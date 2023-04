La società di tecnologia dei dati FairCom amplia l’edge con due nuove versioni di prodotti per l’edge computing

COLUMBIA, Missouri--(BUSINESS WIRE)--Prossima a 45 anni trascorsi operando con un focus sulla risoluzione di complessi problemi di gestione dei dati nel settore dei database, FairCom rafforza il suo impegno a offrire il know-how avanzato sui dati così sviluppato a sostegno delle trasformazioni di Industria 4.0. FairCom Edge è una piattaforma multifunzione per la gestione di dati IIoT, mentre FairCom MQ è un broker MQTT creato tenendo presente la persistenza e l’affidabilità.

“Alcuni anni fa abbiamo osservato che all’edge c’era un gap di capacità. Creare ecosistemi completi all’edge comporta numerosi problemi con i dati e la risoluzione di problemi relativi ai dati è ciò che conosciamo e facciamo in modo ottimale”, racconta Alysha Brown, Direttrice operativa FairCom. “Integrando un database nelle nostre soluzioni abbiamo creato una piattaforma IIoT robusta e affidabile per portare le aziende in Industria 4.0”.

In quanto broker MQTT, FairCom MQ rende possibili le comunicazioni di client MQTT – riceve i messaggi che tali client inviano, li pubblica categorizzandoli per argomento e li distribuisce agli abbonati allo specifico argomento. A differenza di altri broker, FairCom MQ impiega un database integrato, che consente la messaggistica persistente con funzionalità “store & forward”, per cui anche dispositivi che periodicamente (o inaspettatamente) vanno offline continueranno a ricevere tutti i messaggi.

FairCom Edge è una piattaforma d’integrazione per l’Internet degli oggetti industriale, creata per operare su lightweight gateway all’edge. Essendo una piattaforma completa, è dotata di tutte le funzionalità di FairCom MQ, ma il suo punto di forza più notevole è il motore di trasformazione, che converte i dati da un protocollo a un altro o anche li arricchisce. Le aziende ottengono un affidabile trasferimento dei dati dai dispositivi, una migliore interoperabilità (compreso il bridging fra OT e IT) e la capacità di eseguire analisi dei dati all’edge, Con il suo focus sull’affidabilità, la velocità e la comodità, FairCom Edge consente agli utenti di integrare molti protocolli IIoT e di standardizzare formati di dati e protocolli di fabbrica in modo semplice nonché di prendere decisioni più rapide grazie all’elaborazione di dati in tempo reale all’edge.

Molti gli ulteriori vantaggi di FairCom Edge e FairCom MQ:

Integrazione più facile Il bridging di protocolli consente ad apparecchiature più vecchie di interfacciarsi con nuove macchine. La persistenza dei messaggi permette a nuove macchine di “mettersi in pari” rapidamente con le informazioni. Tecnologia più accessibile La configurazione JSON no-code e low-code consente a chiunque di creare velocemente configurazioni personalizzate. Una barriera più bassa nella fase di entrata fa sì che sia possibile formare un numero maggiore di dipendenti sulle integrazioni. Dati migliori La trasformazione del protocollo consente la consegna dei dati nel corretto formato per ciascun caso d’uso unico. La convergenza IT/OT permette a entrambi le parti di acquisire i dati necessari senza alcun impatto sulle operazioni. Costi inferiori Le integrazioni low-code e no-code riducono i costi di integrazione, risoluzione dei problemi e manutenzione. Possibilità di fare di più con un capitale di esercizio inferiore Costi di acquisizione e manutenzione inferiori. Più agilità per aggiungere nuovi processi di produzione e nuovo software.

La potenza di FairCom MQ e FairCom Edge fa sì che qualsiasi azienda ora possa installare e fare funzionare una piattaforma IoT nell’arco di minuti anche con personale tecnico limitato. Questo riduce la barriera nella fase di entrata per Industria 4.0, offrendo ai produttori le capacità cruciali necessarie per rimanere competitivi. “La nostra società si è evoluta in nuovi mercati – l’edge computing”, spiega Brown, ”e desideriamo che i nostri clienti si evolvano insieme a noi”.

Informazioni su FairCom

Sin dal 1979 i prodotti FairCom sono alla base di sistemi cruciali per la mission di realtà globali in una varietà di settori – da piccole e medie imprese ad aziende di grandi dimensioni e alto profilo, ad agenzie governative. La linea di prodotti FairCom consiste di soluzioni per transazioni ad alta velocità, ambienti IIoT e ammodernamento e migrazione di sistemi legacy.

