Carbios 加速酶優化進程，一天可檢測數百萬種酶

法國克萊蒙費朗--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Carbios (巴黎泛歐交易所創業板：ALCRB) (Paris:ALCRB) 是生物技術開發和工業化的先驅公司，旨在重塑塑膠和紡織品的生命週期。該公司與 Paul Pascal Research Centre (CNRS和波爾多大學的聯合研究單位，專門從事微流體研究) 合作開發了微流體技術，加速了酶檢測流程。利用這項先進技術，僅需一天便可檢測數百萬種酶，加快了優化分解 PET 的酶的過程。利用這一具有競爭優勢的技術，Carbios 縮短了研發階段和專有酶投產之間的時間，從而更快地開發出可替代塑膠污染物的具體解決方案。

「由於一年多以前在檢測流程中應用了微流體技術，我們已經分析了數百萬種酶，而過去分析同等數量的酶需要幾年的時間。」 Carbios 首席科學官 Alain Marty 教授如是說：「這項技術可讓我們在創紀錄的時間內獲得各種各樣的酶。通過微流體技術，我們能夠優化2020 年《Nature》雜誌展示的酶，我們將於 2025 年將這種經過優化的酶用在自己的第一個工業參考裝置中。」

「微流體技術已在醫療診斷領域得到廣泛利用，用於分析生物樣本。但 Carbios 向我們提出將其運用於新的工業領域尚屬首次。」 波爾多大學教授兼 CNRS 主辦的 Paul Pascal Research Center 團隊負責人 Jean-Christophe Baret。「我們很高興能夠發揮微流體的技術優勢，開發有益於環境的新方法，例如可以減少塑膠污染的方法。」

微流體：滴液科學

透過微流體技術，生產裝置可以處理極少量的液體。產生的每一滴液體都可以視作一個獨立的、具有皮升量程 (10-12 公升) 體積的微型反應器，並且該反應器包含要對其進行 PET 解聚活性篩選的特定酶。這些液體透過微型芯片大小的分析單元，每秒可進行 150 種酶的超高通量檢測。

以前，傳統的機器人系統允許以微型板形式進行檢測，體積在毫升範圍內 (10-3 公升)，速度約為每分鐘一種酶。

在未來幾年，將廣泛採用微流體來提高檢測篩選效率或檢測新的酶，從而加速生物加工的發展。微流體技術目前被 Carbios 用於 PET 解聚工藝開發，該技術應該還會被用於加速其他類型塑膠 (聚醯胺等) 的新酶的開發。

Carbios 研究人員專注於微流體

微流體工藝需要特殊的專業知識。目前，Carbios 的兩名研究人員致力於微流體，並在土魯斯 INSA 主持的3TBI 合作實驗室工作4。酶工程和微流體研究員 Alexandra Tauzin 和機器人專業工程師 Alexandre Gilles 與 Paul Pascal 研究中心合作。

關於 Carbios

由 Truffle Capital 創立於 2011 年的Carbios 是一家環保化學公司，致力於開發生物和創新工藝。Carbios 透過獨特的方法將酶和塑膠相結合，旨在應對我們這個時代的重大挑戰：塑膠和紡織品污染，從而滿足新的消費者期望並應對大範圍的生態變化挑戰。Carbios 可將任何類型的PET (瓶子、託盤、聚酯紡織品中的主要聚合物) 分解成基本組成部分，然後重新利用，生產出與原生塑膠品質相當的新 PET 塑膠。這種 PET 創新技術非常先進，2020 年 4 月著名期刊《Nature》封面上的一篇科學論文就提到了這項技術，並給予了肯定。Carbios 于 2021 年成功啟動了位於克萊蒙費朗的示範工廠。目前該公司攜手 Indorama Ventures 打造了一個獨特的裝置，又邁出了工藝工業化的關鍵一步。

2017 年，Carbios 和 L’Oréal 共同建立了一個聯盟，以促進其專有回收技術的工業化。Nestlé Waters、PepsiCo 和 Suntory Beverage & Food Europe 在 2019 年 4 月加入了該聯盟，致力於為實現永續發展開發創新型解決方案。2022 年，Carbios 與 On、Patagonia、PUMA 和 Salomon 簽署了一項協定，以開發促進其產品可回收和循環利用的解決方案。PVH Corp. 在2023年1月加入了這個聯盟。

該公司還針對基於聚乳酸 (一種生物來源的聚合物) 的一次性塑膠開發了一種酶促生物降解技術。這項技術可以製造出在環境溫度下可完全降解的新一代塑膠，並在塑膠產品的核心部分加入了酶。

有關詳情，請訪問 www.carbios.com/en / Twitter：Carbios LinkedIn：Carbios Instagram：insidecarbios

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) 符合 PEA-PME 加入條件，後者是一項政府計畫，允許法國居民投資中小企業以獲得所得稅退稅。

譯文僅供參考。

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1 Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP)

2Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) = 法國國家科學研究中心

3 Toulouse Biotechnology Institute

4 National Institute of Applied Sciences

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