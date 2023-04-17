迪拜水电局发射第二颗纳米卫星DEWA SAT-2，以改善运营并提高效率

阿拉伯联合酋长国，迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--迪拜水电局(DEWA)通过SpaceX公司的猎鹰9号火箭在美国加利福尼亚州范登堡空军基地成功发射了其第二颗纳米卫星DEWA SAT-2。该纳米卫星由阿联酋与立陶宛的NanoAvionics在DEWA研发中心合作设计和研发。DEWA SAT-2是一颗6U纳米卫星，配备高分辨率相机（4.7米），将用于地球观测任务。该高分辨率相机在约500公里的轨道上提供七个光谱带的连续线扫描影像。新卫星还配备红外设备以测量温室气体。

DEWA董事总经理兼首席执行官Saeed Mohammed Al Tayer阁下表示，DEWA 的 Space-D计划由阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下于2021年1月发起，旨在通过纳米卫星和遥感技术改善DEWA网络的运营、维护和规划。

Al Tayer指出，DEWA旨在使用纳米卫星技术支持其云计算网络，从而加强能源和供水网络的数字化，以提高生产、输送和配送部门及智能电网、发电站和电动汽车充电站的规划、运营和预防性维护的效率和效能。此举有望降低成本并改善DEWA的资产投资情况。此外，这将有助于开发利于升级全球公用事业部门的用例。

结合使用DEWA SAT-2图像和DEWA SAT-1物联网(IoT)测量值可使DEWA通过准确估算海水温度、海水盐度、赤潮方向、监测并预测海雾，从而提高发电厂和海水淡化厂的经营业绩。

DEWA于2022年1月发射DEWA SAT-1，成为世界第一家使用纳米卫星改善电力和供水网络运营、维护和规划的公用事业部门。该纳米卫星的设计和开发在DEWA位于Mohammed bin Rashid Al Maktoum太阳能园区的研发中心进行。

*资料来源：AETOSWire

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