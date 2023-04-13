FourKites携手三井物产指定MKI为日本地区的独家经销商

日本东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--FourKites携手战略投资公司三井物产株式会社（“三井物产”），共同指定Mitsui Knowledge Industry Co., LTD.（“MKI”）作为FourKites全球领先的实时供应链可见性解决方案在日本地区的独家经销商。MKI在日本实施IT项目转型方面积累了数十年的深厚经验，将代表FourKites在所有产品的上市活动中起到领导作用，其中包括承运商及客户的互动。

此外，FourKites现已推出在MKI指导下创建的日本本地化平台，以确保进行完美的数字化转型，从而实现最佳用户体验。FourKites首次推出针对日本国内货运的陆运(OTR)跟踪服务，以此补充现有的国际物流跟踪解决方案。

MKI的数字化转型销售二部执行总经理Sho Nagamatsu表示：“我们很高兴能成为FourKites指定的日本独家经销商”。他还说道：“FourKites重视日本市场的独特需求，必须满足客户的严格标准，为其提供一流的技术、服务和支持。依托行业领先的实时可见性平台，我们得以帮助日本的客户打造更具韧性、更为敏捷的供应链。因此，我们也期待能够满足甚至超越客户的预期。”

由三井物产子公司MKI担任FourKites在日本地区的独家经销商，三井物产向该公司投资了1000万美元以作为其合作的一部分内容。该投资旨在为亚太地区市场提供超本地化的解决方案，并提高FourKites的销售、客户服务以及运营能力。FourKites将与MKI一同携手，以满足该地区对FourKites平台与日俱增的需求。

FourKites的创始人兼首席执行官Mathew Elenjickal表示：“日本是全球居领先水平的供应链和物流枢纽。MKI无疑在确保满足日本客户的独特需求和高期望值方面是我们理想的合作伙伴。”他补充道：“我们十分期待MKI在日本的独家经销。另外，我们也希望凭借着与三井物产的伙伴关系能在亚太地区更有所为。”

该消息发布之时，FourKites在亚太地区正处于蓬勃发展的时期。2022年，FourKites在亚太地区的新客户增长率高达91%，货物跟踪量增长率高达240%以上，涵盖亚太地区46个国家。这些来自亚太地区的客户包括日本雀巢、雪佛龙、卡夫亨氏、SpaceX、摩森康胜、百加得和QVC等。

除此之外， 2022年FourKites在亚太地区还取得了以下里程碑式的成就：

跟踪承运商货运数量增加146%

跟踪里程达18亿英里以上

地区跟踪港口数量增加30%，目前共有282个港口

跟踪设施数量增加486%，目前总数达14,000台

在澳大利亚、新西兰、印度、泰国、台湾、菲律宾、新加坡和马来西亚各地进行OTR实时跟踪，近期将扩展至该地区的其他国家

关于三井物产

三井物产株式会社(8031: JP)是一家全球性的贸易和投资公司，业务发展多元化，业务范围覆盖约63个国家，遍布亚洲、欧洲、美洲、中东、非洲和大洋洲。目前，三井物产拥有约5,500名员工，并在全球部署人才，与来自世界各地深受信赖的合作伙伴携手开展业务。三井物产有着雄厚且多元化的核心业务，涵盖矿产冶金资源、能源、机械、基础设施以及化学品行业。

三井物产发挥所长，在其盈利的核心业务之外，进一步实现多元化发展，在新领域创造了多层面的价值，包括创新能源解决方案、医疗保健和营养，并用战略的眼光关注高速发展的亚洲市场。这一战略旨在通过把握可持续性、健康与福祉、数字化以及不断增长的消费力等全球大趋势，抓住企业发展机会。

三井物产在亚洲历史悠久，业务及合作伙伴兼具多元化和战略性，赋予其强有力的差异化优势，并为全球合作伙伴进入这一快速发展的区域提供良机，同时扩大国际业务。欲了解更多信息，请访问www.mitsui.com.

关于MKI

Mitsui Knowledge Industry Co., Ltd.(“MKI”)秉承“汇聚知识，点燃未来”的宗旨，为客户打造IT战略，助力其数字化转型。MKI的客户作为其战略业务合作伙伴主要从事信息与通信技术领域的业务。MKI在技术开发和创新方面积累了五十多年的丰富“知识”，凭借这一优势，MKI将不断努力，绝不辜负客户对MKI的厚望，成为客户最可靠的“价值创造者”。欲了解更多信息，请访问https://www.mki.co.jp/english.

关于FourKites

领先的全球供应链可见性平台FourKites®将可见性从运输扩展至货场、仓库、店铺和其他场所。FourKites每天跟踪公路、铁路、海洋、航空、包裹以及处于最后一英里的300多万件货物，覆盖200多个国家和地区，将实时数据与强大的机器学习相结合，帮助企业实现端到端供应链的数字化。全球1,200多个知名品牌（包括前10名快速消费品公司中的9家以及前20名食品和饮料公司中的18家）托付FourKites来改变他们的业务，并打造更灵活、更高效和更可持续的供应链。欲了解更多信息，请访问https://www.fourkites.com/。

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