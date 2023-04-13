VinES 和 Li-Cycle 宣布签署战略性长期电池回收协议

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Li-Cycle Holdings Corp.（纽约证券交易所：LICY）（以下简称为“Li-Cycle”或“公司”）是锂离子电池资源回收行业的领导者，也是北美地区锂离子电池回收企业中的佼佼者。VinES Energy Solutions（以下简称“VinES”）很高兴地宣布，他们签署了一份长期回收关系协议（以下简称“协议”）。根据该协议，自 2024 年起，Li-Cycle 将成为 VinES 在越南生产的电池材料的首选战略回收合作伙伴。

根据 Li-Cycle 的回收产能增长战略，同时也为了迎合客户需求，该协议还进一步考虑有可能在 VinES 制造工厂附件设立专用 Spoke 工厂。另外，在越南经济强劲增长及制造业规模不断扩大的环境下，越南本地对锂离子电池回收解决方案的需求日益高涨，未来有可能设立的 Spoke 工厂有机会从中受益。预计将于 2025 年做出有关 Spoke 专属工厂的决策。在此之前，Li-Cycle 将利用北美的 Spoke 网络推进对 VinES 材料的处理。

VinES 的 CEO Pham Thuy Linh 女士表示：“ 通过回收电池生产废料以及在全球汽车和储能行业重新利用废旧电池，我们可以建立可持续的供应链，减少对环境的影响。我们相信，这一战略性合作让两家公司加速履行为全人类打造可持续未来这一使命。”

Li-Cycle 的联合创始人兼执行主席 Tim Johnston 说：“ 我们很高兴能够推进与 VinES 的合作，并成为 VinES 在越南生产的所有电池和电池材料的长期战略回收合作伙伴。该协议将支持我们实现打造可持续的闭环电池供应链这一共同目标。随着继续加深商业合作，并在全球推广环保的创新型电池回收技术，Li-Cycle 作为行业首选全球回收合作伙伴的地位也将更加稳固。”

此前，VinES 和 Li-Cycle 于 2022 年 10 月首次对外公布合作关系，双方将在此基础上，继续探索为越南乃至东南亚地区首家全球性电动汽车 (EV) 制造商 VinFast 开发回收解决方案。

VinES 和 VinFast 均为越南最大的私营企业集团 Vingroup（全球电动化交通运动的领导者）旗下公司。VinFast 已将业务范围扩展到北美和欧洲市场，目标是称为全球领先的电动汽车制造商。VinES 是一家专门为汽车和储能领域研究、开发和制造高级电池的公司。近期，公司在越南海防市建立的锂离子电池制造厂已投入运营，并计划进一步扩大在越南的产能。

2022 年 12 月，Li-Cycle 在新加坡开设了办事处，帮助其对接亚洲市场，并继续与亚洲制造商建立和深化商业合作关系。

Li-Cycle 亚太地区总裁 Dawei Li 表示：“ 新加坡的办事处是我们与亚洲的重要连接点，我们很高兴能够继续扩张 Li-Cycle 在全球的版图。我们期待满足 VinES 的回收需求，并在这个重要市场深化我们的合作关系。”

关于 Li-Cycle Holdings Corp.

Li-Cycle（纽约证券交易所：LICY）的使命是利用创新型 Spoke & Hub Technologies™ 技术，提供以客户为中心的废旧电池回收解决方案，同时实现关键电池材料的二次供应。在汽车、储能、消费类电子产品及其他工业和家庭应用领域，可重复充电的锂离子电池应用范围越来越广。世界需要改进的技术和供应链创新，来更好地管理电池制造废弃物和废旧电池，并通过闭环解决方案，满足对关键且稀有的电池原材料不断增长的需求。详情请访问https://li-cycle.com/。

关于 VinES

VinES Energy Solutions是 Vingroup 集团旗下公司，专注于研究、开发和制造汽车和储能领域专用的高级锂离子电池。该公司具备卓越的电池电芯、模块和电池包研发及制造能力，能够确保交付的高级电池符合电动汽车/能源储存系统和其他能源应用领域的安全和质量标准。此外，VinES 还与一些世界领先的电池技术公司建立了合作伙伴关系，作为变革性能源解决方案提供商，为客户提供全面的产品。详情请访问https://vines.net.vn/。

关于前瞻性声明的注意事项

在 1995 年《美国私人证券诉讼改革法案》、《1933 年美国证券法（修订版）》第 27A 条、《1934 年美国股票交易法（修订版）》第 21 条，以及其他适用的加拿大证券法含义范围内，本新闻稿中包含的某些声明可被视为“前瞻性声明”。前瞻性声明通常可能包含“相信”“可能”“将会”“继续”“预期”“打算”“期望”“应该”“可能会”“计划”“潜在”“未来”“目标”等字眼或其他类似表述，用于预测或表明未来事件或趋势，或不是对历史事件的陈述，但并非所有前瞻性声明都包含此类标志性字眼。本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于以下内容：预计协议将于 2024 年生效；预计 Li Cycle 将成为 VinES 在越南生产的电池材料的首选战略回收合作伙伴；可能会在 VinES 制造厂附近设立专用的 Spoke 工厂；可能设立的 Spoke 工厂有望从越南当地对锂离子电池回收解决方案日益增长的需求中受益；预计 Li Cycle 将在 2025 年之前做出关于在越南开发专用 Spoke 的投资决策；预计在此之前，Li Cycle 将利用其北美 Spoke 网络推动 VinES 材料的处理；预计该协议将支持 VinES 和 Li Cycle 实现建立可持续闭环电池供应链这一共同目标；预计 VinES 和 Li Cycle 将继续探索共同为 VinFast 开发全球回收解决方案；以及预计 Li Cycle 将继续扩张其全球版图。无论在本新闻稿中是否明确指出，这些声明都基于各种假设，包括但不限于关于以下方面的假设：Li Cycle 项目的时间、范围和成本；Li Cycle 设施的产能和产量；Li Cycle 的原料来源和供应链风险管理能力；Li Cycle 提高回收产能和效率的能力；Li Cycle 以可接受的条件获得融资的能力；Li Cycle 留住和雇佣关键人员以及与客户、供应商和其他业务合作伙伴保持合作关系的能力；总体经济状况；汇率和利率；薪酬成本；以及通货膨胀。我们不保证此类估计或假设将是正确的，因此，实际结果或事件可能与前瞻性声明中明示或暗示的预期存在重大差异。

提供这些前瞻性声明旨在帮助读者了解 Li-Cycle 的当前目标、目的、指标、战略重点、期望和计划的某些关键要素，并更好地了解 Li-Cycle 的业务和预期运营环境。读者应对此类信息保持谨慎，因为可能不适用于其他目的，不应作为事实或某件事发生概率的担保、保证、预测或明确声明，投资者不应依赖这些信息。

前瞻性声明包含固有的风险和不确定性，其中大多数风险和不确定性都难以预测，还有很多风险和不确定性会超出 Li-Cycle 的控制范围，无法保证未来的表现。Li Cycle 认为这些风险和不确定性包括但不限于：Li Cycle 无法经济有效地获得、回收和循环利用锂离子电池和锂离子电池生产废料，以及第三方黑色物质，无法满足对适用于制造废料和废旧锂离子电池的环保闭环解决方案的市场需求；Li Cycle 无法及时或彻底地成功实施其全球增长战略；Li Cycle 无法有效管理未来的全球增长；Li Cycle 无法及时或在预算范围内开发 Rochester Hub 和开展其他未来的项目，包括其 Spoke 网络扩展项目，或者这些项目在生产力或最终产品规格方面无法达到预期；Li Cycle 未能大幅提高回收能力和效率；Li Cycle 可能参与包括收购在内的战略交易，这些交易可能会导致业务中断、股东股份稀释、财务资源减少、产生债务，或被证明不成功；Li Cycle 目前或未来的一个或多个设施无法运行、产能受限或运营中断；Li Cycle 无法以可接受的条款获得或完全无法获得所需的额外资金，以满足其未来的资本要求；Li Cycle 预计将持续有重大开支，可能无法实现或持续盈利；处理锂离子电池时出现问题，导致锂离子电池使用量减少或影响 Li Cycle 正常运营；Li Cycle 无法维持并提高原料供应承诺，以及开发新客户和达成承购协议；电动汽车采用率下降，或政府对环保能源技术的支持减少；Li Cycle 产品中所含金属的基准价格下降；Li Cycle 工厂处理的原料数量或成分发生变化；锂离子电池或电池替代品的替代化学成分的发展；Li Cycle 的 Rochester Hub 收入主要来自一个客户；Li Cycle 持有的保险可能不包括所有责任和损害赔偿；Li Cycle 严重依赖管理层的经验和专业知识；Li Cycle 在监管合规方面依赖第三方顾问；Li Cycle 无法按照客户的要求尽快完成回收过程；Li Cycle 无法成功竞争；所得税税率提高、所得税相关法律发生变化或与税务机关存在分歧；由于运营成本波动和其他因素，Li Cycle 的运营和财务绩效在不同时期存在重大差异；外汇汇率波动，可能导致报告的销售额和净收益下降；不利的经济条件，例如全球新冠肺炎疫情和后续影响；自然灾害、反常的恶劣天气、流行病或疫情爆发、网络事件、抵制和地缘政治事件；未能保障或行使 Li Cycle 的知识产权；Li Cycle 可能会遭到第三方知识产权索赔；Li Cycle 未能有效补救其发现的财务报告内部控制机制中的重大缺陷，或者未能制定和维护适当有效的财务报告内部控制机制。在向美国证券交易委员会和加拿大安大略省证券委员会提交的年度报告 20-F 表格中，题为“风险因素”和“影响 Li Cycle 业绩的关键因素”的部分对这些和其他与 Li Cycle 业务相关的风险和不确定性进行了更详细的描述。由于这些风险、不确定性和假设，读者不应过度依赖这些前瞻性声明。实际结果可能与任何前瞻性声明中包含的结果存在重大差异。

除了适用法律要求外，Li Cycle 没有义务更新或修订任何前瞻性声明。这些前瞻性声明不应被视为代表 Li Cycle 自本新闻稿发布之日后任何日期的评估。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。