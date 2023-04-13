Armis與TrueFort宣佈達成戰略夥伴關係

三藩市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Armis是一家領先的資產可見性與安全公司。今天，該公司宣佈與TrueFort達成戰略夥伴關係。TrueFort是一家從事網路橫向移動保護的公司。兩者合作可有助於進一步發現、理解與執行資訊技術(IT)、物聯網(IoT)和操作技術(OT)環境方面的安全性原則，從而為客戶提供支援。

「當涉及到理解應用程式如何連接到特定資產、誰擁有這些應用程式及其對業務的重要性時，客戶告訴我們環境對其也非常重要。」Armis董事長Brian Gumbel表示，「與TrueFort的合作讓我們能夠實施更好的安全與細分策略，以提升運營彈性，而且我們非常樂意為客戶提供綜合性的專業知識。」

研究發現，60%的網路攻擊使用了橫向移動，這是操作技術與資訊技術環境融入扁平網路的結果。如果安全團隊針對此方面沒有完全的可見性，惡意行為者便可對這兩種環境進行網路攻擊，並在不被發現的情況下移動於這兩種環境之間。

「當今的企業面臨著一個巨大的挑戰，即如何以一種安全可控的方式高精度和完整地識別、記錄、映射與分離應用程式，」TrueFort首席執行官兼共同創始人Sameer Malhotra談到，「在製造業、公用事業、醫療保健與金融服務等關鍵行業尤其如此。Armis和TrueFort可以共同攜手，充分發現並映射資訊技術和操作技術環境，運用智慧化策略，以防止未經授權的橫向移動。」

TrueFort與Armis攜手助力客戶：

在一天時間內利用現有代理技術和非代理技術發現所有網路上的互聯資產 ，包括應用程式、設備、服務帳號和基礎設施。

，包括應用程式、設備、服務帳號和基礎設施。 瞭解工作負載行為並將其映射到 應用程式，進行基本操作，確保客戶能夠阻止、禁用和刪除內容。

應用程式，進行基本操作，確保客戶能夠阻止、禁用和刪除內容。 利用TrueFort或現有EDR（端點偵測與回應）代理通過帳戶和操作執行或將執行推送至主機防火牆。

「為了專注於我們的核心使命，即為建築、住宅和交通制定高效且可持續的環境解決方案，我們的安全運營至關重要，」特靈科技首席資訊安全官James Powell如是說，「Armis和TrueFort都是我們非常重要的合作夥伴，作為這兩家公司的客戶，這次的合作以及功能和服務的擴展令人興奮，因為我們將能夠從中獲益。」

今年，美國資訊安全大會的主題是「一起更強大」。TrueFort與Armis的夥伴關係體現了這一主題。今年，兩家企業將聯合參會。如若您欲前往參會，請於太平洋時間2023年4月25日週二下午2點光臨Armis的展位S-1127。欲瞭解Armis在本次資訊安全大會上的更多資訊，請訪問https://www.armis.com/rsac-2023/

TrueFort是Armis合作夥伴體驗(APEX)計畫的成員。該計畫的使命是在Armis與其夥伴企業之間建立長期的戰略關係，促進彼此的合作，並為客戶提供最好的服務。請於此處申請成為合作夥伴。

關於 Armis

Armis 是領先的資產可見性和安全公司，提供業界首個統一的資產智能平台，旨在解決聯網資產帶來的新攻擊和攻擊面越來越大的問題。 財富 100 強公司信任我們即時、持續的保護，可全方位查看 IT、雲端、物聯網設備、醫療設備 (IoMT)、運營技術 (OT)、工業控制系統 (ICS) 和 5G 中的所有託管和非託管資產。 Armis 提供被動網絡資產管理、風險管理和自動執行。 Armis 是一家私營公司，總部位於加州。

關於TrueFort

TrueFort可幫助您控制跨資料中心和雲的橫向移動。TrueFort Cloud通過禁止服務帳戶的濫用行為，可為網路活動以外的內容提供保護。TrueFort由美國銀行和高盛的前資訊技術高管創立，全球領先的企業相信TrueFort能夠發現不匹配的應用程式環境，並進行基於身份和活動的微分段。欲瞭解更多資訊，請訪問https://truefort.com並關注我們的LinkedIn和Twitter。

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