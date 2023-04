OffWorld Europe en het Luxembourg Space Agency werken samen in nieuw ISRU-maanverkenningsprogramma

OffWorld Europe and Luxembourg Space Agency Collaborate in New Lunar ISRU Exploration Program (Photo: Business Wire)

PASADENA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--OffWorld Europe en het Luxembourg Space Agency (LSA) hebben onlangs een cruciale overeenkomst ondertekend om een uitgebreid, meerjarig ontwikkelingsprogramma te starten voor een ISRU-verwerkingssysteem (In-Situ Resource Utilization) dat gericht is op ijsbronnen. Dit systeem zal een vitale rol spelen bij de duurzame verkenning van de maan door de extractie, verwerking en opslag van vitale hulpbronnen rechtstreeks van het maanoppervlak mogelijk te maken. Het project, dat onder toezicht staat van het European Space Agency, zal gebruik maken van OffWorlds geavanceerde robotmodules die een reeks functies kunnen uitvoeren, waaronder prospectie, ontginning, verwerking, opslag en levering van zuurstof, waterstof en andere vluchtige stoffen aan klanten op het maanoppervlak. Het programma loopt al en de eerste demonstratiemissie op het maanoppervlak staat gepland voor 2027.

De ultramoderne robotsystemen van OffWorld zullen worden gebruikt om de verwerkingsmodules te vervoeren naar een permanent beschaduwd gebied op het maanoppervlak, waar zich vermoedelijk waterijs vormt en ophoopt. Het doel van OffWorld Europe is om al het opgegraven kritieke materiaal te verwerken en mogelijkheden te ontwikkelen om maanvluchtige stoffen en droge regoliet te verwerken tot waardevolle verbruiksgoederen zoals levensondersteunende gassen, drijfgassen en watervoorraden voor stralingsbescherming, hydrocultuur en andere levensondersteunende systemen.

Dit project heeft het potentieel om de ruimtevaartindustrie te katapulteren en de weg vrij te maken voor menselijke expansie naar de rest van het zonnestelsel, terwijl het ook het leven hier op aarde ten goede komt door innovatie in robotica, technologie en grondstoffenverwerking te stimuleren. OffWorld heeft 's werelds eerste autonome graafrobot in een werkende mijn ingezet en is nu het eerste bedrijf dat mijnbouwcontracten heeft binnengehaald op twee hemellichamen, zowel de aarde als de maan. Het bedrijf zal de komende maanden klanten benaderen en is van plan deze lading mee te nemen op een van de eerste SpaceX Starship-missies naar de maan.

Jim Keravala, Algemeen directeur en medeoprichter van OffWorld, zei: “Deze samenwerking is een opwindende nieuwe onderneming voor OffWorld Europe en een voorbeeld van hoe onze zwermrobotische mijnbouwplatformtoepassingen kunnen worden aangepast aan een verscheidenheid van klanten, gebruikssituaties en omgevingen. Onze autonome robots worden momenteel ingezet voor mijnbouw op aarde en ons ISRU-technologie subsysteem is een subset van OffWorlds algemene concept voor mijnbouw van buitenaardse regoliet voor vluchtige stoffen, mineralen en de algemene creatie van fundamentele productie-industrieën op andere hemellichamen. Ik kijk uit naar wat onze robotplatforms zullen bereiken in de onontgonnen gebieden, waarvan men ooit dacht dat het onmogelijk was om er te werken.”

Kyle Acierno, algemeen directeur van OffWorld Europe, verklaarde: "Dit partnerschap toont de kracht van internationale samenwerking bij de verkenning van de ruimte. Door samen te werken met het Luxembourg Space Agency en het European Space Agency bevorderen wij technologieën voor het gebruik van in situ-hulpbronnen en versterken wij de positie van Luxemburg in het wereldwijde ecosysteem van de ruimtevaart."

Marc Serres, CEO van LSA, verklaarde: “Het gebruik van ruimtebronnen heeft het potentieel om ruimteactiviteiten te revolutioneren. De door OffWorld ontwikkelde technologie zal een belangrijke rol spelen in de ruimte, met talrijke toepassingen op aarde. Wij kijken uit naar de volgende stappen van het project, dat ook zal bijdragen tot de versterking van de positie van Luxemburg op het gebied van ruimtehulpbronnen.”

Over OffWorld:

OffWorld is een particuliere onderneming die AI-gestuurde robotplatforms ontwerpt, ontwikkelt en produceert. Het hoofdkantoor is gevestigd in Pasadena, Californië, en heeft vestigingen in Zuid-Afrika, Australië en Luxemburg. OffWorld werd opgericht in 2016 met als doel de menselijke beschaving uit te breiden tot buiten de aarde met behulp van duizenden slimme robots. Het bedrijf vindt de mijnbouw-, productie- en bouwindustrieën opnieuw uit door een nieuwe generatie zwermrobots te ontwikkelen die extreme omstandigheden kunnen weerstaan en op een milieuvriendelijke manier samenwerken, terwijl ze de mens buiten schot houden.

