Brightcove与Frequency结成战略合作伙伴关系，推出综合FAST频道解决方案

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Brightcove (NASDAQ: BCOV)是全球备受信赖的流媒体技术公司。公司今天宣布与Frequency达成合作伙伴关系。Frequency是一个基于云的视频平台，助力内容提供商创建线性频道。作为免费广告支持的流媒体电视(FAST)频道解决方案的领导者，Frequency与Brightcove屡获殊荣的视频平台的整合让客户能够无缝地创建、启动和管理FAST频道，以扩大他们的触达范围并增加收入。

Brightcove首席执行官Marc DeBevoise表示：“助力媒体公司接触和吸引新的受众并实现变现，是Brightcove Media Studio解决方案的核心。对媒体公司而言，FAST频道是一个高增长、覆盖面不断扩大和且能够创造收入的媒介。通过这次合作，我们让客户能够直接从我们强大的视频平台启动他们自己的FAST频道，以此来扩大客户实现增长的途径。我们与Frequency的整合也将帮助我们的客户通过一体化工作流程来集中管理他们的视频内容、节目制作、分发和广告变现。”

Brightcove和Frequency的合作关系让他们将各自的解决方案结合起来，帮助客户创建线性频道，进而向FAST聚合商、多频道视频节目分销商(MVPD)和虚拟多频道视频节目分销商(vMVPD)以及全球分发渠道分发这些频道。通过Brightcove Marketplace内的可用集成功能，客户可以将他们的视频库与Frequency连接起来，实现世界级的编排和分发。通过这种合作关系，Brightcove旨在消除频道建立工作，让客户能够轻松地将其内容发布到FAST频道。

Frequency创始人兼首席执行官Blair Harrison表示：“这种合作关系将为Brightcove客户创建线性观看体验提供无缝途径，从而在各种设备上以各种形式触及他们的受众。我们的工具旨在赋能客户以极为简单和极为直观的工作流程，通过极具视觉吸引力的方式提供他们确信自己的观众所想要的节目。”

与Frequency的集成将与Brightcove最近推出的广告变现服务、端到端洞察力产品以及新成立的全球广告运营团队一起，帮助媒体公司规划并最大程度利用其广告战略，实现收入最大化。

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关于Frequency

Frequency是一家总部位于洛杉矶的软件公司，建立并运营着一个基于云的视频软件即服务(SaaS)平台，助力线性频道的创建、分发和变现。Frequency通过全球领先的免费广告支持的电视(FAST)和MVPD平台，向全球超过3.5亿台联网电视提供频道。Frequency是OTT领域增速领先的线性流媒体平台。Frequency的网络中拥有数百家内容提供商。Frequency创建那些正在定义电视未来的创新型软件。我们赋能客户创造能够激励、教育和娱乐全球观众的内容体验。敬请访问www.frequency.com了解更多信息。

关于Brightcove Inc.

Brightcove创造了世界上具有一流可靠性、可扩展性和安全性的流媒体技术解决方案，让企业与其受众之间的联系更加紧密，而不受地点和所使用设备的限制。在60多个国家/地区，Brightcove的智能视频平台使企业能够更有效地进行客户销售，使媒体领导者能够更可靠地对内容进行流传输和货币化，使每个组织能够更有力地与团队成员沟通。我们凭借业界长期领先的创新和正常运行时间而获得两项技术和工程艾美奖(Technology and Engineering Emmy® Award)，同时具有无与伦比的可扩展性，从而不断推动视频技术的发展。敬请关注LinkedIn、Twitter、Facebook和Instagram。敬请访问www.brightcove.com了解更多信息。

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