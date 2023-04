Mouser Electronics destaca os sistemas de armazenamento de energia no lançamento da temporada do Empowering Innovation Together

Kicking off the discussion is The Tech Between Us, EIT's popular podcast, hosted by Mouser Director of Technical Content Raymond Yin. (Graphic: Business Wire)

DALLAS e FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Mouser Electronics Inc., líder no mercado de distribuição de Novos Produtos (NPI) com a mais ampla seleção de semicondutores e componentes eletrônicos™, dá início a uma nova e esclarecedora temporada da premiada série de conteúdo Empowering Innovation Together™ (EIT) sobre o armazenamento de energia verde, dias antes do Dia Mundial da Terra 2023. O episódio inicial se concentra na necessidade, potencial e futuro dos sistemas de armazenamento de energia, assim como em seus vários componentes e químicas de bateria.

Enquanto os especialistas da indústria estimam que a energia eólica e solar são responsáveis atualmente por 20% da energia gerada nos Estados Unidos, as energias renováveis não podem ser consideradas ainda como uma fonte consistente de energia e exigem sistemas de armazenamento para disponibilizá-las sob demanda. Esta série de conteúdo do EIT mergulha nas tendências de captura versus armazenamento de energia e em como a energia solar chega às baterias. Também destaca como os engenheiros podem selecionar os componentes certos para projetos na área de armazenamento sustentável.

Dando início à discussão está o The Tech Between Us, o popular podcast do EIT, apresentado pelo diretor de Conteúdo Técnico da Mouser, Raymond Yin. No primeiro dos três podcasts relacionados ao armazenamento de energia verde, Yin dá as boas-vindas ao Dr. Imre Gyuk, diretor de Pesquisa em Armazenamento de Energia, Departamento de Energia dos EUA, para uma conversa informativa sobre a importância global de se capturar e armazenar energia renovável para garantir um sistema de rede conectado com energia sustentável de longo prazo. A discussão é oportuna, já que o Dia Mundial da Terra deste ano (sábado, 22 de abril) gira em torno do tema "Investir no nosso planeta" e analisa o que as empresas fizeram para promover as iniciativas de sustentabilidade.

" Estamos muito entusiasmados com o lançamento do programa do EIT deste ano com um convidado tão excepcional e um tópico tão oportuno", disse Raymond Yin, diretor de Conteúdo Técnico da Mouser Electronics e anfitrião do podcast The Tech Between Us. " Esperamos que este conteúdo técnico sobre os sistemas de armazenamento de energia verde possa auxiliar os engenheiros e inovadores que projetam as soluções do amanhã."

O episódio começa com uma introdução à tecnologia por trás dos sistemas de armazenamento de energia verde, e destaca as alternativas atuais e futuras para as baterias de íons de lítio, assim como os desenvolvimentos técnicos recentes para os setores de energia. O episódio de abertura da série detalha a transição para a energia renovável e destaca o crescimento da energia solar, discutindo o fornecimento de energia. Um sistema eficaz exige uma fonte, armazenamento e linhas de transmissão para ser verdadeiramente bem-sucedido. Ao entender os desafios associados à implementação de soluções temporárias de armazenamento de energia em projetos práticos, os engenheiros podem obter informações valiosas sobre as soluções renováveis.

Os copatrocinadores do episódio incluem os fabricantes Analog Devices, Infineon, Littelfuse, onsemi, Panasonic, Phoenix Contact, TE Connectivity e Vishay. O programa EIT da Mouser continua a oferecer vários conteúdos exclusivos para complementar a conversa no podcast The Tech Between Us. Com dois artigos, um estudo de caso, infográficos e vídeos que destacam o que a comunidade de projetos está fazendo na área de sistemas de armazenamento de energia verde, o programa oferece informações importantes sobre energia renovável e sistemas de armazenamento, assim como o seu impacto potencial em escala global.

Seguindo os sistemas de energia verde, o programa da Mouser explorará ainda mais o padrão de matéria, terapêutica digital, sensores ambientais, Wi-Fi 7 e visão de máquina industrial. Ele revelará os desenvolvimentos técnicos necessários para acompanhar o mundo em evolução, assim como destacará os diversos novos produtos no mercado. Estabelecido em 2015, o programa Empowering Innovation Together da Mouser é um dos programas de componentes eletrônicos mais reconhecidos da indústria. Para saber mais, acesse https://www.mouser.com/empowering-innovation/ e siga a Mouser no Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube.

Sobre a Mouser

2023 - A Mouser Electronics, uma empresa do grupo Berkshire Hathaway, é um distribuidor autorizado de semicondutores e componentes eletrônicos com foco em apresentações de novos produtos de seus principais parceiros fabricantes. Atendendo à comunidade global de engenheiros de projetos eletrônicos e compradores, o site do distribuidor global, mouser.com, está disponível em vários idiomas e moedas e apresenta mais de 6,8 milhões de produtos de mais de 1.200 marcas de fabricantes. A Mouser oferece 27 locais de suporte em todo o mundo para oferecer o melhor serviço ao cliente no idioma, moeda e fuso horário locais. O distribuidor faz remessas para mais de 650 mil clientes em 223 países/territórios a partir de suas instalações de distribuição de última geração de 1 milhão de pés quadrados na área metropolitana de Dallas, Texas. Para mais informações, acesse https://www.mouser.com/.

