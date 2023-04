LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences is er trots op Alzamend Neuro, Inc. (Alzamend) te ondersteunen bij de ontwikkeling van een nieuwe behandeling voor aan de ziekte van Alzheimer (Alzheimer) gerelateerde dementie. Naast het uitvoeren van Alzamend's Fase IIa meervoudige oplopende dosis (MAD) -klinische studie in gezonde proefpersonen, blijft Altasciences zorgen voor klinische monitoring, project management, biostatistiek, farmacokinetiek (PK), bioanalyse en medische schrijfoplossingen, terwijl het product wordt geëvalueerd bij Alzheimer patiënten.

Het doel van de MAD-studie, uitgevoerd in de klinische farmacologie-eenheid van Altasciences in Montréal, was het evalueren van de veiligheid en verdraagbaarheid van AL001 bij meervoudige doses in stabiele omstandigheden; het bepalen van de maximaal verdragen dosis bij gezonde jonge en oudere deelnemers aan de studie; en om Alzamend in staat te stellen verder te gaan met de volgende stap: dosering in geplande, daaropvolgende klinische proeven van fase IIa bij Alzheimer, bipolaire stoornis, depressieve stoornis (MDD) en posttraumatische stressstoornis (PTSD).

