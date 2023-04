Teleperformance signe un accord syndical en Colombie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Teleperformance (Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales, annonce aujourd’hui avoir finalisé un accord avec les syndicats Utraclaro et UNI Global Union réaffirmant leurs engagements communs en faveur des droits des travailleurs en Colombie.

L'accord renforce l’engagement de Teleperformance à être un acteur citoyen (Force of Good) en créant des emplois en Colombie tout en favorisant le dialogue social avec ses employés.

Pour en savoir plus sur l’accord, cliquez-ici.

Teleperformance remercie le ministère colombien du travail pour son étroite collaboration afin de parvenir à cet accord mutuellement bénéfique.

Traduction française du tweet d’Edwin Palma Egea, Vice-ministre colombien du travail

C’est un accord historique. Un accord sur les garanties de la liberté d'association avec l'un des plus grands employeurs du secteur privé du pays.

C'est la démonstration que le #dialoguesocial fonctionne et qu'il existe de grandes entreprises solides qui créent beaucoup d'emplois et qui peuvent aussi avoir des relations de travail démocratiques #TravailDécent. Cet accord concerne 42 000 employés.

Nous remercions l’ensemble des parties. @UTRACLAROYTIC @uniglobalunion @Teleperformance

