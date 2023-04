DEWA launches its second nanosatellite DEWA SAT-2 to enhance its operations and improve efficiency (Photo: AETOSWire)

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--De Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) heeft met succes zijn tweede nanosatelliet DEWA SAT-2 gelanceerd aan boord van de Falcon 9-raket van SpaceX vanaf de Vandenberg Space Force Base in Californië, VS. De nanosatelliet is ontworpen en ontwikkeld door Emiratis in het onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van DEWA, in samenwerking met NanoAvionics in Litouwen. DEWA SAT-2, een 6U nanosatelliet, beschikt over een camera met hoge resolutie (4,7 meter) die zal worden gebruikt voor aardobservatiemissies. De camera met hoge resolutie biedt continue lijnscanbeelden in zeven spectrale banden vanuit een baan om de aarde van ongeveer 500 km.

