Surfin Meta Digital Technology Pte Ltd（“Surfin”）董事会迎来新成员John Quelch和John Fennell

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Surfin集团公司（以下简称“Surfin Group”）总部位于新加坡，是领先的数字金融解决方案提供商，面向新兴市场无法充分获享服务的客户提供服务。该公司很高兴地宣布任命John Quelch和John Fennell为董事会成员。这两位都是经验丰富的专业人士，他们在营销、全球业务战略、风险管理和领导力方面具有丰富的专业知识，势必会为Surfin Group带来新的发展动力。

Quelch博士是国际战略、全球营销以及环境、社会和治理(ESG)领域备受尊敬的专家，曾在美国和英国的多家上市公司担任非执行董事，拥有五十多年的从业经验。作为Surfin董事会的成员，Quelch将把在公司监管、战略规划和ESG举措方面的丰富经验带到公司。他曾在多家重要上市公司的董事会任职，包括Alere、Aramark、Gentiva Health Services、Pepsi Bottling Group和WPP。他还曾担任中欧国际工商学院和伦敦商学院的院长。Quelch表示：“我很高兴能够加入Surfin Group董事会，与公司的优秀领导团队共事。Surfin Group通过向新兴市场提供创新型数字解决方案，走在了普惠金融服务的前列，我期待利用自己的专业知识帮助公司实现发展并取得成功。”Quelch还曾被授予CBE（大英帝国司令勋章）。

John Fennell是经验丰富的风险管理专家，将负责推动Surfin Group的风险和控制举措优化工作，协助公司深化数字金融技术产品和服务，包括面向发展中国家/地区千禧一代和Z世代提供的智能投顾财富管理和数字证券交易服务。Fennell先生之前曾担任Options Clearing Corporation的首席风险官，为负责维护金融市场系统韧性的多个组织监控风险。他在世界证券交易所联合会和CCP12委员会任职期间积累了丰富经验，在公司寻求开发跨境交易产品并与当地交易所合作的过程中，这些经验带来的价值将不可估量。Fennell分享了对此次任命的看法，他表示：“我很高兴加入Surfin Group，并担起在发展中国家/地区推广金融普惠和创新产品的使命。我期待运用自己在风险管理方面的专业知识，为公司的持续成功和发展保驾护航。”

Surfin Group董事长、注册金融分析师Yanan Wu博士代表公司，向Quelch博士和Fennell先生的加入表示热烈欢迎：“很荣幸John Quelch和John Fennell能够加入我们的董事会。我们有信心在他们珠联璧合的专业知识和经验的加持下取得长足发展，并实现我们的抱负，那就是成为数字金融技术领域的前沿领导者，在发展中国家/地区提高透明度、推动创新和金融普惠。”

关于Surfin Group

Surfin Group总部位于新加坡，是领先的数字金融解决方案提供商，面向新兴市场无法充分获享服务的客户提供服务。该集团致力于向客户提供创新型数字解决方案，专注于提供透明、包容、富有新意且贴心的服务。详情请访问www.surfin.sg。

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