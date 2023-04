DNP Group et la ville de Kitaakita vont promouvoir une revitalisation régionale

Experiential appreciation of the Isedotai Site through XR

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) et DNP Planning Network Co., Ltd., en collaboration avec Kitaakita City, ont le plaisir d’annoncer le lancement d’un système de visualisation basé sur la réalité étendue (XR) visant à promouvoir la revitalisation régionale de la ville située au nord de la préfecture d’Akita.

Le nouveau système sera lancé le 18 avril et est conçu pour diffuser l’attrait tout au long de l’année du site d’Isedotai dans la ville de Kitaakita, un site archéologique datant de la période Jomon de l’histoire japonaise. Ce système numérique peut être découvert à la fois au musée Isedotai Jomon et par l’intermédiaire du site Web du musée.

[Contexte]

Isedotai a été inscrit comme site du patrimoine culturel mondial en 2021 dans le cadre de 17 sites préhistoriques de Jomon, dans le nord du Japon. En plus des ruines de quatre cercles de pierres, dont trois sont complets, un grand nombre de figurines en argile et d’instruments rituels ont également été découverts sur le site.

Récemment, la création d’un service à valeur expérientielle hybride combinant une expérience virtuelle avec une expérience réelle sur place a également été sollicitée.

Pour relever ces défis, DNP Group et la ville de Kitaakita vont offrir une nouvelle expérience culturelle permettant aux utilisateurs de découvrir le charme du site d’Isedotai en ligne depuis n’importe où et à tout moment.

[Caractéristiques des nouvelles expériences culturelles tirant parti de la XR]

Système de visualisation 3D

Permet une expérience tridimensionnelle des objets, comme si l'utilisateur les tenait dans ses mains. Ce système peut être utilisé uniquement au musée Isedotai Jomon.



Système de visualisation 2D

Permet de découvrir les relations et les caractéristiques des éléments uniques excavés. Ce système est disponible en ligne.



Système de visualisation 360° en VR

Permet de visiter les quatre cercles de pierres dans un espace VR à 360 degrés. Ce système est également disponible en ligne.

[Activités de fabrication de figurines d’argile en papier]

Les formes uniques des figurines en argile ont été prises et reproduites sous forme de réalisations en papier. Nous prévoyons d’utiliser celles-ci dans des programmes manuels au musée.

