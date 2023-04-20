Mouser Electronics 的绿色储能系统在 Empowering Innovation Together 的季度发布会上成为焦点

Empowering Innovation Together™ (EIT) 的绿色能源储能部分，专注于需求、潜能及能源储能系统的未来，以及它们许多的元件及电池化学。（图示：美国商业资讯）

得克萨斯州达拉斯-沃思堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mouser Electronics Inc.，是业界领先的新品引入 (NPI) 分销商，提供超丰富的半导体和电子元器件™产品选择，它在 2023 年地球日的前几天，启动了屡获殊荣的 Empowering Innovation Together™ (EIT) 计划的新一季节目，这一季聚焦绿色能源储存，将持续给观众带来启发性意义。节目首秀内容着重于储能系统的需求、潜力和未来，关注储能系统的各类组件和电池化学反应。

行业专家预计，目前风能和太阳能在美国产生的所有能源中占比约为 20%，但可再生能源尚未成为稳定的能源来源，它仍需要储能系统来实现随需供电。这一季 EIT 系列深入探讨了能源获取与储存的发展趋势，以及太阳能发电的方式。此外，该系列内容还强调了工程师如何在可持续储能领域为其设计选择合适组件。

EIT 的热门播客节目 The Tech Between Us，首先开启了这一讨论，该节目由 Mouser 技术内容总监 Raymond Yin 主持。节目推出了三期博客来探讨绿色能源储存，在第一期中，Yin 邀请了美国能源部能源储存研究主管 Imre Gyuk 博士，并与其进行了一次内容丰富的对话，探究了对于确保联网系统有长期可持续能源供应而言，获取和储存可再生能源在全球层面上的重要性。这次讨论恰逢其时，因为今年的地球日（4 月 22 日，星期六）的主题是“投资我们的地球”，着眼于企业为推进可持续发展倡议所做的努力。

“ 我们非常高兴今年的 EIT 节目能够邀请来如此值得关注的嘉宾一起探讨这一热门话题，”Mouser Electronics 的技术内容总监兼 The Tech Between Us 播客主持人 Raymond Yin 表示，“ 我们希望这些关于绿色能源储存系统的技术内容能够帮助工程师和创新者设计出代表未来的解决方案。”

该节目首先介绍了绿色能源储存系统背后的技术，并重点讲解了当前及未来锂离子的替代方案和绿色能源领域的最新技术发展。这一系列开篇详细讨论了目前能源向可再生能源的过渡，并重点介绍了太阳能的增长情况，讨论了电力传输的相关信息。一个有效的系统需要能源、储存和输电线路才能够实现。通过了解在实际设计中实施临时能源储存解决方案所面临的挑战，工程师可以获得关于可再生解决方案的宝贵见解。

本期的联合赞助商包括制造商 Analog Devices、Infineon、Littelfuse、onsemi、Panasonic、Phoenix Contact、TE Connectivity 和 Vishay。Mouser 的 EIT 计划继续提供各种独家内容，对 The Tech Between Us 上的讨论进行补充。该计划提供了两篇文章、一个案例研究、信息图表和一些视频（展示了设计社区在绿色能源储存系统领域所做的工作），为可再生能源和储存系统以及其在全球范围内的潜在影响提供了重要见解。

继绿色能源系统之后，Mouser 的计划将进一步探讨物质标准、数字疗法、环境传感器、Wi-Fi 7 和工业机器视觉。它将揭开那些与世界保持同步发展的技术创新趋势，重点介绍市场上的各种新产品。Mouser 的 Empowering Innovation Together 计划成立于 2015 年，是业界备受赞誉认可的电子元件计划。要了解更多信息，请访问 https://www.mouser.com/empowering-innovation/，并在 Facebook 、LinkedIn、Twitter 和 YouTube 上关注 Mouser.

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关于 Mouser

2023 年-- Berkshire Hathaway 公司旗下的 Mouser Electronics 是一家半导体和电子元件授权分销商，专注于从其领先的制造商合作伙伴处引进新产品。该全球分销商的网站 mouser.com 为全球电子设计工程师和买家社区提供服务，该网站有多种语言和货币版本，提供来自 1200 多个制造商品牌的 680 多万种产品。Mouser 在全球提供 27 个支持点，以当地语言、货币和时区为客户提供一流服务。该分销商在德克萨斯州达拉斯市拥有 100 万平方英尺的先进分销设施，并从此处向 223 个国家/地区的 65 万多名客户发货。欲了解更多信息，请访问 https://www.mouser.com/。

商标

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