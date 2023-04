Clevon choisit T-Mobile pour connecter sa flotte de véhicules autonomes

T-Mobile helps drive the future of deliveries across the U.S. (Photo: Business Wire)

BELLEVUE (Washington) et FORT WORTH (Texas)--(BUSINESS WIRE)--Quoi de neuf : Clevon, un innovateur mondial de la livraison autonome basé en Estonie, a choisi T-Mobile comme fournisseur privilégié de connectivité et de gestion de l’IdO aux États-Unis.

Pourquoi c’est important : L’avenir des livraisons autonomes, c’est maintenant. La flotte de robots de transport autonomes (RTA) de Clevon et l’IdO de T-Mobile vont réduire de quelques mois à quelques jours le temps nécessaire pour activer des services de livraison commerciale.

Qui est concerné : les entreprises mondiales qui envisagent de choisir l’IdO de T-Mobile pour connecter et gérer les transporteurs, les robots et les appareils autonomes – ET les entreprises à la recherche de services d’acheminement du « dernier kilomètre » efficaces, abordables et écologiquement durables.

Clevon a désigné ce jour T-Mobile (NASDAQ : TMUS) comme fournisseur privilégié de connectivité pour sa flotte de robots de transport autonomes (RTA) aux États-Unis. Dans le cadre d’un accord à long terme, T-Mobile fournira des solutions d’IdO pour le dernier des RTA de Clevon, le CLEVON 1, multifonctionnel et entièrement électrique. Clevon s’appuiera sur le réseau primé et sur les solutions IdO de T-Mobile pour garantir le fonctionnement sans faille de sa flotte de RTA et assurer des services fiables, sûrs et efficaces de livraison à la demande sans chauffeur.

Cela semble futuriste, mais Clevon effectue des livraisons sans chauffeur en Europe depuis des années déjà. Et maintenant, les détaillants, les épiceries, les prestataires de logistique américains et autres fournisseurs américains ne vont pas tarder à charger leurs commandes dans un CLEVON 1 et à les livrer directement à la porte de leurs clients. Pas tout à fait magique, mais presque ! Voici comment cela fonctionne : les caméras, les radars et les capteurs du CLEVON 1 fournissent les données nécessaires à une cartographie rapide et aux capacités de fonctionnement à distance. S’y ajoutent ensuite – c’est là que l’on entre dans le futur – les technologies de conduite autonome, toutes connectées par l’IdO de T-Mobile qui rendent ces services plus efficaces, plus abordables et plus durables qu’auparavant.

Pour plus de précisions, cliquez ici et regardez la vidéo.

« Aujourd’hui est un grand jour pour Clevon, a déclaré Sander Sebastian Agur, PDG de Clevon. En choisissant T-Mobile, nous nous associons à un fournisseur de services sans fil de premier plan qui va nous permettre de passer à un niveau supérieur pour fournir la plus fiable, la plus sûre et la plus efficace des plateformes de livraison autonome. Ensemble, nous pouvons affirmer que la livraison autonome du dernier kilomètre aux États-Unis est désormais une réalité. »

« Le marché de la livraison du dernier kilomètre devrait voir sa valeur se multiplier près de cinq fois pour atteindre 57 milliards USD au cours des six prochaines années. C’est pourquoi il est passionnant de travailler avec Clevon, l’un des pionniers du secteur, a déclaré Callie Field, présidente de T-Mobile Business Group. Cet important travail que nous réalisons ensemble prouve notre passion et notre responsabilité partagées en faveur de l’amélioration de la vie des gens, de la sécurité et de l’environnement. »

Le robot CLEVON 1 est conçu pour collecter les commandes dans les entrepôts, les magasins de détail, les dark stores et les micro-centres de distribution, puis livrer ces marchandises aux consommateurs et aux entreprises. Le CLEVON 1 est si efficace qu’il peut desservir jusqu’à six destinations en un seul voyage. Désormais, avec la connectivité de T-Mobile, Clevon pourra :

Réduire de quelques mois à quelques jours seulement le temps nécessaire à la préparation des services commerciaux, grâce à la cartographie et au routage

Augmenter la précision au bénéfice des clients lors du lancement de collectes et de livraisons dans de nouvelles communautés

Tirer parti de l’IdO de T-Mobile pour soutenir ses capacités de conduite autonome et d’opérations à distance

En 2020, Clevon est devenue la première entreprise à proposer des services commerciaux de livraison autonome et à exploiter des RTA sur les voies publiques européennes. L’annonce d’aujourd’hui conforte la trajectoire de croissance soutenue et la dynamique commerciale de Clevon aux États-Unis. Cette progression comprend le lancement de son centre d’excellence nord-américain à Fort Worth, au Texas, et sa première livraison autonome nord-américaine avec le CLEVON 1 dans la zone AllianceTexas Mobility Innovation (MIZ).

Pour plus d’informations sur les robots de transport autonomes de Clevon, visiter le site Web : www.clevon.com

Pour plus d’informations sur l’IdO de T-Mobile, visiter le site Web : www.t-mobile.com/business/solutions/iot

À propos de Clevon

Clevon a présenté le robot transporteur autonome de nouvelle génération CLEVON 1 en tant que premier robot de ce type à proposer en Europe des services de livraison sans chauffeur sur les voies publiques, à commencer par l’entreprise DPD (qui fait partie de La Poste). Depuis peu, Clevon travaille avec d’autres clients comme DHL Express Estonia à Tallinn, le Groupe Colruyt en Belgique et les magasins IKI à Vilnius, en Lituanie, pour la livraison de produits d’épicerie. Les secteurs de la livraison à la demande, tels que les épiceries, les détaillants grand public et les prestataires de logistique s’associent à Clevon pour bénéficier de solutions de livraison sûres, fiables, personnalisables et respectueuses de l’environnement, basées sur l’expérience avérée de 15 ans de Clevon dans les technologies de la robotique et de l’automatisation. Clevon est une spin-off qui s’est séparée en 2022 de Cleveron , le leader de l’innovation dans les solutions robotiques « cliquez et récupérez ». Pour plus d’informations sur Clevon, visitez le site Web : www.clevon.com, et suivez la Société sur flickr, LinkedIn et YouTube.

À propos de T-Mobile US, Inc.

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ : TMUS) est l’opérateur américain renommé pour sa stratégie « Un-carrier » qui offre un réseau 4G LTE avancé ainsi qu’un réseau 5G national transformateur qui offrira une connectivité fiable pour tous. Les clients de T-Mobile bénéficient d’une combinaison sans égale de valeur et de qualité, de l’engagement inébranlable de la Société à leur offrir la meilleure expérience de service possible et de sa ferme volonté de révolutionner le secteur, ce qui stimule la concurrence et l’innovation dans la connectivité sans fil et plus encore. Basée à Bellevue, dans l’État de Washington, T-Mobile fournit des services via ses filiales et exploite ses marques phares, T-Mobile et Metro by T-Mobile. Pour plus d’informations, visiter le site Web : www.t-mobile.com.

