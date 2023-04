CapIntel et LP Financial Planning Services Ltd. unissent leurs efforts pour améliorer l’offre des conseillers

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--CapIntel, une entreprise de technologie financière de premier plan qui améliore au quotidien l’efficacité du flux de travail et l’analyse des fonds pour les conseillers financiers, et LP Financial Planning Services Ltd (LP Financial), un courtier en épargne collective, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique pour tirer parti de la technologie intuitive de CapIntel en vue d’aider les conseillers à éclairer davantage les conversations axées sur les données avec leurs clients.

Compte tenu de la complexité croissante des marchés financiers, il est plus important que jamais que les conseillers puissent établir un lien de confiance avec leurs clients. Ce nouveau partenariat aidera les conseillers à présenter des propositions personnalisées qui permettront à leurs clients de comprendre leurs recommandations et d’avoir confiance dans celles-ci. L’expérience numérique novatrice de CapIntel permettra à LP Financial d’améliorer continuellement l’offre des conseillers, en les aidant à mieux amorcer les conversations avec leurs clients, à offrir des communications plus personnalisées et adaptées et à créer des points de contact plus fréquents.

« Nous sommes déterminés à fournir aux conseillers les outils dont ils ont besoin pour créer un patrimoine pour les clients, a déclaré Curtis Jenkins, président de LP Financial Planning Services Ltd. CapIntel donne aux conseillers l’accès à un outil unique d’aide à la vente qui intègre harmonieusement les exigences de conformité au processus. La plateforme simplifie le processus en contribuant à créer une capacité supplémentaire et en rehaussant en même temps l’offre pour les clients. Nous sommes ravis de nous associer à une équipe aussi dévouée qui est déterminée à aider les conseillers financiers partout au Canada. »

La plateforme de pointe de CapIntel comprend également un certain nombre d’autres outils et ressources qui aideront les conseillers à mieux servir leurs clients, notamment en offrant l’accès à du matériel didactique et à des ressources de formation, ainsi qu’à des outils pour gérer les relations avec les clients et communiquer des choix de placement plus judicieux et plus utiles.

« Nous sommes ravis de nous associer à LP Financial pour fournir aux conseillers financiers les outils dont ils ont besoin pour établir des relations durables avec leurs clients, a affirmé James Rockwood, fondateur et chef de la direction de CapIntel. En utilisant notre plateforme, les conseillers seront en mesure d’éclairer leurs clients avec des conseils personnalisés, axés sur les données et adaptés à leurs besoins et objectifs particuliers. »

À propos de CapIntel

CapIntel est une entreprise de technologie financière interentreprises fondée au Canada, au service d’institutions financières partout en Amérique du Nord. Ses applications Web intuitives améliorent l’expérience globale des professionnels de la gestion du patrimoine et des investisseurs. La mission de l’entreprise est d’améliorer les finances personnelles, ce qui signifie en grande partie accroître le patrimoine au moyen de placements tout en favorisant des conversations constructives entre les conseillers et leurs clients. Sa plateforme aide les conseillers financiers à fournir à leurs clients des renseignements clairs, axés sur les données et personnalisés, afin que ces derniers puissent acquérir une meilleure compréhension de leurs placements et avoir la tranquillité d’esprit de savoir que leur avenir est assuré. Comptant plus de 12 000 conseillers et 800 grossistes qui utilisent sa plateforme en Amérique du Nord, CapIntel transforme l’expérience conseiller-client. Pour en savoir plus, consultez https://capintel.com/fr/.

À propos de LP Financial Planning Services Ltd.

LP Financial est un courtier d’épargne collective déterminé à aider les clients à atteindre leurs objectifs à long terme. Comptant plus de 30 ans d’expérience dans le soutien aux conseillers, LP Financial intègre des processus et des systèmes de pointe pour s’assurer que chaque conseiller dispose des outils dont il a besoin pour mieux servir les clients. LP Financial offre des solutions sur mesure et un service personnalisé. Forte d’un actif client de 2,9 milliards de dollars*, LP Financial offre aux conseillers le choix entre une solide gamme de produits ouverte et un partenariat avec Value Partners Private Wealth et Value Partners Investments. Elle offre également un accès à Value Partners Investment Counsel. Pour en savoir plus, visitez www.lpfinancial.ca.

* L’actif client est l’actif sous administration au 31 décembre 2022. Source : LP Financial Planning Services Ltd.