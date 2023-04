Akthelia Pharmaceuticals e l'Università d'Islanda hanno ottenuto una sovvenzione UE Horizon da 6 milioni di euro per combattere la resistenza antimicrobica (AMR)

REYKJAVIK, Islanda--(BUSINESS WIRE)--Akthelia Pharmaceuticals, un'azienda biofarmaceutica con un approccio immunoterapico all'avanguardia, e l'Università dell'Islanda sono orgogliose di annunciare l'assegnazione congiunta di una sovvenzione UE Horizon da 6 milioni di euro per finanziare l'innovativo progetto IN-ARMOR. Il progetto mira ad affrontare la resistenza antimicrobica (AMR), un'importante minaccia per la salute globale identificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come una delle 10 principali sfide sanitarie del nostro tempo.

L'AMR e la resistenza multifarmaco contribuiscono a oltre 5 milioni di morti all'anno, con il potenziale di dare origine alla prossima pandemia globale con l'emergere di ceppi resistenti ai "pan-farmaci". Man mano che gli antibiotici tradizionali perdono efficacia, sono urgentemente necessari approcci terapeutici alternativi.

Siamo entusiasti che la nostra tecnologia all'avanguardia, sviluppata in collaborazione con l'Università d'Islanda, abbia ricevuto questo prestigioso finanziamento", ha dichiarato Egill Masson, CEO di Akthelia Pharma, "Il progetto IN-ARMOR si concentra su nuovi induttori del sistema immunitario e testimonia il potenziale del nostro approccio per affrontare la sfida globale della resistenza antimicrobica". Il finanziamento spinge la nostra ricerca innovativa ad affrontare non solo le infezioni causate dai batteri, ma anche l'infiammazione e la sfida delle infezioni virali e fungine, per le quali esistono meno opzioni terapeutiche."

"Sono lieto di collaborare con Akthelia Pharmaceuticals a questa iniziativa cruciale", ha commentato il professor Gudmundur Gudmundsson, docente di biologia cellulare presso l'Università d'Islanda e massima autorità in materia di immunologia innata, "Concentrandoci sul potenziamento dell'immunologia innata, abbiamo l'opportunità di andare oltre gli antibiotici tradizionali verso terapie di nuova generazione che potrebbero rivoluzionare il modo in cui combattiamo la resistenza antimicrobica, proteggendo in ultima analisi innumerevoli vite in tutto il mondo".

Il progetto IN-ARMOR riunisce nove università, istituti di ricerca e sette partner medici e industriali in nove Paesi dell'UE. L'obiettivo del progetto è introdurre una nuova classe di induttori del sistema immunitario per potenziare i meccanismi di difesa microbica innata dell'organismo, combattendo la resistenza antimicrobica e riducendo l'incidenza di 13 infezioni tra le più pericolose, tra cui due delle tre principali infezioni prioritarie. Horizon Europe è il principale programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione, con un budget di 95,5 miliardi di euro.

Utilizzando approcci di progettazione farmacologica assistita da computer e in-silico, insieme a un sistema di rilascio del farmaco basato su nanotecnologie, IN-ARMOR ottimizzerà una piattaforma farmacologica esistente per la sua prima indicazione target. La terapia sarà sottoposta a convalida preclinica per sicurezza ed efficacia, soddisfacendo tutti i requisiti dei medicinali in fase di sperimentazione.

Una volta completato, IN-ARMOR passerà alla convalida clinica, con il potenziale di salvare oltre 4 milioni di vite in tutto il mondo e di ridurre significativamente l'onere dello sviluppo di antibiotici, con un impatto di riduzione dei costi a lungo termine di 107 miliardi di euro e una riduzione del carico di malattia globale di 97 milioni di DALY.

Akthelia Pharmaceuticals è impegnata ad affrontare la minaccia globale della resistenza antimicrobica e ritiene che il progetto IN-ARMOR sia un passo fondamentale verso un futuro più sano.

INFORMAZIONI SU AKTHELIA PHARMACEUTICALS

Akthelia Pharmaceuticals è un'azienda biofarmaceutica in fase preclinica con una strategia immunoterapeutica di nuova generazione per regolare l'immunologia innata delle superfici epiteliali. Questo nuovo approccio ha un potenziale applicativo in molte aree della medicina e affronta la crescente minaccia della resistenza batterica agli antibiotici (AMR) a livello mondiale.

Il programma terapeutico principale di Akthelia regola l'immunologia innata nel tratto gastrointestinale, bloccando la fuoriuscita del microbiota per migliorare gli esiti delle cure oncologiche riducendo il rischio di neutropenia, una complicanza comune e grave nei pazienti sottoposti a chemioterapia e immunocompromessi.

