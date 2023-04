SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--MANSCAPED™, eine Lifestyle-Consumer-Brand und ein marktführendes Unternehmen für Männerpflege, erweitert seinen Sportpartnerschafts-Kader mit dem deutschen Fußballverein SV Wehen Wiesbaden. Als ein nach eigenen Angaben renommierter Sportsponsor, wird MANSCAPED™ dem fast 100 Jahre alten Fußballverein, der momentan um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpft, einen ganz neuen Kick geben.

„Es ist wichtig, mit Sportorganisationen zusammenzuarbeiten, die in ihren jeweiligen Regionen eine starke Präsenz haben. Der SV Wehen Wiesbaden hat in Deutschland und sogar darüber hinaus einen guten Ruf und eine große Reichweite. Wir freuen uns, dass der Verein dank seiner engagierten Spieler und treuen Fans einen rasanten Aufstieg erlebt und können es kaum erwarten ein kleiner Teil dieses neuen Kapitels zu sein“, sagt Lucas Coyle, Senior Partnerships Manager bei MANSCAPED™. „Wir sind in der Mitte einer zweifellos sehr spannenden Saison. Wir freuen uns darauf, die Marke MANSCAPED™ in das Vereinsleben des SV Wehen Wiesbaden mit einzubringen.“

„Als Verein in der deutschen 3. Liga sind wir von einer Partnerschaft mit einem internationalen Player wie MANSCAPED™ total begeistert. Seit Beginn meines Austausches mit Lucas, fühle ich mich dazu bewegt, die perfekte Marketingstrategie für den SV Wehen Wiesbaden und MANSCAPED™ zu finden, um eine einzigartige und erfolgreiche Partnerschaft zu gründen.“ sagt Alf Mintzel, ehemaliger Profi-Fußballspieler beim SV Wehen Wiesbaden und jetzt Leiter des Vertriebs. „Wir sind ein schnell wachsender Verein in der Mitte Deutschlands, mit einer soliden Führung und dem großen Ziel, in dieser Saison in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Also, lasst uns gemeinsam siegen und „Balls“ retten.“

„Wir vom SV Wehen Wiesbaden möchten uns auch bei Moritz Ernst, dem Geschäftsführer von ERNST+CO Sportmarketing, für die Vermittlung bedanken.“

Die Partnerschaft wird am Samstag, dem 15. April im Heimstadion des SV Wehen Wiesbadens, der Brita Arena, die in Wiesbaden bei Frankfurt steht, bekannt gegeben. Auf dem Weg zum Aufstieg zeigt MANSCAPED™ seine Unterstützung durch Banner-Präsenz, die permanente Platzierung seines Logos auf der Startseite der Team-Website sowie weitere digitale Marketing-Aktivitäten. Zusätzliche Markenintegrationen sind auch bei einer exklusiven Präsentation von Statistiken nach dem Spiel und einem Storytelling-Feature der Spieler geplant. Ganz Deutschland hat die Möglichkeit, das Team anzufeuern, da sich jeder, der möchte die Spiele im Free-TV anschauen kann.

In 2021 gab MANSCAPED™ in mitten einer aufregenden Handball-Bundesliga-Saison, seine erste deutsche Sportpartnerschaft mit dem Profi-Handballverein Füchse Berlin bekannt. Die Handball-Bundesliga ist die höchste Spielklasse Deutschlands und der meist verfolgte Handball-Wettbewerb der Welt.

Über MANSCAPED™

Das von Paul Tran in 2016 gegründete Unternehmen MANSCAPED™, hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien und ist eine weltweit agierende Lifestyle-Consumer-Brand und Männerpflege-Creator. Auf MANSCAPED™ vertrauen und setzen bereits über 8 Millionen Männern weltweit. Die Produktvielfalt umfasst hochwertige Geräte, Pflegeprodukte und Accessoires für eine einfache, effektive und gehobene Männerpflege-Routine. MANSCAPED™ Produkte sind in 39 Ländern über DTC und in mehr als 100 Ländern über Amazon zu haben. Im Einzelhandel sind die Produkte in den USA bei Target®, Best Buy, Macy’s, Walgreens, Men’s Wearhouse, Jos. A. Bank und in den Military Exchanges, in Kanada bei Moores, in Australien bei Hairhouse und Woolworths und in Irland bei Tesco erhältlich. Für weitere Informationen besuche unsere Website oder folge uns auf Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Tumblr und YouTube.

Über SV Wehen Wiesbaden

Seit seiner Gründung im Jahr 1926 durchlief der SV Wehen Wiesbaden verschiedene Spielklassen des deutschen Fußballs und schaffte es im Laufe der 2000er Jahre vom Dorfverein bis in den Profibereich. Der SVWW ist mit 485 Spielen das Rekordteam der 3. Liga und kämpft in dieser Saison um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website oder folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und YouTube.