Mouser Electronics 的綠色儲能系統在 Empowering Innovation Together 的季度發佈會上成為焦點

Empowering Innovation Together™ (EIT) 的綠色能源儲能部份，專注於需求、潛能及能源儲能系統的未來，以及它們許多的元件及電池化學。（圖片：美國商業資訊）

德州達拉斯-沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mouser Electronics Inc.，業界領先的新產品導入 (NPI) 分銷商，有著最廣闊的半導體及電子元件選擇，於 2023 年地球日的前幾天，獲獎的 Empowering Innovation Together™ (EIT) 開始了啟蒙的新一季度，帶來關於綠色能源的一系列內容。開幕大會的重點是能源儲能系統的需求、潛力及未來，以及它們的各種元件及電池化學。

雖然業界專家預計，風能及太陽能目前提供美國 20% 的能源，可再生能源仍未能成為穩定的能源來源，並要求能源儲能系統接需求提供電力。這一系列的 EIT 內容深入探討了能源捕獲跟儲存的問題，以及太陽能如何成為電池。它亦強調了工程師如何為他們在可持續儲備領域的設計，選擇最合適的元件。

為討論揭開序幕的是 The Tech Between Us， EIT 的熱門播客，由 Mouser 技術總監 Raymond Yin 主持。在三個與綠色能源儲能相關的播客中的第一個，Yin 請來了美國能源部能源儲能研究總監 Imre Gyuk 博士，就能源捕獲及儲存可再生能源的國際重要性展開資訊性會談，以確保連接長期的可持續能源。這次的討論非常及時，因為本年度的地球日（4 月 22 日，星期六）圍繞「投資於我們的星球」這一主題，並探討企業為促進可持續發展所做的工作。

「我們很高興能夠以這樣值得關注和及時的主題來展開本年的 EIT 活動。」Mouser Electronics 的技術內容總監及 The Tech Between Us 播客主人 Raymond Yin 說。「我們希望這些關於綠色能源儲能系統的技術內容，能夠協助正在設計未來解決方案的工程師及創新者。」

這期節目首先介紹了綠色能源儲能系統背後的科技，強調了鋰離子現在與未來的代替品，以及最近在綠色能源方面的技術發展。這系列的開端詳細介紹了可再生能源的過渡，以及強調了太陽能的增長，討論了能源傳遞。一個有效率的系統需要來源、儲存及傳輸線，才能真正成功。工程師能夠透過實際的設計，了解與實施臨時能源儲能方案相關的挑戰，獲取可再生解決方案的寶貴見解。

這一集的協同贊助商包括製造商 Analog Devices、Infineon、Littelfuse、onsemi、anasonic、Phoenix Contact、TE Connectivity 及 Vishay。Mouser 的 EIT 活動持續提供各種獨家內容，以補充 The Tech Between Us 內的內容。伴隨兩篇文章，一個案例研究，圖解資訊及影片，強調了設計界在綠色能源儲能系統領域的工作，該活動提供了可再生能源及儲能系統的重要見解，以及其在全球範圍內的潛在影響。

繼綠色能源系統後，Mouser 的活動會再進一步探索物質基準、數位療法、環境傳感器、Wi-Fi 7，及工業機器視覺。它將揭露與不斷變化的世界保持同步所需的技術發展，以及強調市場上各式各樣的新產品。於 2015 年成立，Mouser 的 Empowering Innovation Together 活動是行業內最受認可的電子元件計劃之一。欲了解更多，請瀏覽 https://www.mouser.com/empowering-innovation/ 及於 Facebook、LinkedIn、Twitter 及 YouTube上追隨 Mouser。

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關於 Mouser

2023 - Mouser Electronics, Berkshire Hathaway 公司是一家獲授權的半導體及電子元件分銷商，專注於由其領先製造商合作夥伴的新產品導入。為全球電子設計工程師及買家社群提供服務，該全球分銷商的網站 mouser.com 提供多種語言及貨幣選擇，並擁有來自超過 1,200 間製造商品牌的 680 多萬種產品。Mouser 在全球有共 27 個支援點，以當地語言、貨幣及時區提供一流的客戶服務。分銷商從其位於德州達拉斯市區，100 萬平方呎的先進分銷設施，向 223 個國家/地區超過 65 萬位客戶發貨。欲了解更多資訊，請瀏覽https://www.mouser.com/。

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