceptionnelle qui contribue à la réussite de nos clients. Caterpillar opère sur presque tous les continents, principalement dans trois segments clés (Secteurs de la construction, Secteurs des ressources et Énergie et transport) et propose des financements et des services associés via son segment Financial Products. Visitez notre site Web au caterpillar.com ou prenez part à la discussion sur nos médias sociaux : www.caterpillar.com/fr/news/social-media.html.

About Toromont

Toromont Industries Ltd. opère à travers deux secteurs d'activité : The Equipment Group et CIMCO. The Equipment Group comprend l'un des plus grands concessionnaires Caterpillar en termes de revenus et de territoire géographique – couvrant les provinces canadiennes de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Québec, de l'Ontario et du Manitoba, ainsi que la plus grande partie du territoire du Nunavut. En outre, le groupe comprend des activités de location de premier plan et une activité complémentaire de manutention. CIMCO est un leader du marché dans la conception, l'ingénierie, la fabrication et l'installation de systèmes de réfrigération industrielle et récréative. Les deux segments offrent des capacités complètes de support produit. Ce communiqué de presse et d'autres informations sur Toromont Industries Ltd. sont disponibles sur le site www.toromont.com.

À propos de Nouveau Monde Graphite

NMG travaille à se positionner comme un contributeur clé au sein de la révolution énergétique. La Société travaille au développement d’une source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anode pour batteries au Québec, au Canada, pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries lithium-ion. Avec des normes ESG enviables, NMG aspire à devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries et de véhicules en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

