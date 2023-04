Akthelia Pharmaceuticals et l’Université d’Islande obtiennent une subvention européenne Horizon de 6 millions d’euros pour combattre la résistance aux antimicrobiens (RAM)

REYKJAVIK, Islande--(BUSINESS WIRE)--Akthelia Pharmaceuticals, une société biopharmaceutique avec une approche immunothérapeutique de pointe, et l’Université d’Islande sont fiers d’annoncer l’attribution conjointe d’une subvention européenne Horizon de 6 millions d’euros pour financer le projet révolutionnaire IN-ARMOR. Ce projet vise à lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM), une menace majeure pour la santé mondiale identifiée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme l’un des 10 principaux défis sanitaires de notre époque.

La RAM et la multirésistance aux médicaments contribuent à plus de 5 millions de décès par an, avec le potentiel de donner lieu à la prochaine pandémie mondiale à mesure que des souches résistantes aux « pan-médicaments » émergent. Alors que les antibiotiques traditionnels perdent de leur efficacité, des approches thérapeutiques alternatives sont nécessaires de toute urgence.

« Nous sommes ravis que notre technologie de pointe, développée en collaboration avec l’Université d’Islande, ait reçu cette subvention prestigieuse », déclare Egill Masson, PDG d’Akthelia Pharma, « Le projet IN-ARMOR se concentre sur de nouveaux inducteurs du système immunitaire et est un témoignage du potentiel de notre approche visant à relever le défi mondial de la résistance aux antimicrobiens. Ce financement propulse notre recherche révolutionnaire pour traiter non seulement les infections causées par des bactéries, mais aussi l’inflammation et le défi des infections virales et fongiques, pour lesquelles il existe moins d’options de traitement. »

« Je suis ravi de collaborer avec Akthelia Pharmaceuticals dans le cadre de cette initiative cruciale », déclare Gudmundur Gudmundsson, professeur de biologie cellulaire à l’Université d’Islande faisant autorité en matière d’immunologie innée. « En nous concentrant sur l’amélioration de l’immunologie innée, nous avons la possibilité d’aller au-delà des antibiotiques traditionnels vers des thérapies de nouvelle génération qui pourraient révolutionner la façon dont nous combattons la résistance aux antimicrobiens, protégeant en fin de compte d’innombrables vies dans le monde. »

Le projet IN-ARMOR rassemble neuf universités, instituts de recherche et sept partenaires médicaux et industriels dans neuf pays de l’UE. L’objectif de ce projet est de lancer une nouvelle classe d’inducteurs du système immunitaire afin d’améliorer les mécanismes de défense microbienne innés de l’organisme, lutter contre la résistance aux antimicrobiens et réduire l’incidence de 13 des infections les plus dangereuses, dont deux des trois principales infections de priorité 1. Horizon Europe est le principal programme de financement de l’UE pour la recherche et l’innovation, doté d’un budget de 95,5 milliards d’euros.

Exploitant la conception de médicaments assistée par ordinateur et des approches in silico, ainsi qu’un système d’administration de médicaments basé sur les nanotechnologies, IN-ARMOR va optimiser une plateforme de médicaments existante pour sa première indication cible. La thérapie fera l’objet d’une validation préclinique d’innocuité et d’efficacité, répondant à toutes les exigences relatives aux médicaments expérimentaux.

Une fois terminé, IN-ARMOR passera à la validation clinique, avec le potentiel de sauver plus de 4 millions de vies dans le monde et de réduire considérablement le fardeau du développement d’antibiotiques, entraînant une réduction des coûts à long terme de 107 milliards d’euros et une réduction du fardeau mondial des maladies de 97 millions d’AVCI.

Akthelia Pharmaceuticals s’est engagée à faire face à la menace mondiale de la résistance aux antimicrobiens et estime que le projet IN-ARMOR est une étape vitale pour un avenir plus sain.

À PROPOS D’AKTHELIA PHARMACEUTICALS

Akthelia Pharmaceuticals est une société biopharmaceutique en phase préclinique avec une stratégie immunothérapeutique de nouvelle génération visant à réguler positivement l’immunologie innée de surfaces épithéliales. Cette nouvelle approche a un potentiel d’application dans de nombreux domaines de la médecine et répond à la menace croissante de la résistance bactérienne aux antibiotiques (RAM) dans le monde.

Le principal programme thérapeutique d’Akthelia régule à la hausse l’immunologie innée dans le tractus gastro-intestinal, bloquant les fuites de microbiote pour améliorer les résultats des soins contre le cancer en réduisant le risque de neutropénie, une complication courante et grave de la chimiothérapie et des patients immunodéprimés.

