Surfin Meta Digital Technology Pte Ltd (Surfin) 董事會迎來新成員 John Quelch 和 John Fennell

新加坡--(BUSINESS WIRE)--總部位於新加坡的 Surfin 集團公司 (下稱「Surfin Group」) 是領先的數位金融解決方案提供商，面向新興市場中獲享服務不足的客戶提供服務。該公司很高興地宣佈任命 John Quelch 和 John Fennell 為董事會成員。這兩位都是經驗豐富的專業人士，他們在行銷、全球業務戰略、風險管理和領導力方面具有豐富的專業知識，勢必會為 Surfin Group 帶來新的發展動力。

Quelch 博士是國際戰略、全球行銷和 ESG 領域備受尊敬的專家，曾在美國和英國的多家上市公司擔任非執行董事，擁有五十多年的從業經驗。作為 Surfin 董事會的成員，Quelch 將在公司監管、戰略規劃和 ESG 舉措方面大展身手。他曾在多家重要上市公司的董事會任職，包括 Alere、Aramark、Gentiva Health Services、Pepsi Bottling Group 和 WPP。他還是中歐國際工商學院和倫敦商學院的主任。Quelch 說：「我很高興能夠加入 Surfin Group 董事會，與公司的優秀領導團隊密切合作。Surfin Group 透過向新興市場提供創新型數位解決方案，走在了普惠金融服務的前列，我期待利用自己的專業知識幫助公司實現發展並取得成功。」Quelch也曾被授予 CBE (英帝國司令勳章)。

John Fennell 是經驗豐富的風險管理專家，將負責改進 Surfin Group 的風控環境，協助公司深化數位金融技術產品和服務，包括推進面向發展中國家/地區千禧一代和 Z 世代的機器人顧問財富管理和數位證券交易服務。Fennell 先生之前曾擔任 Options Clearing Corporation 的首席風險官，在負責維持金融市場系統韌性的多個組織中，幫助他們監控風險。他在世界證券交易所聯合會和 CCP12 委員會任職期間積累了寶貴經驗，在公司尋求開發跨境交易產品並與當地交易所合作的過程中，這些經驗帶來的價值將不可估量。Fennell 分享了對此次任命的看法，他說：「我很高興加入 Surfin Group，並擔起在發展中國家/地區推廣金融普惠和創新產品的使命。我期待運用自己在風險管理方面的專業知識，為公司的持續成功和發展保駕護航。」

Surfin Group 董事長兼特許金融分析師 Yanan Wu 博士代表公司，向 Quelch 博士和 Fennell 先生的加入表示熱烈歡迎：「很榮幸 John Quelch 和 John Fennell 能夠加入我們的董事會。我們有信心在他們專業知識和經驗的加持下取得長足發展，並實現我們的抱負，那就是成為數位金融技術領域的前沿領導者，在發展中國家/地區提高透明度、推動創新和金融普惠。」

關於 Surfin Group

Surfin Group 總部位於新加坡，是領先的數位金融解決方案提供商，面向新興市場中獲享服務不足的客戶提供服務。該集團致力於向客戶提供創新型數位解決方案，專注於提供透明、包容、富有新意且貼心的服務。有關詳細資訊，請訪問 www.surfin.sg。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。