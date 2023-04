Clevon beauftragt T-Mobile mit der Bereitstellung einer autonomen Roboterflotte

T-Mobile helps drive the future of deliveries across the U.S. (Photo: Business Wire)

BELLEVUE, Washington & FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Die Neuigkeit: Clevon, ein in Estland ansässiger globaler Innovator im Bereich der autonomen Zustellung, hat T-Mobile als bevorzugten Anbieter für IoT-Konnektivität und -Management in den USA ausgewählt.

Warum das wichtig ist: Die Zukunft der autonomen Zustellung hat begonnen. Die Flotte der Autonomous Robot Carriers (ARCs) von Clevon und T-Mobile IoT wird dazu beitragen, die Zeit bis zur Markteinführung kommerzieller Zustelldienste von Monaten auf Tage zu verkürzen.

Für wen das gedacht ist: Weltweit tätige Unternehmen, die T-Mobile IoT zur Vernetzung und Verwaltung von autonomen Carriern, Robotern und Geräten in Betracht ziehen ― UND Unternehmen, die auf der Suche nach effizienten, kostengünstigen und umweltfreundlichen Zustelldiensten für die letzte Meile sind.

Clevon gab heute T-Mobile (NASDAQ: TMUS) als bevorzugten Konnektivitätsanbieter für seine Flotte von Autonomous Robot Carriers (ARCs) in den Vereinigten Staaten bekannt. Die langfristige Vereinbarung sieht vor, dass T-Mobile IoT-Lösungen für den neuesten ARC von Clevon bereitstellt: den vollelektrischen, multifunktionalen CLEVON 1. Clevon setzt auf das mehrfach ausgezeichnete Netz und die IoT-Lösungen von T-Mobile, um einen zuverlässigen, sicheren und effizienten Flottenbetrieb für fahrerlose Lieferdienste auf Abruf zu gewährleisten.

Es mag wie die Zukunft klingen, doch Clevon liefert in Europa bereits seit Jahren fahrerlos aus. Und jetzt können sich Einzelhändler, Lebensmittelgeschäfte, Logistikdienstleister und viele andere in den USA auf die Möglichkeit freuen, einen CLEVON 1 mit Bestellungen zu beladen und diese direkt an die Haustür der Kunden zu liefern. Das ist keine Zauberei, scheint aber so! Das funktioniert so: Kameras, Radar und andere Sensoren im CLEVON 1 stellen Daten für eine schnelle Kartierung und Fernsteuerung zur Verfügung. Dazu kommen autonome Fahrtechnologien, die über T-Mobile IoT miteinander verbunden sind, und schon beginnt die Zukunft mit effizienteren, erschwinglicheren und umweltfreundlicheren Diensten als bisher.

Mehr dazu erfahren Sie in diesem Video

„Der heutige Tag markiert einen wichtigen Meilenstein für Clevon“, so Sander Sebastian Agur, CEO von Clevon. „Durch die Entscheidung für T-Mobile gehen wir eine Partnerschaft mit einem führenden Mobilfunkanbieter ein, dank der wir unsere Mission, die zuverlässigste, sicherste und effizienteste Plattform für autonome Zustelldienste bereitzustellen, weiter ausbauen können. Gemeinsam können wir schon heute das Versprechen der autonomen kommerziellen Zustellung auf der letzten Meile in den USA Wirklichkeit werden lassen.“

„Der Markt für die Zustellung auf der letzten Meile wird in den nächsten sechs Jahren voraussichtlich nahezu um das Fünffache auf 57 Milliarden Dollar anwachsen. Daher ist es großartig, mit Clevon, einem der Pioniere der Branche, zusammenzuarbeiten“, so Callie Field, President, T-Mobile Business Group. „Die wichtige Arbeit, die wir gemeinsam leisten, beweist unsere gemeinsame Motivation und unsere Bereitschaft, für die Verbesserung von Leben, Sicherheit und Umwelt Verantwortung zu übernehmen.“

Der CLEVON 1 wurde entwickelt, um Bestellungen in Warenlagern, Einzelhandelsgeschäften, Dark Stores und Micro Fulfillment Centern abzuholen und diese Waren dann an Verbraucher und Unternehmen zu liefern. Der CLEVON 1 ist so effizient, dass er bis zu sechs Ziele auf einer einzigen Fahrt bedienen kann. Mit T-Mobile wird Clevon jetzt in der Lage sein:

Die Vorbereitungszeit für kommerzielle Dienstleistungen durch Kartierung und Routing von Monaten auf nur wenige Tage zu verkürzen

Die Genauigkeit für Kunden zu erhöhen, wenn sie Abholungen und Ablieferungen in neuen Gebieten einleiten

T-Mobile IoT zur Unterstützung des autonomen Fahrens und der Fernsteuerungsfunktionen zu nutzen

Clevon war das erste Unternehmen, das 2020 kommerzielle autonome Lieferdienste anbot und ARCs auf öffentlichen Straßen in Europa betrieb. Die heutige Bekanntgabe untermauert den anhaltenden Wachstumskurs und die Geschäftsdynamik von Clevon in den USA. Dies umfasst die Eröffnung des nordamerikanischen Kompetenzzentrums in Fort Worth, Texas, und die erste autonome Lieferung in Nordamerika mit dem CLEVON 1 in der AllianceTexas Mobility Innovation Zone (MIZ).

Weitere Informationen über die ARCs von Clevon finden Sie hier: www.clevon.com

Weitere Informationen über T-Mobile IoT finden Sie hier: www.t-mobile.com/business/solutions/iot

Über Clevon

Clevon führte als erstes ARC in Europa den autonomen Robotertransporter der nächsten Generation ein, den CLEVON 1, um fahrerlose Zustelldienste auf öffentlichen Straßen anzubieten. Den Anfang machte DPD (Teil von LaPoste). Vor Kurzem nahm CLEVON die Zusammenarbeit mit Kunden wie DHL Express Estland in Tallinn, der Colruyt Group in Belgien und IKI Stores in Vilnius, Litauen auf und stellt Lebensmittel zu. Lebensmittelhändler, Einzelhändler und Logistikdienstleister arbeiten mit Clevon zusammen, wenn es darum geht, sichere, zuverlässige und individuell zugeschnittene Lieferlösungen zu erhalten, bei denen der Umweltschutz eine große Rolle spielt. Grundlage dafür sind 15 Jahre Erfahrung im Bereich Robotik und Automatisierungstechnik. Clevon wurde 2022 von Cleveron, dem Innovationsführer für robotergestützte Click-and-Collect-Lösungen, abgespalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.clevon.com, flickr, LinkedIn und YouTube.

Über T-Mobile US, Inc.

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) ist Amerikas leistungsstarker Un-Carrier, der ein fortschrittliches 4G LTE-Netzwerk und ein transformatives landesweites 5G-Netz bereitstellt, das zuverlässige Konnektivität für jeden bieten wird. Die Kunden von T-Mobile profitieren von der unübertroffenen Kombination aus Wert und Qualität, dem unbeirrbaren Bestreben, ihnen das bestmögliche Serviceerlebnis zu bieten, und dem einzigartigen Willen zur Disruption, der für Wettbewerb und Innovation im Mobilfunk und darüber hinaus sorgt. T-Mobile mit Sitz in Bellevue, Washington, stellt über seine Tochtergesellschaften Dienstleistungen zur Verfügung und betreibt seine Flaggschiffmarken T-Mobile und Metro by T-Mobile. Weitere Informationen finden Sie unter: www.t-mobile.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.