Armis和TrueFort宣布达成战略伙伴关系

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Armis是一家领先的资产可见性和安全公司。今天，该公司宣布与TrueFort达成战略伙伴关系。TrueFort是一家从事网络横向移动保护的公司。二者合作可有助于进一步发现、理解和执行在信息技术（IT）、物联网(IoT)和操作技术(OT)环境方面的安全策略，从而为客户提供支持。

“ 当涉及到理解应用程序如何连接到特定资产、谁拥有这些应用程序及其对业务的重要性时，客户告诉我们环境对其也非常重要。”Armis董事长Brian Gumbel表示，“ 与TrueFort的合作使我们能够实施更好的安全和细分策略，以提升运营弹性，而且我们很乐意为客户提供综合性的专业知识。”

研究发现，60%的网络攻击使用了横向移动。这是操作技术和信息技术环境融入扁平网络的结果。如果安全团队针对此方面没有完全的可见性，恶意行为者便可对这两种环境进行网络攻击，并在不被发现的情况下移动于这两种环境之间。

“ 当今的企业面临着一个巨大的挑战，即如何以一种安全和可控的方式高精度和完整地识别、记录、映射和分离应用程序，”TrueFort首席执行官兼共同创始人Sameer Malhotra谈到，“ 在制造业、公用事业、医疗保健和金融服务等关键行业尤其如此。Armis和TrueFort可以共同携手，充分发现和映射信息技术和操作技术环境，运用智能化策略，以防止未经授权的横向移动。”

TrueFort和Armis携手助力客户：

在一天时间内利用现有代理技术和非代理技术发现所有网络上的互联资产 ，包括应用程序、设备、服务账号和基础设施。

，包括应用程序、设备、服务账号和基础设施。 了解工作负载行为并将其映射到 应用程序，进行基本操作，确保客户能够阻止、禁用和删除内容。

应用程序，进行基本操作，确保客户能够阻止、禁用和删除内容。 利用TrueFort或现有EDR（端点侦测与回应）代理通过帐户和操作执行或将执行推送到主机防火墙。

“ 为了专注于我们的核心使命，即为建筑、住宅和交通制定高效和可持续的环境解决方案，我们的安全运营至关重要，”特灵科技首席信息安全官James Powell如是说，“ Armis和TrueFort都是我们非常重要的合作伙伴，作为这两家公司的客户，这次的合作以及功能和服务的扩展令人兴奋，因为我们将能够从中获益。”

今年，美国信息安全大会的主题是“一起更强大”。TrueFort和Armis的伙伴关系体现了这一主题。今年，两家企业将联合参会。如您欲前往参会，请于太平洋时间2023年4月25日周二下午2点光临Armis的展位S-1127。如您欲了解Armis在本次信息安全大会上的更多信息，请访问https://www.armis.com/rsac-2023/

TrueFort是Armis合作伙伴体验(APEX)计划的成员。该计划的使命是在Armis和其伙伴企业之间建立长期的战略关系，促进彼此的合作，并为客户提供最好的服务。请于此处申请成为合作伙伴。

关于 Armis

Armis 是领先的资产可见性和安全公司，提供业界首个统一的资产智能平台，旨在解决联网资产带来的新攻击和攻击面越来越大的问题。 财富 100 强公司信任我们实时、持续的保护，可全方位查看 IT、云端、物联网设备、医疗设备 (IoMT)、运营技术 (OT)、工业控制系统 (ICS) 和 5G 中的所有托管和非托管资产。Armis 提供被动网络资产管理、风险管理和自动执行。 Armis 是一家私营公司，总部位于美国加利福尼亚州。

关于TrueFort

TrueFort可以帮助您控制跨数据中心和云的横向移动。TrueFort Cloud通过禁止服务帐户的滥用行为，可为网络活动以外的内容提供保护。TrueFort由美国银行和高盛的前信息技术高管创立，全球领先的企业相信TrueFort能够发现不匹配的应用程序环境，并进行基于身份和活动的微分段。欲了解更多信息，请访问https://truefort.com并关注我们的LinkedIn和Twitter账号。

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