VinES 與 Li-Cycle 簽署長期戰略電池回收協議

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY)（下稱「Li-Cycle」或「公司」）是鋰離子電池資源回收行業的領導者，也是北美地區鋰離子電池回收企業當中的佼佼者。該公司與 VinES Energy Solutions（下稱「VinES」）很高興地宣布，他們簽署了一份最終協議（下稱「協議」）來建立長期回收關係。根據該協議，自 2024 年起，Li-Cycle 將成為 VinES 在越南生產的電池材料的首選戰略回收合作夥伴。

根據 Li-Cycle 的回收產能增長戰略，也為了迎合客戶需求，該協議進一步考慮了在 VinES 製造工廠附近建設專用 Spoke 工廠的可能性。另外，在越南經濟強勁增長及製造業規模不斷擴大的環境下，越南當地對鋰離子電池回收解決方案的需求日益高漲，這讓未來可能建設的 Spoke 工廠有機會從中受益。對該工廠的決策預計將於 2025 年做出。在此之前，Li-Cycle 將利用其在北美的 Spoke 網絡來促進對 VinES 材料的處理。

VinES 的 CEO Pham Thuy Linh 女士表示：「透過回收電池製造廢料並將用過的電池再在全球汽車和儲能行業中重新利用，我們能夠建立可持續的供應鏈，同時減少對環境的影響。我們相信，此次戰略合作將幫助兩家公司大大加速履行為所有人打造可持續未來這一使命。」

Li-Cycle 的聯合創辦人兼執行主席 Tim Johnston 說：「我們很高興能夠推進與 VinES 的合作，並成為 VinES 在越南生產的所有電池和電池材料的長期戰略回收合作夥伴。這份協議將支援我們實現打造可持續的閉環電池供應鏈這一共同目標。隨著我們繼續加深商業合作，並在全世界推廣我們創新環保的電池回收技術，Li Cycle 作為行業首選全球回收合作夥伴的地位也將更加鞏固。」

VinES 和 Li-Cycle 此前於 2022 年 10 月首次對外公佈合作關係，雙方將在此基礎上繼續探索為越南乃至東南亞地區首家全球性的電動車 (EV) 製造商 VinFast 開發全球回收解決方案。

VinES 和 VinFast 均為越南最大的私營企業集團 Vingroup（全球電動化交通運動的領導者）旗下公司。VinFast 已將其業務擴展到北美和歐洲市場，旨在打入全球領先的電動車製造商行列。VinES 是一家專門為汽車和儲能應用系統研究、開發和製造進階電池的公司。近期，該公司越南海防市建設的鋰離子電池製造廠已投入營運，並計劃進一步擴大其在越南的產能。

2022 年 12 月，Li-Cycle 在新加坡開設了一個辦事處，從而與亞洲市場對接，並努力繼續建立和深化與亞洲製造商的商業合作。

亞太地區總裁 Dawei Li 表示：「新加坡開設的辦事處代表我們與亞洲建立了重要的連接點，我們很高興能夠繼續擴展 Li-Cycle 的全球版圖。我們期待滿足 VinES 的回收需求，並在這個重要市場深化我們的商業合作。」

關於 Li-Cycle Holdings Corp.

Li-Cycle (NYSE：LICY) 的使命是利用其創新的 Spoke & Hub Technologies™ 來提供以客為本的廢舊鋰離子電池回收解決方案，同時實現關鍵電池材料的二次供應。在汽車、儲能、消費類電子產品和其他工業及家庭應用領域，可重複充電的鋰離子電池應用範圍越來越廣。世界需要經改進的技術和供應鏈創新，以便更好地管理電池製造廢料和廢舊電池，並透過閉環解決方案滿足對關鍵且稀有的電池級原材料的快速增長的需求。若要了解更多資訊，請訪問 https://li-cycle.com/。

關於 VinES

VinES Energy Solutions是 Vingroup 集團旗下公司，專長於研究、開發和製造用於汽車和能源儲存應用系統的進階鋰離子電池。該公司具備卓越的電池電芯、電池模組和電池包的研發和製造能力，能夠確保交付的進階電池符合電動車/電池儲能系統和其他能源應用場合的安全和質量標準。此外，VinES 還與一些全球領先的電池技術公司建立了合作夥伴關係，作為一家能源轉型解決方案提供商，提供全面的服務。若要了解更多資訊，請訪問 https://vines.net.vn/。

關於前瞻性陳述之提示聲明

在《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》、《1933 年美國證券法 (修訂版)》第 27A 節、 《1934 年美國證券交易法案 (修訂版)》第 21 節， 以及其他適用的加拿大證券法的意思範疇內，本新聞稿所含的特定陳述可被視作「前瞻性陳述」。 前瞻性陳述的一般標誌為，使用諸如「相信」、「將會」、「繼續」、「預期」、「估計」、「計劃」、「可能性」、「未來」和「目標」之類的字詞或其他類似表達，用以預測或表示未來的事件或趨勢，或者不會對過去發生過的事項進行表述，但並非所有前瞻性陳述均包含此類標誌性的字詞。 本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關以下內容的陳述：預計協議將於 2024 年生效；預期 Li-Cycle 將成為 VinES 在越南生產的電池材料的首選戰略合作夥伴；可能在 VinES 製造工廠附近建設專用的 Li-Cycle Spoke 工廠；可能建設的 Spoke 工廠有望從越南本地日益高漲的鋰離子電池回收解決方案需求中受益；預計 Li-Cycle 將於 2025 年前做出有關在越南建設專用 Spoke 工廠的決策；在此之前，預計 Li-Cycle 將利用其在北美的 Spoke 網絡來促進對 VinES 材料的處理；預計這份協議將支援 VinES 和 Li-Cycle 實現打造可持續的閉環電池供應鏈這一共同目標；預計 VinES 和 Li-Cycle 將繼續共同探索為 VinFast 開發全球回收解決方案；預計 Li-Cycle 將繼續擴大其全球版圖。無論其是否在本新聞稿中標識出來，這些陳述均基於各種假設，包括但不限於對以下內容的假設：Li Cycle 專案的時間、範圍和成本；Li Cycle 工廠的產能和產量；Li Cycle 的原料來源和供應鏈風險管理能力；Li Cycle 提高回收產能和效率的能力；Li Cycle 以可接受的條款獲得資金的能力；Li Cycle 留用和雇用關鍵人員，以及與客戶、供應商和其他業務合作夥伴保持良好關係的能力；總體經濟狀況；匯率和利率；薪酬成本；以及通貨膨脹。我們不保證此類估計或假設將被證明是正確的，因此實際的結果或事件可能與前瞻性陳述明示或暗示的預期存在巨大差異。

這些前瞻性陳述旨在幫助讀者理解 Li-Cycle 的當前目標、目的、指標、戰略優先事項、預期和計劃的特定關鍵因素，並且更好地認識 Li-Cycle 的業務和未來的運營環境。讀者應謹慎看待此類資訊，因為它們可能不適用於其他目的，而且不應作為事實或某事件發生概率的擔保、保證、預測或明確聲明，任何投資者不得依賴這些資訊。

前瞻性陳述包含固有風險和不確定性，其中大多數難以預測，另有很多超出 Li-Cycle 的控制範圍，它們無法保證未來的表現。Li-Cycle 認為這些風險和不確定性包括，但不限於以下所列：Li-Cycle 無法經濟高效地獲得、回收和循環利用鋰離子電池和鋰離子電池製造廢料，以及第三方黑色物質，無法滿足對適用於製造廢料和廢舊鋰離子電池的環保、閉環解決方案的市場需求；Li-Cycle 無法成功地以及時或徹底的方式實施其全球發展戰略；Li-Cycle 無法有效地管理未來的全球發展；Li-Cycle 無法及時並且/或者在預算範圍之內開發 Rochester Hub 及包括其 Spoke 網絡擴張專案在內的未來其他專案，並且這些專案存在無法在最終產品的產能或規格方面達成預期的風險；Li-Cycle 無法實質性地提高回收能力和效率；Li-Cycle 可能從事會使其業務中斷、稀釋股東所有權，減少其財務資源以及導致產生債務，或者被證明不成功的戰略性交易，包括收購等；Li-Cycle 的一個或多個設施目前或在未來停運、產能受限，或者存在營運中斷的風險；Li-Cycle 無法以可接受的條款獲得或完全無法獲得所需的額外資金，以滿足其未來的資本要求；Li-Cycle 預計將持續有重大開支而且無法實現或維持盈利；處理鋰離子電池電芯時發生問題，從而導致鋰離子電池的用量減少或影響 Li-Cycle 的營運；Li-Cycle 無法維持並提高給料供應承諾，以及開發新的客戶和達成包銷協議；電動車的採用率降低或政府對環保能源技術的支持減少；Li-Cycle 的產品所含金屬的基準價格下降；在 Li-Cycle 設施處理的給料數量或構成發生改變；鋰離子電池或電池替代品的替代化學成分的發展；Li-Cycle 的 Rochester Hub 的大多數收入來源於單個客戶；Li-Cycle 所持有的保險可能未涵蓋全部債務和損失；Li-Cycle 嚴重依賴其管理層的經驗和專業知識；Li-Cycle 在監管合規方面依賴第三方顧問；Li-Cycle 無法以客戶可能要求的速度快速完成其回收流程；Li-Cycle 無法成功開展競爭；所得稅稅率升高、所得稅相關法律發生改變或與稅務機構有分歧；由於其運營成本波動和其他因素，Li-Cycle 在不同期間的運營和財務結果存在巨大差異；外幣匯率發生波動，導致報告的銷售額和淨收益減少；不利的經濟狀況，如 2019 新冠肺炎和後續影響；自然災害、反常的惡劣天氣、傳染病或流行病爆發、網絡事故、抵制和地緣政治事件；無法保護或實施 Li-Cycle 的知識產權；第三方可能向 Li-Cycle 提出知識產權索賠；Li-Cycle 無法有效加強已發現的財務報告內部控制方面的重大不足，或者無法制定並維持適當而有效的有關財務報告的內部控制措施。在提交給美國證券交易委員會以及加拿大安大略省證券委員會的 20-F 表中，其「風險因素」和「影響 Li-Cycle 的關鍵因素」部分對這些與其他有關 Li-Cycle 業務的風險及不確定性進行了更詳細的描述。由於此類風險、不確定性和假設，讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。實際結果與任何前瞻性陳述所包含的結果可能存在重大偏差。

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