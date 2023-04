Evlox ondertekent een driejarige overeenkomst om gerecyclede katoenvezels van Recover™ in hun denimproductie te verwerken

Evlox and Recover™ partner together to help move towards a circular textiles industry (Photo: Recover™)

Evlox and Recover™ partner together to help move towards a circular textiles industry (Photo: Recover™)

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Evlox en Recover™ hebben een meerjarige overeenkomst gesloten met als gemeenschappelijk doel innovatieve technologieën te bevorderen die bijdragen tot een circulaire textielindustrie.

Als onderdeel van de overeenkomst verbindt Evlox zich ertoe de gerecyclede katoenvezel van Recover te kopen, een hoogwaardige vezel die volledig uit textielafval wordt gemaakt en met minimale milieueffecten wordt geproduceerd, en om deze in hun denimstoffen te verwerken. De overeenkomst is belangrijk voor de plannen van Evlox om hun duurzame productaanbod uit te breiden en voldoet aan de doelstellingen voor 2025 in hun maatschappelijk verantwoord ondernemen-programma.

Met Recover™ zal Evlox het gebruik van nieuwe grondstoffen blijven minimaliseren en toewerken naar een circulair productiemodel, waarbij een denimstof van hoge kwaliteit wordt geproduceerd terwijl de impact ervan aanzienlijk wordt verminderd.

Als onderdeel van deze samenwerking, zal Evlox hun eerste capsulecollectie genaamd Re-Iconics by Evlox, lanceren, die samenvalt met de release van zijn nieuwe AW 24-25 collectie deze maand. De vintage capsulecollectie is een eerbetoon aan de klassieke denim stoffen die in de afgelopen decennia succesvol waren en voegt een duurzaam component toe met Recover's gerecyclede vezels, geproduceerd in Spanje.

Alfredo Ferre - CEO bij Recover™ - licht toe: "Onze nieuwe samenwerking met Evlox, een textielfabrikant met een duidelijke duurzame visie als kern, stelt ons in staat om met Recover™ een circulaire en traceerbare toeleveringsketen te blijven opbouwen en opschalen, zodat we merken een duurzame en hoogwaardige oplossing kunnen bieden.”

Jamie Lloréns - CEO bij Evlox-, verklaarde: "We zijn er trots op dat we bijdragen aan het verwezenlijken van circulariteit van textiel, en we geloven dat innovatie de sleutel is voor een concurrerende en duurzame mode-industrie in de toekomst. Daarom blijven we naar nieuwe duurzame oplossingen zoeken, of het nu gaat om partners, processen of materialen, die ons helpen om nieuwe vezels van gerecycled textiel te maken. Dit partnerschap met Recover™ helpt de industrie te veranderen”.

Evlox

Sinds 1846 zijn wij Denimakers. Meer dan 175 jaar gespecialiseerd in het vervaardigen van denim, het heruitvinden van een klassieker, het creëren van nieuwe oplossingen voor 's werelds belangrijkste merken. Bij Evlox zijn we gepassioneerd over ons werk en daarom blijven we toonaangevend in de sector. Met 12 miljoen meter Premium denim per jaar, meer dan 500 werknemers en een commerciële aanwezigheid in 50 landen staat Evlox vandaag de dag synoniem voor verbetering, innovatie en leiderschap.

Recover™

Recover™ is een toonaangevend materiaalwetenschappelijk bedrijf en wereldwijd producent van gerecyclede katoenvezel en katoenvezelmengsels van hoge kwaliteit met een lage impact. Zijn hoogwaardige, milieuvriendelijke en prijsconcurrerende producten worden gemaakt in samenwerking met de toeleveringsketen voor wereldwijde retailers en merken, en bieden een duurzame oplossing voor circulaire mode voor iedereen. Als familiebedrijf van de vierde generatie en gesteund door recente investeringen van STORY3 Capital en Goldman Sachs, is Recover™ op een missie om zijn eigen technologie op te schalen om een blijvende, positieve impact op het milieu te hebben en samen te werken met merken/retailers en andere veranderaars om de duurzaamheidsdoelstellingen van de industrie te halen.

Ga voor meer informatie naar www.recoverfiber.com en volg @recoverfiber op sociale media.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.