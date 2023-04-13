FourKites攜手三井物產指定MKI為日本地區的獨家經銷商

日本東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--FourKites攜手戰略投資公司三井物產株式會社（「三井物產」），共同指定Mitsui Knowledge Industry Co., LTD.（「MKI」）作為FourKites全球領先的即時供應鏈可見性解決方案在日本地區的獨家經銷商。MKI在日本實施IT項目轉型方面積累了數十年的深厚經驗，將代表FourKites在所有產品的上市活動中起到領導作用，其中包括承運商及客戶的互動。

此外，FourKites現已推出在MKI指導下創建的日本本地化平臺，以確保進行完美的數字化轉型，從而實現最佳用戶體驗。FourKites首次推出針對日本國內貨運的陸運(OTR)追蹤服務，以此補充現有的國際物流追蹤解決方案。

MKI的數字化轉型銷售二部執行總經理Sho Nagamatsu表示：「我們很高興能成為FourKites指定的日本獨家經銷商」。他還說道：「FourKites重視日本市場的獨特需求，必須滿足客戶的嚴格標準，為其提供一流的技術、服務與支援。依託行業領先的即時可見性平臺，我們得以幫助日本的客戶打造更具韌性、更為敏捷的供應鏈。因此，我們亦期待能夠滿足甚至超越客戶的預期。」

由三井物產子公司MKI擔任FourKites在日本地區的獨家經銷商，三井物產向該公司投資了1,000萬美元以作為其合作的一部分內容。該投資旨在為亞太地區市場提供超本地化的解決方案，並提高FourKites的銷售、客戶服務以及運營能力。FourKites將與MKI共同攜手，以滿足該地區對FourKites平臺與日俱增的需求。

FourKites的創始人兼首席執行官Mathew Elenjickal表示：「日本是全球領先水準的供應鏈和物流樞紐。MKI無疑在確保滿足日本客戶的獨特需求和高期望值方面是我們理想的合作夥伴。」他補充道：「我們十分期待MKI在日本的獨家經銷。另外，我們也希望憑藉著與三井物產的夥伴關係能在亞太地區更有所為。」

該消息發佈之時，FourKites在亞太地區正處於蓬勃發展的時期。2022年，FourKites在亞太地區的新客戶增長率高達91%，貨物追蹤量增長率高達240%以上，涵蓋亞太地區46個國家。這些來自亞太地區的客戶包括日本雀巢、雪佛龍、卡夫亨氏、SpaceX、摩森康勝、百加得與QVC等。

除此之外， 2022年FourKites在亞太地區還取得了以下里程碑式的成就：

追蹤承運商貨運數量增加146%

追蹤里程達18億英里以上

地區追蹤港口數量增加30%，目前共有282個港口

追蹤設施數量增加486%，目前總數達14,000台

在澳大利亞、紐西蘭、印度、泰國、臺灣、菲律賓、新加坡和馬來西亞各地進行OTR即時追蹤，近期將擴展至該地區的其他國家

關於三井物產

三井物產株式會社(8031: JP)是一家全球性的貿易和投資公司，業務發展多元化，業務範圍覆蓋約63個國家，遍佈亞洲、歐洲、美洲、中東、非洲和大洋洲。目前，三井物產擁有約5,500名員工，並在全球部署人才，與來自世界各地深受信賴的合作夥伴攜手開展業務。三井物產有著雄厚且多元化的核心業務，涵蓋礦產冶金資源、能源、機械、基礎設施以及化學品行業。

三井物產發揮所長，在其盈利的核心業務之外，進一步實現多元化發展，在新領域創造了多層面的價值，包括創新能源解決方案、醫療保健與營養，並用戰略性眼光關注高速發展的亞洲市場。這一戰略旨在通過把握可持續性、健康與福祉、數位化以及不斷增長的消費力等全球大趨勢，抓住企業發展機會。

三井物產在亞洲歷史悠久，業務及合作夥伴兼具多元化和戰略性，賦予其強有力的差異化優勢，並為全球合作夥伴進入這一快速發展的區域提供良機，同時擴大國際業務。欲瞭解更多資訊，請訪問www.mitsui.com。

關於MKI

Mitsui Knowledge Industry Co., Ltd.(“MKI”)秉承“彙聚知識，點燃未來”的宗旨，為客戶打造IT戰略，助力其數位化轉型。MKI的客戶作為其戰略業務合作夥伴主要從事資訊與通信技術領域的業務。MKI在技術開發和創新方面積累了五十多年的豐富“知識”，憑藉這一優勢，MKI將不斷努力，絕不辜負客戶對MKI的厚望，成為客戶最可靠的“價值創造者”。欲瞭解更多資訊，請訪問https://www.mki.co.jp/english。

關於 FourKites

領先的全球供應鏈可見性平台 FourKites®將可見性從運輸擴展到庭院、倉庫、商店等。FourKites 每天追蹤 300 多萬件貨物的公路、鐵路、海洋、航空、包裹和最後一英里投遞情況，覆蓋 200 多個國家和地區，將即時資料和強大的機器學習相結合，幫助公司實現端到端供應鏈數字化。全球 1,200 多個知名品牌（包括前 10 名快速消費品公司中的 9 家以及前 20 名食品和飲料公司中的 18 家）均委託 FourKites 來改變他們的業務，並打造更靈活、更高效和更可持續的供應鏈。欲了解更多資訊，請訪問https://www.fourkites.com/。

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