Carbios加速酶优化过程，一天可筛选数百万种酶

法国克莱蒙费朗--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Carbios（巴黎泛欧交易所创业板：ALCRB）(Paris:ALCRB)是生物技术开发和工业化的先驱公司，旨在重塑塑料和纺织品的生命周期。该公司与Paul Pascal Research Centre（CNRS和波尔多大学的联合研究单位，专业从事微流体研究）合作开发了微流体技术，加速了酶筛选过程。利用这项先进技术，仅需一天便可筛选数百万种酶，加快了优化可分解PET的酶的过程。利用这一具有竞争优势的技术，Carbios缩短了研发阶段和专有酶投产之间的时间，从而可以更快开发出可替代塑料污染物的具体解决方案。

“由于一年多以前在筛选流程中应用了微流体技术，我们已经分析了数百万种酶，而过去分析同等数量的酶需要几年的时间，” Carbios首席科学官Alain Marty教授如是说：“这项技术可让我们在创纪录的时间内获得各种各样的酶。通过微流体技术，我们能够优化2020年《Nature》杂志展示的酶。我们将于2025年将这种经过优化的酶用在自己的第一个工业参考装置中。”

“微流体技术已在医疗诊断领域广泛用于分析生物样本。但Carbios向我们提出将其运用于新的工业领域尚属首次，” 波尔多大学教授兼CNRS主办的Paul Pascal Research Center团队负责人Jean-Christophe Baret表示：“我们很高兴能够发挥微流体的技术优势，开发有益于环境的新方法，例如可以减少塑料污染物的方法。”

微流体：液滴科学

通过微流体技术，生产设备可以处理极少量的液体。产生的每一滴液体都可以视作一个独立的、体积在皮升范围（10-12升）内的微型反应器，并且该反应器包含要对其进行PET解聚活性筛选的特定酶。这些液滴会流经微芯片大小的分析单元，实现每秒150种酶的超高通量筛选。

此前，传统的机器人系统以微板形式进行筛选，体积在毫升范围（10-3升）内，速度约为每分钟一种酶。

未来几年，为了进一步提高效率或采用新的酶，微流体筛选技术将得到广泛应用，这将加速生物工艺的发展。Carbios目前正在利用微流体技术开发PET解聚工艺。这项技术应该用于加速开发新的酶，以用于聚酰胺等其他类型的塑料。

精于微流体技术的Carbios研究员

微流体工艺需要专门的技术知识。目前，Carbios有两位研究员专门致力于微流体技术研发，并与TBI3（由图卢兹法国国立应用科学学院(INSA)4主办）的合作实验室进行了合作。酶工程和微流体技术研究员Alexandra Tauzin和专攻机器人研究的工程师Alexandre Gilles与Paul Pascal Research Center开展了合作。

Carbios简介

由Truffle Capital创立于2011年的Carbios是一家环保化学公司，致力于开发生物和创新工艺。Carbios通过独特的方法将酶和塑料相结合，旨在应对我们这个时代的重大挑战：塑料和纺织品污染，从而满足新的消费者期望并应对大范围的生态变化的挑战。Carbios可将任何类型的PET（瓶子、托盘、聚酯纺织品中的主要聚合物）分解成基本组成部分，然后重新利用，生产出与原生塑料质量相当的新PET塑料。这种PET创新技术非常先进，2020年4月著名期刊《Nature》封面上的一篇科学论文就提到了这项技术，并给予了肯定。Carbios于2021年成功启动了位于克莱蒙费朗的示范工厂。目前该公司携手Indorama Ventures打造了一个独特的装置，又迈出了工艺工业化的关键一步。

2017年，Carbios和L’Oréal共同建立了一个联盟，以促进其专有回收技术的工业化。Nestlé Waters、PepsiCo和Suntory Beverage & Food Europe在2019年4月加入了该联盟，致力于为实现可持续发展开发创新型解决方案。2022年，Carbios与On、Patagonia、PUMA和Salomon签署了一项协议，以开发促进其产品可回收和循环利用的解决方案。PVH Corp.在2023年1月加入了这个联盟。

该公司还针对基于聚乳酸（一种生物来源的聚合物）的一次性塑料开发了一种酶促生物降解技术。这项技术可以制造出在环境温度下可完全降解的新一代塑料，并在塑料产品的核心部分加入了酶。

有关详情，请访问www.carbios.com/en /Twitter：CarbiosLinkedIn：CarbiosInstagram：insidecarbios

Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB)符合PEA-PME加入条件，后者是一项政府计划，允许法国居民投资中小企业以获得所得税退税。

译文仅供参考。

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1 Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP)

2 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) =法国国家科学研究中心

3 Toulouse Biotechnology Institute

4 法国国立应用科学学院

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