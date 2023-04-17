杜拜水電局發射第二枚納米衛星DEWA SAT-2，以改善營運並提升效率

阿拉伯聯合大公國，杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--杜拜水電局(DEWA)透過SpaceX公司的獵鷹9號火箭在美國加州范登堡空軍基地成功發射了第二枚納米衛星DEWA SAT-2。該納米衛星由阿聯與立陶宛的NanoAvionics在DEWA研發中心合作設計及研發。DEWA SAT-2是一枚6U納米衛星，配備高解析度相機（4.7米），將用於地球觀測任務。該高解析度相機在約500公里的軌道上提供七個光譜帶的連續線掃瞄影像。新衛星還配備紅外線裝置以測量溫室氣體。

DEWA董事總經理兼首席執行官Saeed Mohammed Al Tayer閣下表示，DEWA的Space-D計畫由阿聯副總統兼總理、杜拜酋長Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下於 2021年1月發起，該計畫之目的是透過納米衛星和遙測技術改善DEWA網路的營運、維護和規劃。

Al Tayer指出，DEWA之目的是透過使用納米衛星技術支援其雲端計算網路，從而加強能源和供水網路的數位化，以提升生產、輸送和配送部門及智慧電網、發電站和電動汽車充電站的規劃、營運和預防性維護的效率和效能。此舉有望降低成本並改善DEWA的資產投資情況。此外，這將有助於開發利於升級全球公用事業部門的用例。

結合使用DEWA SAT-2圖像和DEWA SAT-1物聯網(IoT)測量值可使DEWA透過準確估算海水溫度、海水鹽度、赤潮方向、監測並預測海霧，從而提升發電廠和海水淡化廠的經營積效。

DEWA於2022年1月發射DEWA SAT-1，成為世界首家使用納米衛星改善電力和供水網路營運、維護和規劃的公用事業部門。該納米衛星的設計和開發在DEWA位於Mohammed bin Rashid Al Maktoum太陽能園區的研發中心進行。

*資料來源：AETOSWire

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