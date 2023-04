Les travailleurs du Starbucks de Terrace Plaza à Edmonton se joignent au Syndicat des Métallos

EDMONTON, Alberta--(BUSINESS WIRE)--Les travailleurs du Starbucks de Terrace Plaza d’Edmonton ont décidé de se joindre au Syndicat des Métallos afin de prendre position pour de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires.

« Voter en faveur d’un syndicat signifie voter pour l’équité entre Starbucks et ses employés. Cela signifie également de la solidarité au sein de notre groupe et la possibilité d’apporter des changements au profit des travailleuses et travailleurs et non seulement de l’entreprise », a fait valoir Hudson Gluckie, employé du Starbucks de Terrace Plaza.

Les travailleuses et travailleurs du magasin estiment mériter mieux afin d’améliorer le moral et créer un environnement de travail équitable. Adhérer au syndicat était la seule façon de s’assurer que leurs voix seraient entendues.

« Nous sommes très heureux d'ouvrir la voie vers un lieu de travail juste et équitable auquel tous les travailleuses et travailleurs devraient avoir droit, et nous sommes très reconnaissants envers les employés d’autres magasins Starbucks au Canada qui ont jeté les bases de ce mouvement », a ajouté Hudson Gluckie.

Les 35 travailleuses et travailleurs du magasin d’Edmonton, située au 6101 101 Avenue NW, deviendront membres de la section locale 1-207 des Métallos, qui représente les travailleurs de divers secteurs en Alberta.

« Nous félicitons les travailleuses et travailleurs de Starbucks qui se sont joints à notre syndicat. Il s’agit d’une réalisation importante et d’un grand pas en avant vers la création d’un lieu de travail juste et équitable », a affirmé Scott Lunny, directeur des Métallos pour l’Ouest canadien.

« Par leur solidarité, ces travailleuses et travailleurs ont démontré la force de l’action collective et l’importance de défendre leurs droits à apporter des changements positifs pour améliorer leur vie professionnelle. Les travailleuses et travailleurs sont fatigués d’être laissés pour compte et traités injustement par les entreprises qui réalisent des profits records alors que le coût de la vie monte en flèche. Nous veillerons à ce que ces travailleuses et travailleurs parviennent à une première convention collective qui leur permette d’obtenir la voix, le respect et les salaires qu’ils méritent », a ajouté Scott Lunny.

Les Métallos représentent les travailleurs de Starbucks dans les magasins d'Edmonton, Sherwood Park et Calgary en Alberta, et de Victoria, Vancouver, Surrey et Langley en Colombie-Britannique. Le Syndicat des Métallos représente également 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques au pays et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

