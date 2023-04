Experiential appreciation of the Isedotai Site through XR

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKiO: 7912) en DNP Planning Network Co., Ltd. zijn verheugd samen met Kitaakita City de lancering aan te kondigen van een kijkbeleving op basis van Extended Reality (XR) die het doel heeft de regio rond de stad in het noorden van de prefectuur Akita nieuw leven in te blazen.

Het nieuwe systeem wordt op 18 april gelanceerd en is opgezet om de schoonheid van de archeologische locatie Isedotai in Kitaakita City, die dateert uit de Jomon-periode van de Japanse geschiedenis, het hele jaar door onder de aandacht te brengen.

