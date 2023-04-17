Brightcove與Frequency結成策略合作夥伴關係，推出綜合FAST頻道解決方案

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Brightcove (NASDAQ: BCOV)是全球備受信賴的串流技術公司。公司今天宣布與Frequency達成合作夥伴關係。Frequency是一個雲端視訊平臺，幫助內容提供者建立線性頻道。作為免費廣告串流電視(FAST)頻道解決方案的領導者，Frequency與Brightcove屢獲殊榮的視訊平臺的整合讓客戶能夠順暢地建立、啟動和管理FAST頻道，以擴大他們的觸及率並增加收入。

Brightcove執行長Marc DeBevoise表示：「幫助媒體公司接觸和吸引新的觀眾並實現變現，是Brightcove Media Studio解決方案的核心。對媒體公司而言，FAST頻道是一個高成長、覆蓋範圍不斷擴大且能夠創造收入的媒介。透過這次合作，我們讓客戶能夠直接從我們強大的視訊平臺啟動他們自己的FAST頻道，以此來擴大客戶實現成長的途徑。我們與Frequency的整合也將幫助我們的客戶透過整合式工作流程來集中管理他們的視訊內容、節目製作、傳遞和廣告變現。」

Brightcove和Frequency的合作關係讓他們將各自的解決方案結合起來，幫助客戶建立線性頻道，進而向FAST聚合商、多頻道視訊節目供應商(MVPD)和虛擬多頻道視訊節目供應商(vMVPD)以及全球傳遞通路傳遞這些頻道。透過Brightcove Marketplace內的可用整合功能，客戶可以將他們的視訊媒體庫與Frequency連接起來，實現世界級的排程和傳遞。透過這種合作關係，Brightcove旨在消除頻道建立工作，讓客戶能夠輕鬆地將其內容發布到FAST頻道。

Frequency創辦人兼執行長Blair Harrison表示：「這種合作關係將為Brightcove客戶建立線性觀看體驗提供順暢途徑，從而在各種設備上以各種形式觸及他們的觀眾。我們的工具旨在賦能客戶以極為簡單和極為直覺的工作流程，透過極具視覺吸引力的方式提供他們確信自己的觀眾所想要的節目。」

與Frequency的整合將與Brightcove最近推出的廣告變現服務、端對端洞察力產品以及新成立的全球廣告營運團隊一起，幫助媒體公司規劃並最大程度利用其廣告策略，實現收入最大化。

如需瞭解更多資訊，請造訪Brightcove.com。

關於Frequency

Frequency是一家總部位於洛杉磯的軟體公司，建立並經營著一個雲端視訊軟體即服務(SaaS)平臺，協助線性頻道的建立、傳遞和變現。Frequency透過全球領先的免費廣告串流電視(FAST)和MVPD平臺，向全球超過3.5億台聯網電視提供頻道。Frequency是OTT領域成長速度領先的線性串流平臺。Frequency的網路中擁有數百家內容提供者。Frequency建立那些正在定義電視未來的創新型軟體。我們賦能客戶創造能夠激勵、教育和娛樂全球觀眾的內容體驗。敬請造訪www.frequency.com瞭解更多資訊。

關於Brightcove Inc.

Brightcove創造出世界上具有一流可靠性、可擴充性和安全性的串流科技解決方案，讓企業與其受眾之間的聯繫更加緊密，而不受地點和所使用裝置的限制。在60多個國家/地區，Brightcove的智慧視訊平臺使企業能夠更有效地對客戶銷售，使媒體領導人能夠以更可靠的方式串流內容並加以貨幣化，使每個組織能夠更有效地與團隊成員溝通。我們憑藉在業界長期領先的創新和正常執行時間而獲得兩項科技和工程艾美獎(Technology and Engineering Emmy® Award)，同時具有無與倫比的可擴充性，從而不斷地推動視訊科技的發展。敬請關注LinkedIn、Twitter、Facebook和Instagram。敬請造訪www.brightcove.com瞭解更多資訊。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。